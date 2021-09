Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 20-26 settembre 2021. Dopo aver lasciato alle spalle la prima metà di settembre, ci apprestiamo a vivere la seconda metà tra dubbi e speranze. A quanto pare, alcuni segni zodiacali si preparano a vivere giornate memorabili, mentre gli altri devono fare i conti con nuovi problemi d'amore, difficoltà lavorative e fastidi fisici. Per maggiori dettagli, di seguito trovate le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 settembre su amore, lavoro e salute. I segni presi in esame sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

La settimana dal 20 al 26 settembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte amore, forse le cose, in questa settimana, non andranno come vorreste ma la maggior parte dei problemi che potreste avere con il partner ve li siete procurati da soli. Avete permesso a un parente o a un amico di intromettersi spesso nella vostra vita amorosa. I single del segno devono abituarsi a questo nuovo stile di vita, soprattutto se si sono lasciati da poco. In campo lavorativo, si accentuano un po’ i problemi economici, forse avete trascurato alcune bollette e ora si sono accumulate. Appena possibile, cercate di smaltirle. Se avete un mutuo, non lasciate che i vostri sfizi vi opprimano. Potreste rinunciare a qualcosa e mettere da parte un bel gruzzoletto.

Tutte queste complicazioni potrebbero influire sul vostro fisico, ma il vostro umore potrebbe migliorare se pensate sempre in grande e in maniera positiva.

Toro – In questa nuova settimana settembrina l’amore si presenta in tutte le sue forme, potrebbe tornare a galla una vecchia fiamma oppure un colpo di fulmine darà vita a una nuova relazione.

Affidatevi al destino, vivete l’amore, la passione, l’erotismo con più serenità e zero pregiudizi. I cuori solitari potrebbero perdere la testa per due persone, prima di giurare amore eterno dovreste conoscerle a fondo. Sul fronte lavoro, le cose sembrano andare per il verso giusto. Anche se avete attraversato un periodo di assestamento, adesso tutto è passato.

La fortuna bacia gli studenti, sia quelli che sono tornati tra i banchi di scuola e sia quelli che devono sostenere qualche esame universitario. In salute, anche la forma fisica è al top ma dovete riguardarvi un po’ perché alcune situazioni potrebbero farvi perdere il controllo.

Gemelli – In campo amoroso, non precipitatevi nelle relazioni, rallentate un po’ il ritmo. Non c’è bisogno di buttarsi tra le braccia del primo che incontrate, non si diventa affascinanti collezionando tante storielle. Se il vostro cuore è solo da tempo è perché avete ancora difficoltà nel relazionarvi con qualcuno. I problemi di comunicazione sono presenti anche in campo lavorativo. Ecco perché si respira aria pesante nel luogo dove lavorate.

Se avete qualche sospetto su alcuni colleghi, l’Oroscopo raccomanda vivamente di tenerveli per voi. In salute, le stelle consigliano di non strapazzare troppo il vostro fisico e di mangiare in maniera sana ed equilibrata.

Cancro – In amore, le coppie devono stare tranquille ed essere meno possessive. Se c’è un muro tra voi e il partner, forse è perché non accettate compromessi oppure non siete bravi ad ascoltarvi a vicenda. Lasciate da parte l’orgoglio, potreste pentirvene in futuro. Per i single del segno si prospetta una settimana di alti e bassi, non è il periodo adatto nemmeno per un’avventura di una notte. In campo lavorativo, sono favoriti i contatti professionali, quindi battete il ferro finché è caldo.

Gli affari più grandi hanno bisogno di più tempo per svilupparsi, quindi non abbiate fretta di concludere. In salute, se avete appena iniziato una cura reagirete molto bene all’inizio settimana ma nel weekend potrebbe esserci un calo fisico. Eliminate dalla vostra vita cibi pesanti, fritti e fate più attività fisica.

Previsioni zodiacali dal 20 al 26 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, nessun segnale di crescita nei rapporti coniugali, forse dovuta alla distanza mentale o dal poco tempo che concedete al partner. Tutto resterà fermo, ma se vi ostinate a mantenere lunghi silenzi arriverà il giorno in cui qualcosa si spezzerà e non riuscirete più a recuperare. Dovete saper distinguere da soli ciò che è gusto da ciò che è sbagliato.

I single hanno più voglia, rispetto al passato, di innamorarsi di una persona conosciuta sui social o nella vita reale. In campo lavorativo, siete nel pieno delle forze. Non avete nessuna intenzione di farsi comandare dagli altri. Anche i lavoratori più giovani del segno hanno la possibilità di iniziare un nuovo progetto. In salute, ci saranno giornate nelle quali avrete poca energia, anche mentale. Con qualche ora in più di riposo, non dovreste avere particolari problemi.

Vergine – Sul fronte amore, se avete chiuso da poco una storia, non dovete sentirvi in colpa per esservi innamorati di una persona caratterialmente diversa da voi. Se un vecchio amore busserà alla vostra porta, non chiudetela in faccia, anzi.

Ascoltate ciò che ha da dirvi e poi fate la vostra mossa. I cuori solitari del segno devono sfruttare questa settimana per dare un’occhiata in giro, magari una persona che non vi aveva colpito in passato adesso vi interessa. In campo lavorativo, vi tocca affrontare qualche imprevisto, ma riuscirete a portare a termine i vostri compiti, qualche tipo di affare. Anche coloro che non hanno trovato ancora un lavoro ben retribuito potrebbero ricevere la tanto attesa chiamata. Per coloro che hanno lavorato senza sosta, dando il meglio di se stessi, riceveranno delle gratificazioni. In salute, questa settimana vi regala un bel carico di energia e di forza, e vi aiuta a scacciare via tutte le tensioni accumulate nelle scorse settimane.

Bilancia – In campo amoroso, dovete smettere di guardare gli altri con aria sospettosa, iniziate a fidarvi di più delle persone che provano un profondo affetto per voi. Le coppie che stanno insieme da tanti anni e che hanno in mente un progetto impegnativo procedono a gonfie vele verso il loro futuro. I single, in questa settimana, abbandonano le proprie riserve e si lasciano andare di più agli incontri interessanti. Potrebbero esserci dei ritorni di fiamma, ma non dureranno a lungo. Sul fronte lavoro, è una settimana di recupero, ingranerete la marcia giusta. Se c’è stato qualche ritardo che vi ha scoraggiato un po’, adesso si può risolvere e voi potrete portare avanti il vostro progetto, senza l’aiuto di nessuno.

In salute, difficilmente potrete avere delle ricadute e se l’estate vi ha lasciato qualcosa di negativo, ve lo troverete alle spalle. Forma fisica al top.

Scorpione – In amore, le coppie longeve che da tempo aspettano di mettere su casa e famiglia, dovrebbero approfittare di questo periodo. Il passato potrebbe non lasciarvi vivere in pace le vostre storie attuali. Ovviamente, spetta a voi scacciare via i pensieri negativi e a non lasciarvi condizionare da nessuno. I cuori solitari potrebbero avere un’opportunità di incontrare una persona con cui condividere più di una serata. In campo lavorativo, tutto scorrerà velocemente, non mancheranno gratifiche e sentirete meno il peso delle responsabilità.

Chi è ancora in cerca di una buona occupazione dovrebbe darsi da fare e impegnarsi seriamente. In salute, se non volete stare troppo tempo fermi o a riposo, dovete guardare bene dove camminate e lasciare agli altri i lavori poco adatti a voi.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 20-26 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, in questo periodo avete voglia di sgomberare la mente dalle preoccupazioni e di non pensare troppo ai rapporti complicati. Sentite l’esigenza di ritrovare la vostra serenità interiore. Alcune coppie dovrebbero farsi un esame di coscienza, poiché uno dei due partner chiede troppo all’altro. Per i single questa è una settimana impegnativa, poiché saranno corteggiati.

Evidentemente vi siete messi in bella mostra e ora avete l’attenzione di molti contendenti. In campo lavorativo, è una settimana produttiva. Gli affari chiusi in questo periodo avranno maggiori guadagni. Chi cerca ancora un impiego o vuole cambiare lavoro potrebbero trovare qualcosa verso ottobre. In salute, chi ha dei vizi farebbe bene a smettere al più presto. La vostra pressione potrebbe salire, se non eliminate lo stress a cui siete costantemente sottoposti.

Capricorno – In campo amoroso, la prima metà della settimana potrebbe essere ottima ma disastrosa nella seconda metà. Le storie in bilico devono sistemare certe questioni complicate. C’è chi ha sottovalutato il partner e chi si è illuso di poterlo cambiare.

Avete sbagliato a fare i vostri calcoli, quindi è meglio affrontare adesso il peggio piuttosto che accorgersi in futuro di non essere fatti l’uno per l’altro. L'oroscopo consiglia ai single di non bruciare le tappe, c’è il rischio di perdere punti davanti alla persona da conquistare. Siete molto concentrati nel lavoro, volete evitare ogni minimo errore e questo vi fa onore. Alcuni di voi vorrebbero trovare qualcosa di più stimolante, ma se non sono sicuri del passo che stanno per fare, è meglio aspettare tempi migliori. La salute migliora giorno dopo giorno, soprattutto se avete avuto dei problemi con gli sbalzi di temperatura.

Acquario – Sul fronte amore, alcune coppie dovrebbero riconsiderare alcuni aspetti del rapporto e non perdere tempo con discussioni logoranti e poco costruttive. Coloro che sono usciti da storie complicate o da un divorzio iniziano a fidarsi di nuovo dell’amore. Le coppie che hanno vissuto un periodo roseo, pieno di passione e di sentimenti potrebbero fare un passo importante. I single hanno l’opportunità di uscire spesso, fare nuovi incontri e allargare il giro delle conoscenze. Sul fronte lavoro, cogliete al volo tutte le opportunità che vi vengono offerte. Se avete delle proposte da fare, questa è la settimana giusta. È un periodo positivo per il vostro fisico. Approfittatene per fare dei ritocchi o correre all’aria aperta.

Pesci – Per l’amore questa è una settimana calda, anzi, bollente. Ci potrebbero essere novità su tutti i fronti. Le coppie, soprattutto quelle sposate, devono affrontare i problemi dei figli, delle spese, ma riusciranno a trovare una via d’uscita. Se avete imparato a non serbare rancore, è già un grande passo verso il miglioramento. I single incalliti devono arrendersi all’amore, c’è chi scaverà nel passato e opterà per un ritorno di fiamma. Se nel lavoro vi siete presi delle responsabilità più grandi di voi, allora in questo periodo avrete la vostra rivincita. Qualcuno con la coscienza a posto riconoscerà i vostri sforzi e non potrà fare a meno di premiarvi anche economicamente. Lasciatevi alle spalle le discussioni con i colleghi più anziani. In salute, con questa grande energia vi credete invincibili. Anche in questo caso dovete riguardarvi, perché invincibili non lo siete affatto.