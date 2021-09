Per il fine settimana fra l’11 e il 12 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dell’Acquario, grazie ad alcune soluzioni lavorative positive, mentre i segni di Terra fortunatamente persisteranno ancora alle prime posizioni. Ancora in basso si troveranno i segni del Leone, del Cancro e dei Pesci.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend, con relativa classifica.

L’oroscopo del weekend: Bilancia al primo posto

1° Bilancia: finalmente l’amore potrà avere modo di sbocciare e vi farà trovare un progetto che entrambi vorrete realizzare, in maniera tale da incrementare la vostra sintonia amorosa.

Per il lavoro ci saranno tanti affari che, anche se vi terranno impegnati nelle serate, saranno quelli che potrebbero essere per voi dei giri di vite.

2° Scorpione: questo weekend, per la vostra relazione di stampo amoroso, potrebbe essere all’insegna della passionalità, ma anche colmo di opportunità sul lavoro, che sarà necessario cogliere per rafforzare la vostra carriera dal punto di vista organizzativo.

3° Vergine: questa settimana si chiuderà in bellezza con tanti progetti conclusi, tanti guadagni. Saranno due giornate all’insegna del divertimento e del relax. Trascorrere del tempo con le proprie amicizie sarà molto produttivo per la mente, soprattutto in questo periodo.

4° Acquario: qualche faccenda verrà finalmente risolta grazie alla collaborazione della vostra squadra di lavoro, quindi questo fine settimana avvierà una strada di miglioramento che vi renderà sempre più ottimisti.

Continuate così.

Soddisfazione per Capricorno

5° Capricorno: secondo l'oroscopo la soddisfazione enorme di questa settimana si ripercuoterà positivamente anche sul weekend. I guadagni potrebbero essere un incentivo a un investimento, mentre si risolveranno alcune questioni di stampo burocratico.

6° Gemelli: sicuramente avrete tempo per concedervi una meritata pausa, che vi possa far svagare nel modo più opportuno e che vi dia anche qualche idea per il lavoro che vi attende nelle giornate successive.

Datevi del tempo per prendere una decisione importante.

7° Sagittario: avrete un fine settimana molto "fermo", senza novità sul lavoro, mentre in amore ci sarà una stabilità molto rassicurante, ma priva di tono, che bloccherà la vostra creatività. Un'amicizia potrebbe ritornare e cercarvi dopo molto tempo.

8° Toro: anche se avete subito un calo nella classifica dell’oroscopo, avrete comunque un buonumore che porterà molto ottimismo anche nelle giornate successive.

La tranquillità sarà l’unica cosa veramente importante.

Pesci inquieto

9° Pesci: purtroppo concluderete la settimana con un Marte in opposizione, che potrebbe creare degli scompensi a livello amoroso e forse anche qualche litigio, che vi porterà comunque a una riflessione approfondita su voi stessi e sulla persona che amate.

10° Cancro: ci saranno vicende che vi rallenteranno sul lavoro e vi daranno motivo di essere molto nervosi, talvolta anche piuttosto irascibili. Per ora dovrete tenere fede ai vostri impegni senza osare troppo e soprattutto facendo del vostro meglio costantemente.

11° Leone: per questo fine settimana potrebbero presentarsi degli ostacoli sul lavoro o comunque qualche progetto potrebbe non andare in porto per cause di forza maggiore.

Per ora godetevi del riposo che possa in qualche modo rasserenarvi.

12° Ariete: probabilmente a causa di alcuni contrasti con i colleghi, un progetto potrebbe saltare o comunque non trovare i presupposti adatti per essere concluso. Secondo l'oroscopo in amore potrebbe esserci del gelo, dovuto a qualche incomprensione passata.