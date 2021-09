L'oroscopo della giornata di domenica 5 settembre vedrà la vita amorosa dei nativi Bilancia toccare nuove vette grazie a Venere e alla Luna in buona posizione, mentre il Leone sfrutterà questo cielo per intensificare il proprio rapporto. Poche idee ma valide al lavoro per il Toro, merito di Urano in congiunzione, mentre la vita dei nativi del Sagittario sarà equilibrata e piacevole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 5 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 5 settembre 2021 segno per segno

Ariete: una domenica con la Luna in trigono per voi che cercherà di darvi una mano dal punto di vista sentimentale.

Non aspettatevi cambiamenti epocali nella vostra vita di coppia, ma provare ad avere una relazione quantomeno tranquilla sarà possibile. Se siete single dovrete pensare un po’ di più agli altri. In ambito lavorativo un atteggiamento più responsabile vi aiuterà a risultare più affidabili agli occhi dei colleghi. Voto - 6️⃣

Toro: il settore professionale da qualche tempo non è così brillante. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 5 settembre però, qualche buona idea potrebbe venire fuori dalla vostra mente. Certo, Marte e Mercurio, ma non solo, continuano ad ostacolarvi, ma ricordatevi che Urano è nel segno, e porta buoni consigli. In amore la Luna in quadratura spezza quella stabilità tra voi e il partner, ma questo periodo non durerà a lungo.

Se siete single il vostro modo di corteggiare va perfezionato. Voto - 6️⃣

Gemelli: la configurazione astrale tenderà a favorirvi anche in questa giornata di domenica. In ambito sentimentale questo cielo sarà più che valido per provare a fare qualcosa di costruttivo insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single nuove emozioni potrebbero anche arrivare, ma dovrete essere certi di quello che provate. In ambito lavorativo le mansioni da fare sono tante, ma avrete dalla vostra parte abbastanza risorse per portare tutto a termine. Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana si chiude in modo poco convincente per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale riflettete bene prima di parlare, perché potreste dire cose che non pensate davvero, soprattutto nei confronti del partner. Se siete single l'idea di conoscere nuove persone non vi entusiasma al momento. Per quanto riguarda il lavoro prendetevi un po’ di tempo per provare a mettere in piedi progetti solidi e convincenti. Voto - 6️⃣

Leone: un quadro astrale davvero convincente in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, la Luna vi sorride, e questo periodo sarà il più adatto per rendere il vostro rapporto migliore. I cuori solitari si sentiranno più forti e sicuri di sé, con una forte voglia di vivere al meglio la vita. In ambito lavorativo sarete in grado di gestire meglio i vostri problemi ora che Marte e Mercurio sono favorevoli.

Con il giusto impegno, troverete una valida soluzione ai vostri problemi. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di domenica tutto sommato stabile per voi nativi del segno. In ambito sentimentale le cose tra voi e il partner procedono abbastanza bene, ma non aspettatevi momenti al limite del romanticismo. Se siete single analizzare i vostri sentimenti non è facile, ma se qualcuno riesce a capirvi fino in fondo, per voi significherà. In ambito professionale sarà una giornata intensa da affrontare e che richiederà impegno se volete vedere dei risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali eccellenti in questa domenica grazie a un discreto numero di pianeti a vostra disposizione. In ambito amoroso, quando la vostra relazione è chiara e senza segreti, tra voi e il partner non c'è nulla da temere, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I cuori solitari si sentiranno pieni di attenzioni, con un'incredibile voglia di vivere al meglio ogni momento della vostra vita. Nel lavoro è un periodo interessante per sviluppare idee e progetti davvero importanti per voi. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo di domenica che vedrà la Luna in quadratura dal segno del Leone. Fortunatamente non durerà ancora per molto. Da domani infatti le cose andranno molto meglio, ma per il momento, meglio non pretendere troppo dalla vostra relazione di coppia. Se siete single dite di no un po’ troppo spesso, e ciò non vi farà bene. Nel lavoro davanti a una mansione difficile, mantenete la calma, fate un bel respiro e cercate di capire come portare a termine tale lavoro.

Voto - 6️⃣

Sagittario: state facendo una vita davvero equilibrata e piacevole nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo di domenica 5 settembre. Questo cielo avrà molto da offrirvi in questo periodo. In amore la Luna e Venere vi mettono a vostro agio con il partner, ma anche voi cuori solitari troverete il tempo di vivere tanti momenti veramente molto belli. Per quanto riguarda il lavoro il desiderio di spingersi oltre, di dare di più inizia a farsi sentire. Forse siete pronti per progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale po’ che vedrà ancora tanti pianeti in quadratura secondo l'oroscopo, come Venere, Marte o Mercurio. Per quanto riguarda i sentimenti colpire il vostro cuore non sarà così facile, single oppure no, considerato che la vostra voglia di amare è pari a zero.

Settore professionale che vi vedrà attivi, ma per raggiungere buoni risultati vi servirà l'aiuto di una mano più esperta. Voto - 5️⃣

Acquario: domenica sottotono in amore a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente già da domani i rapporti tra voi e il partner saranno più morbidi, ma in questa giornata fate attenzione a non causare discussioni. I cuori solitari dovranno solo provare a fare un passettino in più e fidarsi degli altri. Sul fronte lavorativo passerete la giornata in mezzo alle vostre mansioni, e con la giusta concentrazione riuscirete a portarle a termine con successo. Voto - 8️⃣

Pesci: quadro astrale nel complesso discreto per i nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale i rapporti con il partner procedono bene, e potrete condividere ogni pensiero o preoccupazione con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single lasciatevi corteggiare, e non ve ne pentirete. Nel lavoro anche se avrete a che fare con gli incarichi più complessi, cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣