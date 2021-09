Le previsioni zodiacali di mercoledì 22 settembre 2021 è pronto a dare consigli e a fare previsioni sul probabile andamento del prossimo giorno in calendario. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e, in particolar modo, all'amore e al lavoro. Ad essere messi in luce i sei segni rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a valutare ogni singolo segno, d'obbligo segnalare un transito molto interessante: l'ingresso del Sole in Bilancia.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani, mercoledì 22 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 22 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 settembre al segno dell'Ariete predice un giorno ottimo, diciamo pure quasi perfetto. In massima parte la giornata di metà settimana sarà piacevole, in primis nei confronti dei sentimenti e poi in tutto il resto. In amore infatti, le stelle riusciranno sempre a strapparvi nuovi sorrisi, così vi sentirete in perfetta forma e sarete felici di essere circondati da persone positive, vivaci come voi.

Gli astri del momento vi renderanno dinamici e comunicativi, rendendo la giornata straordinaria: potrete finalmente dedicarvi a tutto ciò che amate e che vi appassiona, vi sentirete pronti per vivere una storia all'altezza dei vostri ideali più romantici. Single, se l’arte della conquista è stata sempre il vostro punto di forza, fatene largamente uso in amore: state assaporando il piacere di vivere le relazioni nel modo che più vi soddisfa, metteteci quindi più vigore e allegria e tutto andrà bene.

Il lavoro vi darà soddisfazione, sicurezza e felicità. Insomma, se vi piace quello che state portando avanti, continuate così.

Toro: ★★★★. Giornata buona, non c'è che dire. Il frangente in questo caso è stato valutato a quattro stelle, quindi non lasciatevi trasportare dalla faciloneria ma valutate, soppesate e poi agite se nel caso.

In campo sentimentale, potreste fare nuovi progetti, magari allargare la famiglia. Le coppie non ancora consolidate vorranno più libertà e al tempo stesso una maggiore fiducia: vedrete che insieme troverete un'accordo che vada bene a voi e al partner. Single, sarà decisamente meglio la giornata odierna, che vedrà l'avvicinarsi di influssi ideali per fare un deciso cambiamento e per risolvere questioni riguardanti un'ingarbugliata faccenda sentimentale. Dovreste proprio riuscire a rinfrancarvi sia nel fisico che nello spirito, ed essere pronti ad affrontare le varie prove quotidiane, con abilità e destrezza, dando semplicemente ascolto all'intuito. Nel lavoro, se state cercando di cambiare attività o trasferirvi non dovrete esitare.

Facendo le vostre richieste in questo periodo otterrete sicuramente buoni riscontri.

Gemelli: ★★★★★. All'orizzonte si intravvede una giornata semplice e geniale allo stesso tempo. Per dirla con una sola parola: sarà davvero 'col botto!'. Nella stragrande maggioranza dei casi (forse) è arrivato il momento di dedicarsi completamente alle cose che si amano di più: divertitevi, organizzate qualcosa di nuovo. In amore, la vostra generosità aumenterà a dismisura, così vi prodigherete per le persone che amate di più. Non vi peserà affatto dedicare loro una buona parte del vostro tempo e della vostra energia. Single, amori che vanno amori che vengono, amori che tornano? Chi inizierà una nuova storia, avrà qualche insicurezza all’inizio, ma poi saprà apprezzarne i frutti nel tempo.

Così vi attende un rapporto sicuramente molto più piacevole e spensierato del precedente. C'è una buona vitalità nell'aria: si può dire che già da oggi è una giornata molto promettente per coloro che vogliono tentare un approccio amoroso, grazie al vostro fascino. Nel lavoro, ci potrebbero essere dei cambiamenti lavorativi in vista. Non vi stravolgeranno la vita ma vi consentiranno di migliorare la vostra posizione.

Oroscopo e stelle di mercoledì 22 settembre

Cancro: ★★★. Il prossimo mercoledì sarà sottoposto a 'rigori astrali' tipici dei periodi sottotono. In generale a voi del segno diciamo che tutto procederà lentamente. Cercate di dare tempo al tempo evitando di correre troppo, magari dando per scontate alcune cose nel rapporto con gli altri.

Per i sentimenti, non date nulla per scontato, specialmente se avete appena incominciato un nuovo rapporto a cui tenete, perché l'attenzione è fondamentale. Con queste credenziali non aspettatevi una giornata da vincenti e neppure nei livelli della normalità: state alla larga dalle discussioni superflue con il partner e mantenete il distacco da quelle invece necessarie. Single, sarete dissonanti e avrete la sensazione di essere a un bivio di fronte a scelte che non avete nessuna voglia di compiere. L'umore non sarà quindi dei migliori e vi sentirete incompresi dal mondo. Nel lavoro, giornata senza infamia e senza lode. Rendete poco ma di staccare prima non vi sognate nemmeno: un lieve malessere si farà strada accendendo in voi le peggiori paranoie.

Leone: ★★★★. Si preannuncia un mercoledì quasi stabile, decisamente immobile, a tratti senza picchi di alcun genere siano essi positivi o negativi. Diciamo pure che la maggior parte di voi nativi andrete incontro alla classica giornata smorta. In amore, sarà deliziosa la serata solo se vi lascerete guidare dalle emozioni e dai sentimenti, senza avere paura che possano sconvolgere il vostro mondo. Venere vi aiuterà a mantenere la relazione di coppia stabile e salda, piena di passione e sensualità. Single, se stavate aspettando il vostro momento fortunato in amore e nelle relazioni sociali in generale, eccoli: momenti carichi di passionalità e amore non aspettano che voi. Non limitate il desiderio, ascoltate la voce del cuore e il richiamo dei sensi, e fine sera guardando il cielo esprimete pure un desiderio (anche se non avvistate stelle cadenti), vedrete che presto si avvererà.

Nel lavoro, dal punto di vista professionale cercate di guardare anche al di là del vostro naso. In questo momento occorre avere un progetto innovativo e di lunga durata, se volete ottenere risultati importanti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 22 settembre, indica che partirà deciso e senza indugi questo nuovo giorno, pronto a regalare un periodo davvero alla grande. In più di qualche occasione avrete modo di alleggerire eventuali vostri impegni in modo da concedervi dei momenti di sano relax. In campo sentimentale, potrete dare il meglio di voi, grazie alla benefica presenza del Sole: ci saranno molte possibilità interessanti nella vostra giornata e se saprete sfruttare l'occasione migliore potrete ritenervi davvero soddisfatti, soprattutto perché avete un partner che vi ama alla follia.

Single, se avete voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative: grazie all'influenza del Sole, non avrete certo delusioni e saprete sicuramente approfittarne. Il coraggio e il fascino non vi mancano proprio, dunque fatevi avanti! Nel lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacita professionali. Vedrete realizzarsi le vostre idee più geniali e proporrete dei cambiamenti positivi per il futuro.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 22 settembre.