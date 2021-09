Per l'Oroscopo dell’autunno 2021 il pianeta Venere sarà il principale fautore della fortuna del Sagittario, mentre Giove sarà favorevole per il Capricorno e la Vergine, entrambi segni di Terra. Per il Toro, invece, ci sarà Marte in opposizione, mentre la stagione sarà molto difficile e faticosa per il segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la stagione autunnale 2021 e la relativa classifica.

L’oroscopo dell’autunno: Sagittario in testa

1° Sagittario: per il vostro segno sarà il pianeta Venere l’indiscusso protagonista e fautore della vostra fortuna.

Avrete modo di godere di molto tempo libero e di una creatività che vi renderà la stagione autunnale non solo produttiva sul lavoro, ma anche utile per far avanzare la vostra carriera con pochissimi sforzi. Secondo l'oroscopo il buonumore persisterà qualche settimana dopo la fine della stagione presa in esame.

2° Capricorno: avrete energie da Marte e fortuna da Giove che porteranno cambiamenti decisamente positivi per il lavoro, per gli affari e per quei progetti che, insieme alla vostra squadra professionale, sono in attesa di essere conclusi. Secondo l'oroscopo investire in questo momento non farà altro che incrementare il senso di benessere.

3° Gemelli: sicuramente Giove sarà dalla vostra parte per la maggior parte dell’arco autunnale, dunque ci saranno molte opportunità lavorative per chi sta cercando un impiego, ma anche qualche salto di qualità per le carriere già avviate.

Non mancherà una grande affinità fra colleghi e la prospettiva di raggiungere gli obiettivi in comune.

4° Scorpione: sarà molto inaspettato per voi trovare un autunno che tutto sommato sia positivo, stimolante sul piano professionale e anche fortunato. Osare stavolta non farà per voi, perché al momento l’oroscopo prevede la volontà prevalente di procedere lentamente e senza troppi salti nel buio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cancro ottimale

5° Cancro: avrete un autunno ricco di fortuna e con l’aspettativa di un inverno anche migliore. Le chance sul lavoro vi daranno l’opportunità di guadagnare di più, ma soprattutto d'investire su un acquisto importante. Dovrete evitare di rendervi le cose difficili, facendovi coinvolgere in alcune situazioni troppo spinose, soprattutto nelle prime settimane della stagione.

6° Vergine: se avete in mente un progetto, la fortuna potrebbe esservi avversa man mano che le settimane trascorreranno. All’inizio della stagione, però, sarà molto semplice perseguire qualche obiettivo professionale, soprattutto se lo condividerete con alcuni colleghi che saranno disposti ad aiutarvi.

7° Acquario: questo momento sarà più che gradito, perché si prospetta un incremento di guadagni e di situazioni favorevoli che, anche se con lentezza, arriveranno e resteranno per gran parte dell’autunno, ma anche dell’inverno. Rispetto a qualche settimana fa sarete di buonumore e ciò per voi sarà un vero toccasana.

8° Toro: faticherete un po’ prima di poter sfruttare un po’ di buona sorte, perché questo Marte al momento contrasterà quel poco di fortuna che Giove già di per sé stenterà a darvi.

Questo autunno si prospetta non molto produttivo, probabilmente abbastanza faticoso sul piano pratico e molto poco efficiente sul piano creativo.

Ariete impegnato

9° Ariete: questa opposizione di Marte, combinata con la fortuna di Giove ormai alle spalle della vostra costellazione, non vi permetterà di ricevere tutto ciò di cui avete bisogno, per risolvere determinate problematiche di stampo burocratico. Sul lavoro dovrete necessariamente remare contro la sorte avversa, impegnandovi al massimo.

10° Leone: si prospetta un periodo che, se portato avanti con le dovute cautele e il giusto atteggiamento, potrebbe non essere così disastroso come vi apparirà in un primo momento. Questo Giove in Acquario sarà abbastanza difficile da gestire, anche a causa di un forte stress accumulato nel tempo, ma non impossibile, se avete in mano i presupposti per qualche piccola occasione lavorativa.

11° Bilancia: sarete molto carenti di fortuna a causa di un Giove sfavorevole, che persisterà almeno fino all’inverno. Le novità saranno poche e molti ostacoli non faranno altro che rendervi inquieti e nervosi. Però avrete Marte positivo che vi darà molte energie, anche se queste talvolta potrebbero portare a stress in aumento.

12° Pesci: questo autunno potrebbe apparire molto faticoso, con molti ostacoli sul lavoro, poco rendimento e pochi guadagni. Ciò sarà vero soltanto in parte, perché i miglioramenti si riscontreranno solamente alla fine della stagione. Nel corso di questo periodo dovrete essenzialmente pensare alle piccole opportunità che potrebbero arrivare.