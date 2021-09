Un'altra settimana del mese di settembre sta per giungere al termine: arriva il terzo weekend del mese. L'Oroscopo di questo fine settimana, ovvero quello compreso tra venerdì 17 e domenica 19 settembre, preannuncia l'arrivo di giornate interessanti e positive per i nati sotto al segno della Bilancia, mentre il Toro dovrà prepararsi a porre fine a dei leggeri ma continui battibecchi che già da qualche giorno sembrano esser divenuti assillanti. I nativi del Capricorno avranno invece modo di avvertire l'insorgere di qualche nota di stanchezza, il segno della Vergine, invece, continuerà a godersi i frutti e le opportunità che la fortuna ha deciso di seminare lungo il suo cammino.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - la settimana in questione non sembra essere decisamente tra le migliori, specialmente se si considera il repentino calo energetico e la nascita di situazioni particolari da dover affrontare. Il consiglio resta sempre quello di non immergersi in nulla di troppo complicato ed impegnativo da gestire e cercare di mantenere i livelli di stress controllabili. Attenzione a non abbattersi: le occasioni giuste giungeranno anche per i nati sotto al segno dell'Ariete.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo sembra prevedere l'arrivo di momenti leggermente migliori rispetto a quelli affrontati durante l'arco della settimana.

Le discussioni potrebbero continuare a nascere, ma entro la fine del nuovo weekend si dovrà trovare la forza e la pazienza per terminarle una volta per tutte e riuscire così a riportare le varie relazioni nel giusto equilibrio.

Gemelli - il nervosismo riuscirà finalmente a scemare e lo stress tornerà a livelli nuovamente gestibili, ma non ci sarà troppo tempo da dedicare all'ozio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il lavoro non attende di certo e le scadenze faranno rimbombare il ticchettio dell'orologio nella mente del segno zodiacale in questione. Si potrà comunque contare su un'ondata di energia positiva e sulla vicinanza di persone fidate e sincere.

Cancro - le energie, sfortunatamente per il segno in questione, non permetteranno di portare a termine molti lavori a causa della stanchezza incombente, ma grazie all'aiuto delle persone care si avrà la possibilità di avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi.

L'oroscopo del terzo weekend di settembre preannuncia inoltre l'arrivo di un periodo ricco di emozioni e scarno di preoccupazioni.

Leone - se durante le giornate appena trascorse si ha avuto la possibilità di mostrare agli altri la propria grinta e le proprie capacità, durante il fine settimana in questione è consigliabile dedicarsi esclusivamente al riposo. Che si decida di trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia, o semplicemente con il proprio partner, sarà meglio non organizzare nulla di eccessivamente impegnativo in quanto le energie, sfortunatamente, non saranno infinite.

Vergine - le anticipazioni dell'oroscopo prevedono il sorgere di giornate positive ed in grado di portare con sé non solo aria di novità, ma positività all'interno della vita di coppia.

I sentimenti verranno palesati senza troppi problemi ed entrambi i partner avranno modo di dimostrare ciò che provano verso la propria anima gemella. Momenti indimenticabili potrebbero attendere il segno della Vergine, accompagnando attimi positivi anche in ambito lavorativo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo periodo prevede l'arrivo di giornate ottimali per il segno della Bilancia, specialmente se si decide di osservare l'ambito lavorativo. I sentimenti verso il partner non scemeranno di certo e lo stesso potrebbe essere in grado di organizzare giornate indimenticabili ed in grado di allontanare il più possibile i problemi e le preoccupazioni.

La parola d'ordine, per il weekend in questione, è non abbattersi.

Scorpione - se la settimana appena trascorsa è stata a dir poco straordinaria, i giorni che stanno per sopraggiungere non potranno certo essere da meno. Riuscire ad organizzarsi potrebbe non essere così semplice, soprattutto a causa dell'ingente mole di lavoro che potrebbe occupare, in alcuni casi, anche il weekend in rapido avvicinamento. Nessuna scadenza verrà mancata ed il raccolto dei vari sacrifici sarà finalmente visibile. Nulla di cui potersi lamentare neanche all'interno della sfera sentimentale.

Sagittario - non si può parlare dettagliatamente di fortuna, specialmente se si osserva alle giornate che si paleseranno lungo il prossimo weekend.

Non vi saranno molte proposte lavorative ed alcune di queste potrebbero anche deludere le proprie aspettative, ma non sarà comunque una scusante per abbattersi e mollare tutto. La famiglia e le persone care saranno sempre presenti, anche in quei momenti in cui ci sentirà soli ed abbandonati. Gli astri modificheranno la propria posizione e porteranno nuova luce nei giorni a seguire.

Capricorno - la stanchezza, come già anticipato, potrebbe palesarsi da un momento all'altro e rischiare di far sfuggire di mano, o di mente, determinate situazioni. Concedersi qualche attimo di riposo e dedicarsi esclusivamente alla propria persona potrebbe essere il modo migliore per recuperare le energie e riprendere il tutto da dove lo si era lasciato.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare.

Acquario - la fortuna non sembra avvolgere il segno dell'Acquario neanche durante il nuovo weekend del mese. I sentimenti potranno essere messi in discussione e la nascita di vari battibecchi potrebbe ledere l'equilibrio che con tanta fatica è stato creato. Attenzione anche in ambito lavorativo: le energie potrebbero venire meno da un momento all'altro e molte scadenze potrebbero non venire rispettate. Il tutto migliorerà con la nascita della nuova settimana.

Pesci - il segno dei Pesci, secondo quanto previsto dall'oroscopo del terzo weekend di settembre, continuerà a godere dell'influenza positiva che Venere ha deciso di offrirgli, migliorando così le varie giornate in ambito sentimentale e migliorando notevolmente i rapporti interpersonali.

Chi è alla ricerca del vero amore, o semplicemente di nuove amicizie, potrà imbattersi in persone meravigliose nell'arco di questo nuovo fine settimana, mentre chi vive già all'interno di una relazione stabile avrà modo di rafforzare il rapporto di coppia.