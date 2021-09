L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 settembre prevede tanto buonumore per i nativi Capricorno, forti della Luna in congiunzione, mentre l'Ariete dovrà evitare di legarsi al dito ogni questione con il partner. Il Toro avrà un po’ di respiro in amore, mentre per il Cancro potrebbero riaffiorare questioni e sentimenti appartenenti al passato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 settembre 2021 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì che si apre con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno.

in ambito amoroso meglio non legarsi ogni questione al dito e farne un litigio, anche perché cadere di nuovo in inutili discussioni proprio ora che vi state riprendendo non sarà una buona idea. Se siete single dovrete provare a condividere di più le vostre avventure e i vostri interessi. Nel lavoro Mercurio opposto confonde le idee. Voi però fate affidamento a Giove favorevole per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì 15 settembre che vi permetterà di prendere un po’ di respiro grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Certo, non aspettatevi momenti estremamente romantici, ciò nonostante provare ad avere un rapporto tranquillo e privo di discussioni sarà possibile.

Se siete single non sentitevi in colpa se nel vostro cuore ancora non c'è nessuno. In ambito lavorativo l'impegno porterà sempre i suoi frutti. Nel vostro caso, con solamente Urano favorevole ci vorrà un po’, ma presto ce la farete anche voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: un quadro astrale che torna a regalarvi soddisfazioni ora che la Luna non è più negativa.

In amore infatti quei piccoli litigi avuti in questi giorni troveranno una soluzione, e i rapporti con il partner saranno nuovamente stabili e soddisfacenti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sarete in grado di dimostrare i vostri sentimenti con i fatti. Nel lavoro sarà il momento giusto per mettersi all'opera su progetti davvero importanti, ora che avrete tanti pianeti che vi vengono in aiuto.

Voto - 9️⃣

Cancro: oroscopo di mercoledì che vedrà una fastidiosa Luna in opposizione per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale potrebbe essere un problema, in quanto potrebbero riaffiorare questioni con il partner appartenenti al passato che credevate di aver risolto. Attenzione dunque al vostro temperamento. Se siete single meglio non provarci a farvi avanti. Ci saranno tanti altri momenti migliori di questo. In ambito lavorativo dovrete trovare una soluzione ad alcune mansioni rimaste indietro. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna che smette di sostenervi dal segno del Sagittario, tornano i problemi dal punto di vista sentimentale. Dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner, ciò nonostante dovrete anche far valere le vostre opinioni quando sono davvero valide.

I single saranno impegnati a costruire il loro futuro. Meglio così in fondo, considerato che d'amore non se ne parla al momento. In ambito lavorativo siete in fase di ripresa, ma dovrete saperla gestire al meglio questa situazione. Voto - 6️⃣

Vergine: la sfera sentimentale vi vedrà agguerriti e determinati, soprattutto voi single, decisi a trovare la persona che fa per voi. Se invece siete già impegnati sarà la giornata ideale per stare insieme al partner e fare tante cose insieme, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà adatta per provare a mettere a segno discreti successi. Voto - 8️⃣

Bilancia: con Marte, Mercurio, Giove e Saturno nel vostro cielo, i buoni risultati sul posto di lavoro non mancheranno.

Non sbaglierete un colpo, risolverete velocemente ogni imprevisto, e otterrete risultati eccellenti. In amore invece guardatevi le spalle da questa Luna in quadratura, perché potrebbe non farvi sentire a vostro agio con il partner, o con la persona che vi piace qualora siate single. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale eccellente, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 15 settembre. In amore Venere accompagna la vostra relazione di coppia verso momenti dolci e romantici, godendo un rapporto davvero convincente. I cuori solitari saranno decisi a fare nuove e interessanti conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro vi piacerebbe dedicarvi a progetti di vostro interesse, ma non è ancora il momento.

Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di mercoledì convincente. Dal punto di vista sentimentale il vostro rapporto sarà stabile e maturo, caratterizzato da quella voglia di fare, di vivere al meglio ogni momento. Se siete single essere sempre trasparenti con tutti vi permette di legare con molte persone. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni con criterio, ottenendo risultati più che discreti. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata davvero equilibrata per voi nativi del segno. In ambito amoroso potrete contare sulla Luna nel segno, e potrete contare su tanto buon umore per regalare bei momenti alla vostra anima gemella. Se siete single non sottovalutate mai i vostri sentimenti.

In ambito lavorativo non ci saranno grandi novità, ma sarete abbastanza abili da ottenere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo di mercoledì 15 settembre ottimo dal punto di vista professionale. Gestirete le vostre mansioni con criterio e responsabilità, merito anche di Giove e Mercurio in ottimo aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione non procede esattamente come previsto, colpa in particolare di Venere in quadratura. Meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner. Se siete single potrebbero essere in corso dei cambiamenti nella vostra vita. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo ottimale dal punto di vista amoroso. Con Venere in trigono dal segno dello Scorpione, la vostra relazione di coppia procederà verso la direzione giusta, portando in alto l'intesa tra voi e il partner.

Per quanto riguarda i single non è sempre facile ottenere un appuntamento, ma voi potreste riuscirci. Per quanto riguarda il lavoro dovrete prendere le vostre decisioni in maniera ponderata se volete raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣