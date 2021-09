La terza settimana del mese di settembre sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Leggiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di questo lunedì 20 settembre 2021 dall'Ariete ai Pesci con i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore giornata nel complesso positiva grazie alla Luna favorevole, migliorano alcune situazioni che erano rimasti in sospeso. Nel lavoro meglio fare le cose con maggiore attenzione in questa fase del mese.

Toro: nei sentimenti, grazie alla Luna favorevole, non mancheranno buone sensazioni da vivere.

Nel lavoro i progetti che farete ora saranno determinanti anche per i prossimi mesi.

Gemelli: a livello sentimentale questa sarà una giornata che vedrà nascere alcuni dubbi, dovrete aspettare le prossime ore per un miglioramento. Nel lavoro le cose ora cominciano ad andare meglio, vi sentite più forti.

Cancro: in amore gestite al meglio i dialoghi. I single del segno invece potranno mettere a punto delle conoscenze importanti. A livello lavorativo il cielo è dalla vostra parte, per questo momenti gli accordi sono favoriti.

Leone: se ci sono state delle storie conflittuali ora avrete la possibilità di rivedere alcune cose. La giornata aiuta. Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare questo è un periodo importante.

Vergine: a livello sentimentale - con la Luna in opposizione - non mancheranno conflitti con la persona amata. Nel lavoro cercate di gestire al meglio quello che c'è da fare, sentite una pressione maggiore in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 20 settembre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore qualcosa non sta andando come vorreste, per questo motivo meglio parlarne in questo giornata e non rimandare nulla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro alcune scelte non sono semplici da prendere, per questo motivo meglio pensarci ancora prima di accettare una proposta.

Scorpione: a livello amoroso Marte è favorevole, per questo motivo riuscirete a gestire al meglio eventuali difficoltà. Nel lavoro diversi pianeti sono contrari, per questo motivo non otterrete tutto e subito, ma sarà necessario aspettare.

Sagittario: in amore incontri favoriti in questa giornata, dovrete però saper cogliere ogni occasione. Nel lavoro gestite tutto con attenzione visto che da qui alla fine dell'anno arriveranno novità.

Capricorno: per i sentimenti la Luna è in aspetto positivo, per questo motivo potrete ritrovare finalmente serenità. Nel lavoro non sono mancati nuovi accordi, anche se al momento sentite uno stato di maggiore difficoltà.

Acquario: a livello amoroso in questo momento un rapporto non sta andando come vorreste, per questo motivo sentite una maggiore tensione. Nel lavoro momento che comporta un maggiore stato di stress, un miglioramento arriverà solo nelle prossime giornate.

Pesci: in amore dovete organizzare qualcosa di importante. Se una storia si è conclusa da poco potrete comunque ripartire. Nel lavoro non mancherà qualche difficoltà, per questo motivo meglio lasciarsi consigliare da qualcuno a voi vicino.