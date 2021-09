Per la giornata di domani, mercoledì 15 settembre 2021, l’Oroscopo prevede le posizioni dell’Ariete e del Capricorno praticamente stabili alle ultime posizioni, mentre i Pesci potrebbero perdere qualche posizione nella classifica. Al primo posto si troverà il segno della Bilancia, mentre si rialzerà il segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di mercoledì.

L’oroscopo di domani: Bilancia al primo posto

1° Bilancia: avrete molti affari per i quali ci potrebbe essere un vero e proprio cambio di rotta per il vostro lavoro ma anche per l’aspetto burocratico.

Le vicende di stampo amoroso potrebbero mutare in un comportamento decisamente più roseo.

2° Gemelli: avrete qualche idea per rafforzare non solo l’intesa di coppia, ma anche per ripristinare determinati rapporti che con il tempo purtroppo si sono deteriorati a vista d’occhio. Avrete anche una chance sul lavoro che non dovrete assolutamente perdervi.

3° Acquario: i successi sul lavoro vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera o comunque di incrementare sensibilmente la vostra autostima e il vostro buonumore. Fare una sorpresa al partner sarà per voi molto piacevole.

4° Leone: i guadagni saranno incentivati dalla vostra voglia di mettervi in gioco che in questo momento secondo l’oroscopo sarà più forte che mai.

In amore ci sarà un miglioramento della comunicazione e dell’intesa a livello quotidiano.

Pausa per Scorpione

5° Scorpione: una piccola pausa potrebbe fare al caso vostro nonostante questo possa comportare un calo nella classifica dell’oroscopo. La serata di pausa vi sarà estremamente utile per ricaricare le vostre energie e per dedicarvi agli affetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Pesci: avrete un po’ di nostalgia che purtroppo potrebbe prendere sempre più piede nelle giornate successive, complici alcuni eventi che sono stati molto avversi e che potrebbero essere molto deleteri per altri aspetti della settimana.

7° Vergine: avrete qualche piano professionale che potrebbe non decollare come vorreste.

Tuttavia non ci sarà un vero e proprio successo, ma d’altro canto i guadagni saranno molto più soddisfacenti di quello che potreste credere in un primo momento.

8° Sagittario: dare un occhio di riguardo alle amicizie potrebbe farvi capire determinate situazioni che altrimenti potrebbero essere deleterie per voi. Prestate attenzione a qualcuno che potrebbe nuocere qualche rapporto che per voi significa molto.

Cancro insoddisfatto

9° Cancro: avrete un po’ di insoddisfazione lavorativa potrebbe crearvi dello stress e del nervoso che potrebbe non essere facile da smaltire, quindi sarà necessario un periodo di pausa per determinati momenti abbastanza critici o comunque difficili.

10° Toro: ancora qualche piccolo rimasuglio di cattivo umore potrebbe influire nel lavoro, però anche se la posizione nella classifica dell’oroscopo dice diversamente, potreste avere molte persone attorno che vi sostengono e che saranno per voi delle vere colonne.

11° Capricorno: rimanere fermi o comunque avere una giornata non esattamente all’altezza delle aspettative vi darà qualche piccola sensazione di irritazione, probabilmente anche a causa di qualche collega che potrebbe darvi del filo da torcere.

12° Ariete: per il momento persistere sul lavoro anche forzando qualche situazione potrebbe essere decisamente controproducente per il vostro rendimento. Qualche incomprensione all’interno della vostra relazione potrebbe essere molto più delicata di quello che pensate.