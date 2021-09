L'oroscopo della giornata di sabato 4 settembre prevede tanti buoni propositi da parte dei nativi Leone, non solo in amore, ma anche nel lavoro, mentre la creatività dei nativi Acquario non avrà limiti. Inizio di weekend discreto per l'Ariete, grazie alla posizione favorevole della Luna, mentre lo stato d'animo dei nativi Scorpione potrebbe vacillare un po’. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 4 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 4 settembre 2021 segno per segno

Ariete: inizia un fine settimana tutto sommato tranquillo per la vostra relazione di coppia.

La Luna infatti si troverà nel segno del Leone, e potrebbe rivelarsi di grande aiuto per il vostro rapporto. I cuori solitari dovranno essere più morbidi e lasciarsi andare di più. In ambito lavorativo non fatevi prendere dal panico al primo ostacolo e provate a reagire. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali non eccezionali per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 4 settembre, questa Luna in quadratura farà oscillare il vostro umore, e di conseguenza, l'intesa tra voi e il partner potrebbe non essere così brillante. Se siete single sarà inutile sostenere battaglie che non potete vincere. Nel lavoro si alza il livello di difficoltà, ma ricordatevi che non siete soli.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di sabato davvero convincente dal punto di vista amoroso. I buoni sentimenti non vi mancano, e con l'aiuto di Venere e della Luna fate i romanticoni con il partner. Sfruttate anche questo tempo per portare avanti importanti progetti di coppia. Se siete single vi sentirete molto attraenti, con quella voglia di fare nuove conoscenze, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito professionale Mercurio favorevole darà una scossa a quei progetti fermi da un po’, mettendovi voglia di rimetterci mano e portarli a lieto fine. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale leggermente migliore ma neanche più di tanto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo infatti, tra voi e il partner ci sarà un po’ di fiducia in più tra voi e il partner, fiducia che sicuramente andrà sfruttata per recuperare il vostro rapporto.

Se siete single trovare persone con cui andare d'accordo non sarà semplice. Forse perché avete bisogno di sfogarvi e vi serve il parere di una persona attendibile. Nel lavoro Mercurio quadrato vi confonde le idee, per cui cercate di prendere le vostre decisioni con maggior criterio. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali che daranno inizio a un fine settimana scoppiettante per voi nativi del segno. Con la Luna nel segno, sarete pieni di buoni propositi in questa giornata. In amore il benessere del partner sarà la vostra priorità, e la vostra anima gemella si accorgerà subito del vostro buon cuore. Se siete single l'amore è un gioco complesso, che però voi sarete in grado di capire molto bene. In ambito lavorativo non vi manca la buona volontà, che se sfruttata bene, potrebbe portarvi lontano.

Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di sabato nel complesso convincente per voi, anche se questo cielo non è così influente al momento. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete abbastanza tranquilli con il partner, ma attenzione perché qualche piccolo malinteso può sempre succedere. Se siete single mettete da parte le insicurezze e provate a farvi avanti. Nel lavoro adotterete un atteggiamento piuttosto risoluto, ma non è detto che sarà la strada migliore. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che ritorna subito a splendere per voi nativi del segno. Questo cielo regalerà soddisfazioni ancora per un po’, e dal punto di vista sentimentale non ci saranno ostacoli tra voi e la vostra relazione di coppia.

Se siete single ci sarà maggior serenità e voglia di fare nuove esperienze. Nel lavoro invece ritroverete in fretta la concentrazione, centrando discreti successi, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di sabato 4 settembre che vedrà la Luna in quadratura nel segno del Leone. Il vostro stato d'animo potrebbe vacillare un po’, e dal punto di vista sentimentale ciò non sarà di grande aiuto. Per quanto riguarda i single forse ci sono delle cose da chiarire con un amico o in famiglia. In ambito professionale dovrete essere più attivi nei vostri progetti, perché sembra che siete indietro rispetto agli altri. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo davvero promettente per voi secondo l'oroscopo.

Con la Luna che si metterà in trigono dal segno amico del Leone, le cose tra voi e il partner sono destinate ad andare bene, e con Venere in sestile la passione tra voi aumenta. Se siete single saprete come prendervi cura delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio e Marte a favore vi mettono a vostro agio con i vostri progetti, e i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Capricorno: non siete ancora dell'umore giusto per riprovare a dare maggior credito alla vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo, dovrete fare i conti con Venere quadrata ancora per un po’, dunque prendetevi del tempo per riflettere sulla vostra situazione.

Se siete single sappiate che c'è modo e modo di esprimere le vostre intenzioni, dunque fate attenzione. In ambito lavorativo avrete bisogno di un atteggiamento più intransigente nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo di sabato che apre un fine settimana a tratti sfavorevole per voi nativi del segno. Con la Luna che si troverà in opposizione, dal punto di vista sentimentale aspettatevi qualche discussione con il partner, che se volete risolvere presto, dovrete fin da subito spiegare le vostre intenzioni. Se siete single e siete innamorati, prima di farvi avanti in maniera del tutto precipitosa, meglio organizzarsi un discorso ben strutturato, ma soprattutto sensato. Settore professionale che invece continua a regalarvi soddisfazioni, merito di un cielo davvero convincente.

Voto - 8️⃣

Pesci: un cielo nel complesso valido secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale godrete di un’ottima intesa di coppia, e il vostro rapporto sarà stabile e piacevole. Se siete single ironia e simpatia attireranno tanti sorrisi. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere la giornata adatta per provare a siglare accordi e iniziare progetti importanti. Voto - 8️⃣