La terza settimana del mese di settembre entra nel vivo. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali del 22 settembre 2021 e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore i nuovi incontri non sono da sottovalutare. Avrete la possibilità di fare delle scelte importanti. Nel lavoro un problema che vi vede impegnati da tempo potrà essere superato ed i nuovi progetti sono della vostra parte.

Toro: per i sentimenti attenzione ai rapporti in questa giornata, visto che sarà facile discutere. Nel lavoro non tutto vi riesce al momento, questo anche a causa di una condizione fisica in calo.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna favorevole i rapporti saranno favoriti, arrivano emozioni decisive. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, per questo motivo sarà importante organizzarsi al meglio.

Cancro: in amore in questo momento siete alla ricerca di una maggiore stabilità, per questo motivo le polemiche vanno lasciate da parte. A livello lavorativo cercate di risolvere i piccoli problemi del momento.

Leone: per i sentimenti nel complesso meglio gestire al meglio le cose in questa giornata. Ci vorrà una maggiore tranquillità. Nel lavoro ci sono delle questioni economiche da rivedere nel dettaglio.

Vergine: a livello amoroso giornata che aiuta. Vi sentite in questo momento più forti.

Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità, per questo motivo guardatevi attorno.

Previsioni e l'oroscopo di 22 settembre 2021: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata non esaltante, per questo motivo meglio rivedere alcune questioni. Nel lavoro, se volete iniziare qualcosa di nuovo le prossime ore aiuteranno.

Scorpione: a livello amoroso con Venere nel segno riuscirete a rivedere alcune questioni. Nel lavoro, se ci sono delle nuove idee, questo periodo aiuta.

Sagittario: per i sentimenti giornata che vede la Luna in ottimo aspetto assieme ad altri pianeti, per questo motivo saranno risolti diversi problemi. Nel lavoro state faticando di più ultimamente, questo perché ci sono diversi impegni da portare avanti.

Capricorno: in amore giornata che vede la Luna dissonante. In questi giorni ci sono diverse cose da fare. A livello lavorativo diversi progetti sono rimasti in sospeso, impegnatevi per portarli a termine.

Acquario: a livello amoroso con il Sole favorevole potrete finalmente superare delle difficoltà in un rapporto. Nel lavoro le idee sono favorite in questo momento, sfruttate anche l'aiuto degli altri.

Pesci: in amore giornata che porta diverse emozioni, le sensazioni che provate sono importanti. Nel lavoro gestite al meglio le questioni economiche visto che da diverso tempo comportano difficoltà.