L'oroscopo del fine settimana 25 e 26 settembre porta grandi novità per tutti i segni dello zodiaco. Ultimo weekend settembrino, curiosi di sapere che cosa vi riserveranno gli astri? A quanto pare, per i nati in Cancro c'è un colpo di scena in amore, invece, per i nativi del Leone ci saranno un bel po' di complicazioni. I nati sotto il segno della Vergine ricevono un bel carico di passione, mentre i Pesci riceveranno un colpo di fortuna a livello lavorativo. Per conoscere le giornate degli altri segni zodiacali, di seguito trovate le previsioni astrologiche per sabato 25 e domenica 26 settembre su amore, lavoro e salute.

Oroscopo per l'ultimo weekend settembrino: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo amoroso, le cose sembrano procedere abbastanza bene, evitate però le polemiche anche nell’ambito familiare. Se una persona ha fatto breccia nel vostro cuore, datevi da fare; potreste trascorrere delle ore piacevoli. Sul fronte lavoro, rimandate le questioni alla prossima settimana. Il settore delle finanze sembra non dare problemi in questo fine settimana, all’orizzonte s’intravedono un bel po’ di notizie, alcune piacevoli. In salute, prestate attenzione al fegato e siate rispettosi del vostro corpo quando consumate alcolici. Cercate di mangiare più sano ed equilibrato, e fate più esercizi fisici.

Toro – In amore è un fine settimana valido per chiarire tutto ciò che è rimasto in sospeso, soprattutto le questioni delicate.

Non mancheranno piccoli momenti eccitanti, e se siete rimasti colpiti da una persona interessante, non fatevela sfuggire. In campo lavorativo, tutte le decisioni che prendete in questo periodo potrebbe avere un’evoluzione positiva. Guadagni extra in arrivo. In salute, concedetevi la possibilità di andare a letto presto e di rannicchiarvi tra le comode lenzuola.

Godetevi i panorami e i suoi della natura mentre passeggiate per la campagna.

Gemelli – L’amore è fuori dal periodo no, anche se non mancheranno piccole discussioni, vedute diverse su un certo argomento. Una nuova conoscenza potrebbe entrare con forza nella vita di coloro che sono single da troppo tempo. In campo lavorativo, non mancano momenti di tensione, siete spossati e il vostro umore si avvicina tanto al pessimismo; meglio prendere le decisioni la prossima settimana.

In salute, potreste essere ispirati ad abbattere abitudini obsolete, tradizioni ritenute troppo difficili da accettare, per provare qualcosa di grande, ma da iniziare in maniera graduale.

Cancro – Un colpo di scena può cambiare la vostra situazione amorosa. Non siate sospettosi se il vostro partner è sfuggente, di poche parole, oppure con la testa altrove. Se il vostro cuore è solo da un po’ di tempo non dovete essere sospettosi con qualcuno che fa di tutto per essere parte integrante della vostra vita. È un fine settimana leggero per il lavoro, se c’è un progetto da ultimare, dovete muovervi, perché dalla prossima settimana arriveranno novità. In salute, per quanto voi siate spiritualmente forti, dovete affrontare problemi di timidezza per ottenere ciò che volete in questa vita.

Per aumentare l’autostima e la motivazione, l'oroscopo consiglia di praticare attività come boxe, kickboxing o karate. Oltre a liberare tutta quell’energia repressa, potreste conoscere un nuovo lato di voi stessi.

Previsioni astrologiche sabato 25 e domenica 26 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Si prospetta un fine settimana un po’ complicato per l’amore, la giornata di domenica però è leggermente migliore di sabato. Ai single del segno non ne va bene una: colpa delle persone che incontrate, oppure c’è qualcosa che vi blocca? In campo lavorativo, dovete essere più aperti alle novità, non lasciate che un contrattempo vi abbatta. Una breve vacanza potrebbe migliorare la vostra salute, soprattutto psicologica.

In salute, siete pronti a sbarazzarvi di determinati modelli di comportamento, cibi scaduti che sono ancora presenti nel frigo e nella dispensa, vestiti vecchi nell’armadio. Potete guadagnare molto rinunciando al vecchio e all’obsoleto. Fate il punto della vostra vita: sbarazzatevi di ciò che non funziona più per voi e date spazio alle cose nuove.

Vergine – In campo amoroso, questo fine settimana vi vede carichi di passione. Le stelle favoriscono la ricerca dell’anima gemella: con il vostro charme potete conquistare il cuore della persona che vi piace tanto. Sul fronte lavoro, siete incerti, cercate di capire cosa succede. Ciò che vi fa preoccupare tanto sono i soldi, forse dovete sostenere una grande spesa che non era nei vostri piani.

In salute, l’allineamento planetario di questo fine settimana vi sprona a raggiungere un equilibrio. Vi allenate, correte, mangiate bene, ma a che serve tutto questo se non potete farvi coccolare sul divano da una persona che vi piace? Dopotutto, questo è ciò che ci fa sentire bene. Che si tratti di amore o amicizia, persone o animali, non dimenticate il vostro bisogno di tenerezza e intimità.

Bilancia – In amore, le coppie molto innamorate devono concedersi un piccolo viaggio. Bene i legami con Toro, Cancro, Vergine e Capricorno. In questo weekend i cuori solitari del segno non hanno difficoltà a ritrovare un amore. In campo lavorativo, avete voglia di far vedere a tutti il vostro valore, il vostro talento, ciò che di diverso c’è in voi, ma non siate così intransigenti.

Questo cielo astrologico vi incoraggia a esaminare da vicino i problemi di salute attuali. Ciò che state vivendo potrebbe essere causato da rancore ed emozioni tossiche. Sono noti per avere un effetto negativo sul benessere. Più profondamente lo capite e più siete disposti a esplorare il vostro passato, perdonare e andare avanti, più sani sarete.

Scorpione – In amore, cresce la fiducia che avete nel partner e nelle persone che vi stanno accanto. Cambiamenti in vista; domenica più passionale di sabato. In campo lavorativo, evitate di farvi il sangue amaro: le affermazioni di un collega di lavoro, di un collaboratore, o di un superiore non vi vanno a genio. In salute, la minaccia di infezioni minori incombe ancora, ma se vi concedete abbastanza riposo e divertimento, li eviterete.

L’altro piccolo problema è il mal di testa da tensione. Non saranno dovuti a niente in particolare. Piuttosto, potrebbe derivare dal sentirsi molto entusiasti della vita. La risata è la migliore medicina. Divertitevi di più.

Il weekend 25 e 26 settembre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, il rapporto che state vivendo è sereno ed equilibrato. Approfittate di questo fine settimana per viaggiare, fare qualcosa di piacevole con il partner, collezionare attimi. I single del segno che sono troppo presi dalla carriera dovrebbero pensare di più all’amore, a curare amicizie, a essere più presenti in famiglia. In campo lavorativo, potreste ricevere una proposta inaspettata, magari un vostro sogno può tornare reale.

Dovete prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti della vostra salute. È importante tenere sotto controllo i sintomi e i trattamenti. Tenete lo zucchero lontano dalla vostra portata e fate più attività fisica.

Capricorno – In campo amoroso, se siete molto tesi a causa degli eventi esterni, sfogatevi con il partner e insieme troverete delle soluzioni. Ascoltate di più i consigli della persona che amate. I cuori solitari del segno devono fare attenzione quando incontrano un Cancro o Capricorno. Sul fronte lavoro, è un periodo faticoso, se avete avuto conflitti con qualche collega, collaboratore, o un superiore, potreste rimettere in discussione una scelta. Evitate le spese folli e inutili, che potrebbero gravare sul bilancio familiare.

Massima attenzione alla vostra salute. È importante notare le sottigliezze espresse dal corpo, sia emotivamente che fisicamente. Tutte le piccole cose che notate vi porteranno a una maggiore consapevolezza di voi stessi e vi aiuteranno a sentirvi meglio.

Acquario – Avete idee molto chiare e questo è di grande aiuto soprattutto nella sfera amorosa e sentimentale. I rapporti che nascono in questo periodo sono davvero promettenti e c’è qualche novità per i single che hanno smesso di credere all’amore. In campo lavorativo, dovete fare attenzione ai problemi causati da una vostra distrazione. Ecco perché si respira aria tesa nel vostro ambiente di lavoro, e per tale motivo l’Oroscopo consiglia di non esagerare con le recriminazioni.

In salute, fate bene a soddisfare i vostri impulsi naturali. Cercate di concentrarvi su ciò che volete veramente e poi trasformatelo in realtà. Che si tratti di una passeggiata sulla spiaggia per riflettere su questioni personali o di una chiacchierata con il vostro superiore, ci sono alcune cose che solo voi potete realizzarle. Solitamente pensate a ciò che gli altri desiderano per voi, ma è un grosso errore. È il momento di coltivare voi stessi.

Pesci – Migliora la situazione amorosa e sentimentale. Sfruttate questo fine settimana per vivere al meglio i vostri rapporti e mettere in chiaro le questioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Se il vostro cuore è solo da tempo, non rimandate eventuali incontri.

Gli incontri con Cancro e Ariete possono riservare sorprese. In campo lavorativo, date vita alle idee e iniziative cui tenete molto. Possibile colpo di fortuna. Se state lavorando su un progetto, terminatelo e non rimandate nulla alla prossima settimana. Dovete capire come sfruttare al meglio la vostra energia ogni giorno per avere una salute di ferro. Potreste essere nervosi, ma una lunga passeggiata sul lungomare o in campagna risolveranno il problema. Più esercizi includete nel vostro programma, meglio vi sentirete.