Nel corso della settimana che va da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede il pianeta Venere stazionare nella costellazione dello Scorpione. Molti dei pianeti saranno invece favorevoli al segno della Bilancia, fra cui Giove e Marte. Quindi anche molti dei segni di aria avranno delle ripercussioni favorevoli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo settimanale: incontri per Bilancia

1° Bilancia: avrete molti incontri che potrebbero far emergere il vostro lato più magnetico e seducente, probabilmente nel corso del fine settimana incrementeranno le possibilità di avviare una frequentazione con una persona che vi piace.

Per quel che riguarda il lavoro, la sintonia fra colleghi potrebbe essere molto produttiva anche per i progetti che sono in corso e che sono ancora nel cassetto.

2° Gemelli: avrete tanto ottimismo e tante energie da condividere con le amicizie ma anche all’interno del contesto lavorativo. Vi sentirete sia valorizzati sul piano professionale e amati sotto l’aspetto sentimentale. Il partner vi darà qualche spunto per vivere appieno eventuali cambiamenti positivi che potrebbero interessare la vostra storia d’amore.

3° Acquario: la fortuna che ci sarà in serbo per voi in questa settimana sarà davvero eccezionale, pregna di novità lavorative che non solo vi faranno guadagnare, ma anche incrementare la prospettiva di migliorare la vostra posizione.

Secondo l’oroscopo, i momenti di relax saranno sempre più numerosi di quel che aspettavate in un primo momento.

4° Pesci: finalmente ci saranno tante novità sul lavoro che probabilmente vi daranno più autostima e probabilità di riuscita sul piano professionale con un avanzamento molto significativo. In amore respirerete più complicità sul fronte quotidiano e tanta tenerezza che potrebbe essere determinante per un fine settimana molto passionale.

Scorpione romantico

5° Scorpione: ci saranno momenti di amore che probabilmente saranno inaspettati anche per voi. Questa settimana infatti sarà colma di possibilità per i single e per le storie già datate di evolversi in modo positivo e di fare passi avanti. Per quel che riguarda l’aspetto lavorativo avrete molti vantaggi fortunati che potrebbero fare la differenza sia su determinati affari che per i progetti che vorreste vedere realizzati con la vostra squadra di lavoro.

6° Sagittario: sicuramente avrete una grinta da vendere sul piano professionale, ma ci sarà molta più voglia di intavolare amicizie, di fare conoscenze che potrebbero segnare l’inizio di una relazione oppure di avventurarvi in qualcosa che per voi sarà inedito. Fare del vostro meglio per rendere la vostra relazione amorosa ancora più affiatata non farà altro che migliorarla, secondo l’oroscopo.

7° Cancro: avrete un atteggiamento molto ritirato nel corso di questa settimana. Secondo l’oroscopo preferirete dedicarvi al lavoro, allo studio e molto poco alle persone che vi circondano. Le amicizie per il momento potrebbero trovare poca considerazione da parte vostra. Nel privato con la persona amata potreste anche apparire alquanto taciturni.

8° Vergine: purtroppo avrete a che fare con un nervosismo che spesso e volentieri vi porterà ad essere scorbutici, ma anche a non tollerare atteggiamenti poco rispettosi. Potreste risultare antipatici, ma probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi che si presenteranno nel corso di questa settimana avrete pienamente ragione.

Alti e bassi per Toro

9° Toro: anche questa settimana sarà fatta di periodi fermi misti a qualche spiraglio di novità. Per il momento concentrarvi sugli affetti sarà salutare alla vostra mente e a quella dei vostri cari. Sul piano professionale dovrete riorganizzare la vostra situazione e ristabilire una tabella di marcia, secondo l’oroscopo.

10° Ariete: chiudervi in un mondo tutto vostro sarà l’unico rimedio contro una situazione delle amicizie che adesso non vi sta affatto bene.

Avrete da rivedere qualche conoscenza che ultimamente vi ha delusi o vi ha posto su una decisione importante da prendere. Nei rapporti amorosi ci saranno delle piccole discussioni.

11° Leone: purtroppo avrete molte cose di cui lamentarvi, a cominciare da uno scarso rendimento lavorativo e da una autostima che al momento non corrisponde esattamente alla situazione delle settimane precedenti. Sul fronte amoroso purtroppo potrebbero esserci delle diatribe, dunque nessun progresso, secondo l’oroscopo.

12° Capricorno: per il momento non ci saranno slanci di stampo professionale, e probabilmente questo stallo vi renderà nervosi e taciturni con le persone che vi circondano. Sentirvi più stanchi in questo periodo non sarà una novità dal momento che aumenterà la mole di lavoro per voi e per la vostra squadra.