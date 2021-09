L'Oroscopo della giornata di sabato 11 settembre prevede il passaggio definitivo del pianeta Venere nel segno dello Scorpione che, di conseguenza, avvertirà l'esigenza di prendersi nuovi impegni in amore. Marte in Vergine porterà un desiderio di concretezza ai nativi del segno. Ancora un po' di confusione per l'Ariete, ma piano piano sta per uscire da questa situazione, mentre Leone dovrà cercare di evitare i guai.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 11 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 11 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che migliora per voi nativi del segno, anche se potrebbe essere necessario ancora un po' di tempo prima che vi riprendiate del tutto in amore. Questo, infatti, sarà un periodo di ripresa che vi vedrà ancora confusi, ma presto riuscirete a dissipare ogni dubbio. Dunque, single o no, è il momento di pensare un po' di più agli altri e di essere più teneri. Nel lavoro, attenzione a Mercurio opposto. Non sempre i vostri progetti possono procedere senza intoppi. Voto - 7️⃣

Toro: un cielo che purtroppo tenderà a diventare cupo, secondo l'oroscopo. Nell'inizio del weekend, Luna e Venere diventano negativi, e potrebbero procurare diverse incomprensioni tra voi e il partner.

Per quanto riguarda i single, forse sarà meglio concentrarsi su obiettivi raggiungibili. In ambito lavorativo non perdete la speranza, perché Marte e Urano sono lì pronti ad aiutarvi. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali che rimangono buone, nonostante Venere non sia più al vostro servizio. Dal punto di vista sentimentale non mancheranno delle sensazioni positive tra voi e il partner, volte a mantenere alta l'intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single, tenete a bada l'esuberanza se davvero volete rimediare un appuntamento. Per quanto riguarda il lavoro l'iniziativa non vi manca, e i risultati parleranno chiaro. Voto - 8️⃣

Cancro: un cielo che torna finalmente a splendere secondo l'oroscopo dell'11 settembre. Con la Luna e Venere in trigono dal segno dello Scorpione, tra voi e il partner ci sarà maggiore complicità, soprattutto per le coppie nate da poco.

Se siete single, si riaccende in voi quella voglia di sorridere al mondo. Nel lavoro, invece, faticate ancora un po' a mettervi in mostra, colpa anche di Mercurio che non porta i giusti consigli. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che diventa più complicata da gestire ora che Venere e Luna si trovano in posizione sfavorevole. Non sempre, infatti, le cose tra voi e il partner andranno bene, dunque cercate di non combinare guai. Per quanto riguarda i cuori solitari, meglio non essere troppo permalosi. Nel lavoro sarete abbastanza convinti delle vostre capacità, grazie in particolare a Mercurio in sestile, ma ricordatevi sempre che Giove sarà opposto. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di sabato 11 settembre davvero convincente per voi.

Con Venere e Luna che si metteranno in sestile dal segno dello Scorpione, tornerete alla ribalta in amore, e la vostra relazione sarà un'esplosione di felicità. Se siete single, sarete davvero abili nel corteggiare, soprattutto i nati nella terza decade. In ambito professionale sarete decisi e andrete dritti al punto, merito soprattutto di Marte nel vostro cielo. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che continua a convincere secondo l'oroscopo, nonostante Venere non sia più nel segno. Per quanto riguarda i sentimenti, la vostra voglia d'amore non si esaurisce, e dal vostro rapporto potreste ottenere ancora tanto. In merito ai single, sperare nell'amore non vi basta, preferite passare direttamente ai fatti.

In ambito professionale, Giove e Saturno non smettono di favorirvi e garantiscono risultati ottimali. Voto - 8️⃣

Scorpione: un quadro astrale che vedrà il pianeta Venere entrare nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di sabato. Insieme alla Luna, già nel segno da qualche giorno, sarà un fine settimana tutto da vivere dal punto di vista sentimentale, che vi regalerà forti emozioni, sia per chi è già impegnato che per chi non lo è ancora. Nel lavoro, questo cielo invece non vi favorirà più di tanto, per cui saranno necessarie tutte le vostre risorse per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che muta secondo l'oroscopo, ma che non cambierà più di tanto la vostra vita quotidiana.

Dal punto di vista sentimentale, il vostro rapporto sarà abbastanza tranquillo, con una discreta intesa di coppia e tanta voglia di portare avanti i vostri progetti insieme al partner. Se siete single, godetevi pure questa giornata senza avere troppi pensieri per la testa. Settore professionale pieno di soddisfazioni, grazie in particolare a pianeti come Giove e Saturno. Voto - 8️⃣

Capricorno: un cielo che finalmente torna a sorridere anche per voi. Con Venere che torna favorevole dal segno della Bilancia, piano piano il vostro rapporto tornerà ad essere affiatato, ma ricordatevi che dovrete dimostrare maturità e capacità di prendervi le vostre responsabilità quando è necessario. Se siete single, fare nuove conoscenze vi permetterà di dare inizio ad una nuova pagina della vostra vita.

Nel lavoro sarà più una giornata di routine, ma a voi in fin dei conti non dispiacerà. Voto - 7️⃣

Acquario: si apre per voi un periodo frustrante in amore, considerato che Venere sarà in quadratura per un po'. Tra voi e il partner potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo che tanto caratterizza il vostro rapporto. Per fortuna, però, non dovrebbe mancare il dialogo. Se siete single, date retta al vostro intuito prima di lanciarvi in nuove conoscenze. Nel lavoro continuerete a dare il meglio, non sbagliando un colpo. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo che si accende in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Ora che Venere si trova in trigono dal segno dello Scorpione, si aprono mille opportunità per voi single e per chi è già impegnato, in grado di regalare momenti davvero brillanti. Per quanto riguarda il settore professionale, sarà meglio non sovraccaricarsi troppo perché potreste non riuscire a terminare tutte le vostre mansioni. Voto - 7️⃣