Nel weekend del 18 e 19 settembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dell'Acquario (dove transitano Saturno e Giove) ai gradi dei Pesci (dove risiede Nettuno), mentre Venere sosterà in Scorpione. Urano, invece, proseguirà l'orbita in Toro, così come Plutone rimarrà stabile in Capricorno. Il Sole continuerà la sosta in Vergine come Marte e Mercurio stazioneranno nel segno della Bilancia.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Acquario e Vergine, meno roseo per Leone e Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: finanze top. La seconda dimora verrà illuminata dalla Luna nel segno di sabato trigona a Mercurio e congiunta a Giove che, con ogni probabilità, ci parlerà di ottime occasioni in campo finanziario per il terzo segno d'Aria, come firme di contratti vantaggiosi o bonus legati all'operatività.

2° posto Vergine: amore top. Il Sole nel segno al giro di boa guarderà ammiccante la Bianca Signora nell'amico Scorpione donando probabilmente ai nati Vergine un sabato di fuoco nell'intimità. Più opaca, invece, la giornata domenicale dove la Luna opposta porrà l'accento su alcune recenti difficoltà comunicative col partner.

3° posto Pesci: diplomatici. Il 19 settembre, grazie al benevolo transito mercuriale e al supporto del duetto Luna-Nettuno nel segno, i nati Pesci potrebbero assumere un mood diplomatico, il quale gli consentirà di girare ogni discussione a loro favore con estrema semplicità.

I mezzani

4° posto Capricorno: a testa bassa. Già dalle prime ore del weekend, i nati Capricorno avranno buone chance di accorgersi che, per cavare un ragno dal buco nel settore professionale, bisognerà lavorare a testa bassa senza lasciarsi turbare da eventuali colpi bassi dei parigrado.

5° posto Sagittario: focus burocratico. Le energie mentali di casa Sagittario, durante questo weekend, potrebbero essere focalizzate su alcune faccende burocratiche da portare a compimento prima possibile, così da godersi le coccole del partner nella tarda sera domenicale.

6° posto Toro: faccende domestiche. Dopo un sabato perlopiù improntato sulla professione, la giornata domenicale sarà, c'è da scommetterci, incentrata su alcune faccende domestiche che richiederanno l'attenzione del primo segno Fisso, come riordinare la soffitta o liberarsi di alcuni oggetti che hanno fatto il loro tempo.

7° posto Gemelli: illusioni. Sul fronte sentimentale il weekend di casa Gemelli avrà ottime possibilità di nascondere non poche insidie, specialmente per coloro che sono alle prese con una nuova conoscenza affettiva. Il 19 settembre, l'opposizione Nettuno-Sole potrebbe far illudere i nativi di prima decade che la controparte sia realmente interessata ad iniziare un flirt o una storia, mentre la realtà sarà ben differente.

8° posto Bilancia: compromessi. Nel ménage amoroso del secondo segno d'Aria sarà presumibilmente consigliato dal parterre planetario scendere a compromessi con la dolce metà per il quieto vivere in coppia, magari accettando una cena da amici poco gradita o una visita alla suocera.

9° posto Scorpione: osservatori. La profondità dello sguardo dei nati Scorpione durante questo fine settimana parrà valere più di mille parole, in quanto il segno Fisso si limiterà ad osservare ciò che accadrà intorno a lui senza proferir parola ma con grande qualità di presenza.

Ultime posizioni

10° posto Leone: taciturni. Sabato avrà probabilmente tutte le carte in regola per essere una giornata ricca di piccole provocazioni e maldicenze subite per i nati sotto il segno del Leone, i quali preferiranno saggiamente assumere un mood taciturno.

Il loro reiterato silenzio, meno pressante nella giornata domenicale, li terrà al riparo da ulteriori critiche e gli farà evitare di inasprire relazioni già urticanti.

11° posto Ariete: incontentabili. Col binomio Marte-Mercurio opposto e il domenicale duetto Nettuno-Luna, i nati Ariete parranno risultare incontentabili agli occhi del partner, specialmente nella seconda parte del weekend quando la dolce metà sarà tentata di scappare in ritiro meditativo in Tibet.

12° posto Cancro: relax. La soluzione più semplice in casa Cancro per tenersi al riparo dalle numerose ostilità planetarie, Plutone in primis, sarà ritagliarsi ampi spazi di relax durante il weekend, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.