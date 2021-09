La terza settimana del mese di settembre ha inizio. Scopriamo quindi come andrà la giornata di lunedì 13 settembre con l'Oroscopo e le stelle relative all'ambito lavorativo, sentimentale salutare per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: vivete una situazione un po' complessa per quel che riguarda il lato sentimentale, nonostante la Luna sia favorevole in questa giornata. Nel lavoro sarà meglio trovare le giuste idee per poter proseguire con i propri progetti.

Toro: in amore potreste rimanere delusi per alcune situazioni che pensavate potessero essere migliori.

Con Saturno dissonante, cercate di stare lontani dai problemi sul lavoro.

Gemelli: nella giornata di lunedì 13 settembre 2021 potreste avvertire dei momenti di nervosismo, dati da alcune complicazioni a livello sentimentale. Con la Luna in opposizione non è semplice recuperare alcune situazioni lavorative.

Cancro: in amore in questa giornata sarà possibile trovare delle buone occasioni per riscattarsi da momenti complessi vissuti negli ultimi tempi. Nel lavoro gestite le nuove opportunità con maggiore cautela.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata di inizio settimana sarà caratterizzata da Venere contraria, sarà meglio trovare il giusto equilibrio nella coppia. Nel lavoro cercate di fare le mosse giuste, mettersi in mostra non è una di queste.

Vergine: nel lavoro sarà meglio affrontare le questioni con calma, alcune situazioni in sospeso potrebbero rendervi nervosi.

È importante che riusciate a mantenere la pazienza anche in ambito sentimentale, dove potrebbero sorgere delle problematiche con il partner.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la luna favorevole iniziate la settimana nel modo migliore a livello sentimentale. Se avete vissuto una crisi, questa non può certamente risolversi nell'immediato, ma potrete trovare la giusta via per capire come agire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro sentite l'esigenza di maggiore stabilità.

Scorpione: in ambito sentimentale sentite la voglia di aprirvi e iniziare un nuovo percorso a fianco di una persona. Nel lavoro sono in arrivo delle novità, vi sentite più energici.

Sagittario: è possibile fare delle nuove conoscenze in questo periodo, potrete riuscire a concedervi qualcosa di bello.

Nel lavoro non mancano idee, sentite di potervi espandere.

Capricorno: con la Luna che presto sarà nel segno potrete recuperare a livello sentimentale, ora è importante che non vi facciate prendere dall'ansia. In campo professionale avete ottenuto dei risultati, che però non vi soddisfano.

Acquario: Venere è dissonante, attenzione a delle possibili polemiche livello sentimentale. Nel lavoro se alcune questioni non vanno come dovrebbero, è inutile prendersela con i vostri collaboratori.

Pesci: vi sentite agitati in questa giornata, non mancano le incertezze lavorative. In amore potrete vivere belle passioni in questo inizio settimana.