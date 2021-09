L'oroscopo della giornata di lunedì 6 settembre prevede che il Toro sia più tenero dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono, mentre per Pesci potrebbe esserci qualche contrasto in amore. Andare d'accordo con gli altri non sarà facile per i nativi dell'Ariete, mentre il Leone finalmente mostrerà maggior sicurezza, sia in amore che al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 6 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 6 settembre 2021 segno per segno

Ariete: andare d'accordo con il mondo quando ci sono tanti astri in posizione sfavorevole non è affatto facile.

In ambito sentimentale infatti sarà difficile trovare la giusta sintonia di coppia, ma è anche vero che se non fate qualcosa non sbloccherete mai questa situazione. Se siete single sarà una giornata un po’ nervosa. Occhio a chi avete davanti. Attenzione anche in ambito lavorativo. Cercate di non perdere la pazienza per cose da poco. Voto - 5️⃣

Toro: la Luna in Vergine vi favorirà nuovamente dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 6 settembre, sarete più teneri con il partner, con ottime probabilità di rivivere un rapporto stabile. Se siete single non necessariamente potrebbe trattarsi di una possibile relazione, ma la compagnia di una persona cara fa sempre piacere.

Per quanto riguarda il lavoro non ci sono tante novità al momento, per cui sfruttate questo tempo per buttare giù nuove idee. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale in leggero calo a causa della Luna in quadratura, ma con un buon ventaglio di pianeti a vostro favore, non dovrebbe essere un grosso problema. In amore siate sempre espansivi, ma senza avere grandi pretese.

I single potrebbero essere avvicinati da una persona intrigante, ma dovranno saper gestire la situazione. In ambito lavorativo le idee non vi mancano, dovrete solo trovare qualcuno che possa supportarvi. Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo di lunedì tutto sommato discreto per i nativi del segno. La Luna si troverà in sestile dal segno della Vergine, e potrebbe sancire l'inizio di una lenta ripresa dal punto di vista sentimentale, a patto che voi dimostriate le vostre responsabilità.

Se siete single lavorate un po’ di più sulla comunicazione. In ambito lavorativo siete un po’ confusi con Marte e Mercurio in quadratura. Avrete bisogno di qualche buona idea per riprendervi. Voto - 6️⃣

Leone: potrete iniziare davvero bene la settimana. Venere continua a sostenervi dal punto di vista sentimentale, e il partner si accorgerà di quanta tenerezza e passione ci mettete nel vostro rapporto. I single si vede che siete innamorati, dunque, perché non vi fate avanti e provate a rompere il ghiaccio. In ambito lavorativo finalmente mostrerete maggior sicurezza in voi stessi, e i buoni risultati cominciano ad arrivare. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana inizia con la Luna nel segno secondo l'oroscopo.

Ciò vi metterà in vantaggio in ambito amoroso. Infatti, riuscirete a dimostrare davvero bene tutto il vostro affetto nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single prenderanno sul serio la possibilità di innamorarsi, o di conoscere una persona molto importante. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti come fate solitamente, e proprio per questo non aspettatevi risultati incredibili al momento. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'oroscopo della giornata di lunedì 6 settembre vi vedrà ancora una volta in prima fila grazie a un ottimo cielo a sostenervi. Dal punto di vista sentimentale per molte coppie c'è stabilità, voglia di andare avanti e mettere in piedi progetti davvero importanti.

Se siete single i sentimenti fanno breccia nel vostro cuore, e le possibilità di innamorarvi e buttarvi in una nuova storia d'amore aumentano. Per quanto riguarda il lavoro se vi mettete la testa a posto e vi date da fare, anche con un po’ di fatica o tempo in più, riuscirete a ottenere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali in miglioramento a partire da questa giornata, grazie alla Luna che si metterà in sestile dal segno della Vergine. In amore avrete bisogno di maggior stabilità ed è proprio quello che potrete riuscire a ottenere se dimostrate maggior responsabilità. Se siete single questa giornata potrebbe essere interessante per i sentimenti se vi date da fare. Ancora poche novità in ambito lavorativo.

Un cambio di rotta potrebbe essere ciò di cui avete bisogno. Voto - 7️⃣

Sagittario: vi è un quadro astrale meno convincente del solito, per colpa della Luna in quadratura. In ambito sentimentale infatti potrebbe non esserci il solito feeling tra voi e la vostra anima gemella, dunque attenzione al vostro temperamento. Se siete single non è escluso che possano arrivare nuove emozioni, ma attenzione a non causare malintesi. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a mostrare una certa audacia nelle vostre mansioni, utile per portare buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'oroscopo di lunedì vi permette di iniziare discretamente bene la settimana grazie alla Luna in posizione favorevole dal segno della Vergine.

In ambito sentimentale la ripresa è ancora lontana, ma sicuramente state iniziando a risalire. Per quanto riguarda i single fatevi convincere a lasciarvi andare. Nel lavoro dovrete essere in grado di gestire le vostre mansioni se volete ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: inizio di settimana positivo per voi nativi del segno. La Luna smette di ostacolarvi, e dal punto di vista sentimentale tornerete a vivere momenti d'oro insieme alla vostra anima gemella. Se siete single avrete idee davvero intriganti per provare a fare colpo. In ambito lavorativo riuscirete ad esprimere al meglio le vostre potenzialità grazie a Giove e Saturno in congiunzione. Voto - 9️⃣

Pesci: qualche piccolo contrasto in amore può succedere a tutti secondo l'oroscopo, soprattutto quando la Luna si trova in opposizione.

Attenzione dunque alla salute del vostro rapporto, cercando di non causare discussioni. Per quanto riguarda i cuori solitari vi sentite in gabbia, faticando ad esprimere la persona che siete veramente. Nel lavoro forse potreste avere qualche difficoltà a tenere la concentrazione, magari qualcosa vi distrae. Voto - 6️⃣