Prosegue velocemente verso la propria conclusione questa terza settimana del mese di settembre 2021. Cosa succederà a livello astrologico in ambito sentimentale, lavorativo e salutare nella giornata di sabato 18 settembre? Di seguito approfondiamo le stelle e l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata potreste sentirvi più sereni rispetto a quelle precedenti, avete voglia di fare dei passi avanti grazie anche alla Luna favorevole. In ambito professionale vi sentite più creativi.

Toro: la giornata sarà caratterizzata da alcuni dubbi in ambito sentimentale, qualcuno ha ferito i vostri sentimenti e ora dovete cercare di andare avanti.

In ambito professionale siete stanchi di fare sempre le stesse cose e avete voglia di nuovi stimoli.

Gemelli: con la Luna che presto sarà favorevole ci sarà una bella ripresa amorosa, i single potrebbero fare degli incontri da non sottovalutare. Nel lavoro in arrivo delle opportunità, non mancano idee.

Cancro: possono arrivare delle nuove proposte, sarà meglio cercare di valutarle, non sottovalutatele, potreste risolvere dei problemi. In ambito sentimentale alcune relazioni nate da poco tempo possono essere ufficializzate.

Leone: in amore vi sentite nervosi, con la Luna in opposizione, alcune questioni non sono semplici per nulla da gestire. In ambito lavorativo chi ha fatto dei cambiamenti potrebbe vivere delle agitazioni.

Vergine: sentite l'esigenza di prendere del tempo per voi, soprattutto in amore. Attenzione alle tensioni che potrebbero palesarsi in serata. In ambito lavorativo non mancano le idee progetti da effettuare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore le stelle sono dalla vostra parte e quindi non mancheranno delle opportunità, questo weekend si conclude in modo positivo.

Per quel che riguarda l'ambito lavorativo alcune situazioni potrebbero giovare anche alla vostra situazione economica.

Scorpione: Venere è dalla vostra parte, è un buon momento per l'amore, ma cercate di non strafare. Siete in cerca di maggiore serenità e questo recupero potrà avvenire in questi giorni. In ambito lavorativo non mancheranno sbocchi interessanti.

Sagittario: momento di recupero per il segno, grazie anche alla luna favorevole sarà possibile anche chiarire alcune questioni in sospeso. In ambito professionale potrebbero sorgere delle discussioni con i collaboratori.

Capricorno: nel lavoro sono molte le situazioni di cui bisogna occuparsi in questo periodo, cercate di delegare anche ai collaboratori, se è possibile, altrimenti potreste stancarvi troppo. Possibili preoccupazioni in amore.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di sabato 18 settembre sarà caratterizzata ancora dalla Luna nel segno, ma sarà comunque possibile sentirsi nervosi con il partner. In ambito lavorativo chi ha iniziato un nuovo progetto deve riuscire ad essere all'altezza.

Pesci: momento importante per l'amore, si possono vivere delle belle sensazioni in questa giornata. Attenzione ad eventuali confronti in ambito lavorativo.