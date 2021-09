Nel corso della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 settembre 2021, l’Oroscopo prevede alcuni cambiamenti che interesseranno il segno dello Scorpione, nella cui costellazione arriverà il pianeta Venere. La Bilancia “ospiterà” nei suoi gradi Marte e Mercurio a cui si aggiungerà il Sole. Giove e la sua grande fortuna saranno appannaggio del segno dell’Acquario, mentre la Luna arriverà nel segno del Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo della settimana, segno per segno.

L’oroscopo settimanale: Acquario fortunato

1° Acquario: la fortuna di Giove sarà determinante per quei progetti sui quali avete lavorato precedentemente, avrete molto slancio d’azione anche grazie ad un affiatamento eccellente all’interno della vostra squadra collaborativa.

Anche se ci saranno ostacoli nel corso di qualche giornata, non saranno abbastanza forti da fermarvi.

2° Scorpione: sicuramente avrete a che fare con una settimana molto romantica e serena sotto l’aspetto familiare, con qualche bella notizia in arrivo e la prospettiva anche di miglioramento nei rapporti all’interno della vostra squadra di lavoro. Proprio grazie a questi presupposti, avrete anche molti successi sul lavoro, secondo l’oroscopo.

3° Bilancia: ci saranno tantissime novità riguardanti il settore lavorativo, probabilmente un nuovo impiego o una situazione di svolta per una mansione a cui tenete particolarmente. Le energie saranno quelle che incrementeranno i vostri guadagni e vi regaleranno anche qualche investimento.

In amore avrete un atteggiamento molto favorevole per fare qualche passo in più nella vostra relazione, ma allo stesso tempo non ci saranno slanci troppo romantici.

4° Cancro: avrete molta vivacità da utilizzare con le amicizie e con il partner, dal momento che molti malumori si appianeranno in favore di una sana riconciliazione con una persona importante per voi.

Anche sul lavoro ci sarà una grande sintonia con i colleghi, mentre nel weekend arriveranno i primi frutti del vostro lavoro settimanale, secondo l’oroscopo.

Leone buono

5° Leone: avrete una settimana divisa fra doveri di stampo professionale e un po’ di tempo libero in più che potreste tranquillamente dedicare a ciò che amate oppure al partner e alla famiglia.

Nel corso delle mattinate ci saranno successi e anche qualche affare, nel fine settimana invece si riscontreranno delle situazioni abbastanza favorevoli sul piano amoroso. Secondo l’oroscopo, riuscirete a fare qualche incontro interessante.

6° Toro: il poco entusiasmo in amore e negli affetti in generale potrebbe essere un incentivo per sperimentare nuove conoscenze e creare legami di amicizia molto importanti. I progetti sul lavoro saranno sempre discreti, mentre dovreste lavorare di più sul vostro umore che per quanto sia migliorato parecchio, sta comunque intralciando la vostra creatività, secondo l’oroscopo.

7° Vergine: fare attenzione al lavoro in questo momento concentrandovi più seriamente potrebbe essere salvifico per determinati progetti lavorativi, mentre le responsabilità potrebbero incrementare l’impegno e lo stress.

Ad ogni modo, avrete una settimana né molto positiva, ma neanche negativa come potreste pensare in un primo momento.

8° Pesci: avrete una settimana molto impegnativa, che probabilmente vi toglierà del tempo per le amicizie e per la famiglia, ma almeno non sarà negativa nel senso stretto del termine. Nel frattempo avvertirete il buonumore diventare sempre più stabile e alto, soprattutto nel fine settimana, quando potrete finalmente dedicarvi ai vostri hobby. Le novità non tarderanno ad arrivare, secondo l’oroscopo.

Spese per Gemelli

9° Gemelli: purtroppo ci saranno delle spese a cui far fronte, dunque dovrete cercare di non eccedere con lo shopping e di fare attenzione alle entrate oltre che alle uscite di stampo finanziario.

Sul lavoro però i guadagni arriveranno nel fine settimana, abbastanza in tempo per non avere situazioni spiacevoli. Sul piano sentimentale ci sarà una stabilità che però potrebbe non avere alcun tipo di novità, secondo l’oroscopo.

10° Sagittario: potreste avvertire dei contrasti sul lavoro, oppure averne già e peggiorarli in modo considerevole. Per il momento lavorare in squadra potrebbe soltanto risultare molto problematico per i progetti in essere. In amore non ci sarà alcun riscontro concreto, né sul piano romantico né in quello passionale. Secondo l’oroscopo invece potreste avvertire un po’ di malumore.

11° Capricorno: lo stress potrebbe accompagnarvi anche per questa settimana, e probabilmente la mole di lavoro potrebbe togliervi più tempo ed energie rispetto alle giornate precedenti.

L’oroscopo vi riserverà solamente alcuni momenti di relax ma fate in modo che non ci siano altre fonti che potrebbero ulteriormente irritarvi. In amore non ci saranno novità rilevanti a parte qualche piccolo momento di sintonia.

12° Ariete: vi sentirete quasi sempre giù di corda nel corso di questa settimana, complice qualche situazione che vi ha tenuti a lungo sotto scacco e che adesso potrebbe farvi sentire ancora sotto pressione. Probabilmente, entrare in contrasto con qualcuno di significativo per voi potrebbe essere più semplice del previsto, secondo l’oroscopo.