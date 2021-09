Prosegue la penultima settimana del mese di settembre 2021. Scopriamo in che modo le diverse disposizioni dei pianeti influenzeranno l'andamento lavorativo, sentimentale e salutare nella giornata di martedì 21 settembre. Di seguito l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo sentimentale i single del segno potrebbero fare degli incontri interessanti, sarà meglio non sottovalutarli. In campo professionale potrete trovare delle soluzioni ad alcune problematiche che negli ultimi tempi vi hanno distratti.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di martedì 21 settembre vi porterà maggiori energie, in particolare in campo sentimentale dove negli ultimi tempi l'atteggiamento è stato ostile.

A livello lavorativo sarà importante cercare di organizzare al meglio i rapporti con i collaboratori.

Gemelli: momento di recupero in campo salutare, sarà possibile anche riprendere una situazione sentimentale che negli ultimi tempi ha creato dei malintesi. In ambito professionale potrete portare avanti le vostre idee.

Cancro: nel lavoro è importante che il vostro impegno venga riconosciuto, soprattutto dai collaboratori. Per quel che riguarda l'amore alcune coppie potrebbero sentire della distanza, ma si potrà recuperare con la fine del mese.

Leone: in amore possibili polemiche, sentite l'esigenza di maggiore serenità. In ambito lavorativo con Saturno in opposizione è possibile che ci siano dei ritardi.

Vergine: in campo sentimentale possibili complicazioni per il segno, arriveranno però delle novità. Vi sentite più forti a livello lavorativo, sarà meglio però non esagerare con gli impegni.

Astrologia del giorno per tutti i segni zodiacali

Bilancia: sentite l'esigenza di risolvere delle problematiche, ma ancora non avete chiaro che tipo di strada prendere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In campo sentimentale possibili agitazioni, potrebbero esserci delle discussioni con il partner.

Scorpione: sarà meglio non farsi prendere dal nervosismo, in particolare in ambito lavorativo, dove alcuni progetti potrebbero interessarvi particolarmente. In amore, i single è meglio che non sottovalutino nuove conoscenze.

Sagittario: con la luna che torna in aspetto positivo, ci sarà una ripresa a livello amoroso, i single potrebbero aver voglia di rimettersi in gioco.

Nel lavoro sarà meglio chiarire le incomprensioni.

Capricorno: nella giornata di martedì 21 settembre con la luna dissonante potrebbero esserci delle piccole tensioni in amore. Nel lavoro dovrete riuscire a tenere sotto controllo il lato economico.

Acquario: momento conflittuale a livello amoroso, potrebbero sorgere delle polemiche in particolare in serata. Nel lavoro riflettete prima di agire.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da stanchezza a livello lavorativo, ma presto arriveranno delle novità. In amore alcune situazioni potrebbero sbloccarsi.