L'oroscopo settimanale dal 27 settembre al 3 ottobre annuncia importanti novità per tutti i segni dello zodiaco. Per i nati in Gemelli arriva un periodo sereno, dove tutto si fa più chiaro e limpido anche a livello sentimentale. I single di ogni segno zodiacale dovrebbero aprirsi di più all'amore, essere più disponibili con gli altri e praticare l'arte della gentilezza. Per l'Acquario, invece, si prospetta una settimana abbastanza negativa, tutta colpa della confusione, stanchezza oppure delle relazioni instabili. Per sapere che cosa vi accadrà nei prossimi sette giorni, leggete le seguenti previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute, relative alla settimana che va da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre.

I segni presi in esame in questo Oroscopo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

La settimana dal 27 settembre al 3 ottobre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra situazione amorosa si sta normalizzando e potete sentirvi più tranquilli. Non perdetevi d’animo proprio adesso, la vostra felicità vale più di una sconfitta e di qualche umiliazione. I cuori solitari del segno sono avvantaggiati nella seconda parte della settimana, in cui saranno favoriti gli incontri occasionali. Sul fronte lavoro, per molti nativi dell’Ariete, il peggio è passato e non ci sono più scuse per piangersi addosso. Alcuni contratti finalmente saranno conclusi e le persone che per tanto tempo vi hanno negato il proprio aiuto, adesso difficilmente rifiuteranno le vostre proposte.

Anche dal punto di vista della salute ci sono segnali di ripresa, continuate a tenere sotto controllo il nervosismo facendo le attività fisiche che più vi piacciono.

Toro – In amore le coppie che non sono riuscite a risolvere certi problemi spinosi, in questo periodo dovrebbero fare ordine nel caos e recuperare il tempo perduto.

Le coppie "fresche" difficilmente si lasciano andare, forse c’è qualcosa di poco chiaro, ma riuscirete a dare il meglio anche con i sentimenti. I single in cerca d’amore devono portare avanti la ricerca, anche se sarà piuttosto difficile visto che siete esigenti. Se avete iniziato da poco un lavoro, vi tocca fare la gavetta.

Nell'ambiente di lavoro può capitare che i nuovi arrivati vengano trattati come se fossero degli estranei, preparatevi a sopportare anche a questo trattamento. In campo economico potreste ricevere una ricompensa. In salute dovete capire le origini dei vostri disturbi nervosi.

Gemelli – Per i nati in Gemelli si prospetta un periodo sereno, soprattutto in amore. Tutto vi è più chiaro, anche i sentimenti. Non avete particolari problemi nella comunicazione, nel dialogo e nel confronto, tuttavia qualche nuvola all’inizio settimana si presenterà nei rapporti di coppia. Se siete ancora single, navigate nel mare delle incertezze perché non riuscite a prendere una decisione a proposito di una persona che frequentate da un po’.

In campo lavorativo se nei mesi scorsi avete lasciato un affare in sospeso, anche a causa di alcune perdite economiche, con la stabilità ritrovata potrete mandarlo avanti. La strada verso il successo è ancora lunga, ma voi siete sulla buona strada e soprattutto dovete avere più fiducia nel vostro talento. In salute, lo stress potrebbe oltrepassare il limite e quindi fareste meglio a restare qualche giorno in casa, senza fare danni. Possibili fastidi intestinali.

Cancro – In campo amoroso le coppie ben consolidate, e che hanno grandi progetti per il futuro, trascorrono una settimana tranquilla, serena ed equilibrata. Le coppie appena nate, invece, devono rafforzare di più il legame e renderlo indistruttibile davanti alle intemperie della vita.

I cuori solitari del segno dovrebbero darsi da fare: la vita da single non vi si addice. La situazione lavorativa è in ripresa, è il momento di mettere a frutto le vostre idee e iniziative. Gli studenti che hanno da poco conseguito un titolo di studio potrebbero trovare un buon impiego o magari approfondire i propri studi con master o occasioni all’estero. In salute dovete recuperare la forma fisica, se invece l’avete recuperata continuate a mantenerla. L’oroscopo consiglia sempre un buon e sano riposo.

Previsioni astrologiche al 3 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Coloro che conducono una vita un po’ spericolata dal punto di vista sentimentale potrebbero trascorrere una settimana problematica.

Se ci tenete fortemente a un rapporto, non fatelo sciupare, indebolire, sgretolare da certi problemi, ostacoli, intromissioni esterne. Per i single del segno non si esclude qualche momento di tensione, c’è anche il rischio di dire qualche parola di troppo durante un incontro importante. Sul fronte del lavoro non vi manca l’energia e vi impegnerete tantissimo a far fronte alle emergenze e a portare a termine i progetti lasciati in sospeso per pigrizia. Se non avete un rapporto ottimale con i colleghi, forse sarebbe meglio non dire sempre ciò che pensate. Per quanto riguarda la salute, in questa settimana potreste avere un piccolo incidente, dovuto alla distrazione o alla pigrizia.

Vergine – Per l’amore è un periodo altalenante: se da una parte riuscirete a liberarvi di molti pesi, dall’altra il senso d'inquietudine non vi lascerà tanto facilmente.

Nelle coppie che hanno superato la maggior parte dei problemi legati ai ficcanaso, il merito va a entrambi i partner. I cuori solitari dovrebbero lasciarsi andare ed essere meno attaccati al proprio status. In campo lavorativo questa settimana ci sarà qualche problema di carattere finanziario che potrebbe protrarsi, se non farete delle scelte giuste. È saggio chiedere aiuto o consigli a persone esperte, che hanno più esperienza di voi. La salute va benino, tendete ancora a sottovalutare alcuni sintomi che con il passare del tempo potrebbero diventare dei veri fastidi.

Bilancia – In campo amoroso è un periodo positivo, soprattutto per coloro che vivono un amore non dichiarato. Le coppie che stanno insieme da tanti anni, e che hanno attraversato momenti bui e tesi, in questa settimana riusciranno a ritrovare l’equilibrio perduto.

I single del segno dovrebbero aprirsi di più con le persone che incontreranno in questo periodo. Anche se siete appena usciti da un rapporto o siete timidi, dovreste praticare l’arte della gentilezza. In campo professionale, se in questi mesi avete subito dei problemi a causa di un posto di lavoro precario o a causa di colleghi insofferenti, è giusto farsi valere. Per chi ha un lavoro autonomo questo è un periodo buono per spingere sui propri obiettivi. Se state lavorando a un progetto molto complicato non mollate proprio adesso. In salute un po’ di moto vi farebbe bene, soprattutto alla forma fisica.

Scorpione – In amore non siate dubbiosi col partner, dategli una possibilità per giustificarsi.

Il fatto che in passato si sia comportato male nei vostri confronti non significa che possa farlo ancora. Le coppie longeve, che lottano ancora con il passato, devono stare tranquille. A tal proposito, l’oroscopo consiglia vivamente di smettere di combattere contro i fantasmi del passato e d'iniziare a costruire qualcosa di concreto con il partner. Verso metà settimana i cuori solitari del segno riceveranno delle sorprese. In questo momento siete molto presi dal lavoro e dalla carriera, e questo porta via del tempo alla vostra famiglia. L’aspetto finanziario ne risentirà positivamente, soprattutto per coloro che hanno un’attività indipendente. In salute potreste essere costretti a stare a casa a causa della febbre o per il forte dolore al braccio.

Tuttavia, il periodo è positivo, quindi non buttatevi giù.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 27 settembre al 3 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore è un periodo intenso per coloro che desiderano iniziare storie importanti e per le coppie giovani che vogliono creare un futuro solido. Se il vostro cuore è solo da tempo dovete darvi una svegliata, perché questo è un periodo molto fertile per le conoscenze. Il tempo scorre velocemente e quindi dovreste tentare di approfondire qualche incontro, senza essere troppo selettivi. Per il lavoro è un periodo abbastanza positivo, non mancheranno successi personali e riconoscimenti da parte di colleghi, collaboratori o superiori.

L’estate non è stata molto clemente con voi, per tale motivo questo è il periodo di recupero per la salute. Tra alti e bassi è giunto il momento di ristabilire un certo equilibrio e liberarvi di tante ansie.

Capricorno – È una settimana speciale per l’amore, i sentimenti e gli affetti familiari. Le coppie, sia longeve che giovani, possono vivere dei momenti di grande intensità e di passione rovente. Se siete single potreste dare libero sfogo alle vostre fantasie e dare qualche chance a qualche incontro andato in frantumi a causa della goffaggine o della timidezza. Sicuramente non troverete l’amore della vostra vita, ma gli incontri saranno tanti e qualcosa potrebbe nascere. Anche dal fronte lavorativo arrivano le migliori notizie.

Qualsiasi attività svolgiate non potrete proprio lamentarvi, in quanto avete la fortuna dalla vostra parte. Per quanto riguarda la salute, l’allineamento planetario può provocarvi qualche fastidio fisico e farvi sentire un po’ stressati.

Acquario – In amore a causa della confusione, momenti di stanchezza oppure dei rapporti poco stabili, la settimana non si presenta nel migliore dei modi. Per qualche strana ragione, alcune coppie vivranno distanti, lontane nei sentimenti o fisicamente, e questo potrebbe spaccare il legame. Alcuni single del segno non hanno intenzione d'impegnarsi in una storia a lungo termine, quindi molto probabilmente fuggiranno da qualsiasi situazione che possa implicare l’uso di sentimenti. Sul fronte lavoro le cose sembrano scorrere nella norma. Per colpa della vostra distrazione, le vostre idee finiranno subito nel dimenticatoio. Fino ad adesso avete sperperato troppi soldi, sarebbe opportuno stringere la cinghia ed essere oculati nelle spese. In salute è il momento d'iniziare a mangiare più sano ed equilibrato, soprattutto se consumate il cibo sempre di fretta. L’oroscopo raccomanda passeggiate all’aria aperta.

Pesci – In campo amoroso è meglio non pretendere cambiamenti radicali da parte di una persona che vi ha fatto soffrire in passato. Ricordate che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Le coppie che hanno attraversato un periodo molto teso, che non faceva vivere serenamente la storia, in questa settimana potranno tirare un sospiro di sollievo e dare forma e colori ai progetti d’amore. I single del segno troveranno un’intesa particolare con Leone o Ariete. La situazione lavorativa è in netto miglioramento. Nonostante non sia il periodo finanziario migliore, questo non significa che non potrete avere qualche buona entrata. In salute, coloro che stanno seguendo alla lettera la cura prescritta dagli esperti, potrebbero avere buoni risultati.