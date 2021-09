Il mese di settembre sta lentamente giungendo a conclusione. Nuova giornata e nuove previsioni per i segni con l'Oroscopo del 23 settembre 2021, con le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore momento importante, per questo motivo se volete cambiare qualcosa in una storia ora potrete agire. Nel lavoro con la Luna favorevole è il momento di fare delle richieste.

Toro: per i sentimenti attenzione perché in questa giornata si potrà perdere facilmente la pazienza. Potete cominciare però a pensare ai progetti futuri. Nel lavoro non è un momento esaltante, non sarete concentrati.

Gemelli: a livello amoroso con la Luna favorevole i rapporti sono favoriti e potranno arrivare emozioni importanti. Nel lavoro bisogna ora capire cosa c'è da fare, per questo motivo pensate al futuro con positività.

Cancro: in amore momento migliore e la giornata sarà dalla vostra parte. In vista anche del prossimo weekend potrete iniziare a programmare qualcosa. A livello lavorativo i progetti che partono ora non sono esaltanti, dovete aspettare ancora alcune settimane.

Leone: a livello sentimentale giornata a metà con la mattina migliore del pomeriggio. Attenzione a qualche momento di agitazione. Nel lavoro meglio evitare alcune discussioni, anche perché qualcuno sarà contro di voi.

Vergine: per i sentimenti con la Luna che torna favorevole quest'ultima parte del mese aiuta.

Le sensazione che vivrete in questa giornata saranno positive. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano in questo momento. Vi sentite più forti.

Previsioni e l'oroscopo del 23 settembre 2021: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale potreste andare incontro ad alcune discussioni in questa giornata in amore, per questo motivo è il momento di pensare di più a voi stessi.

Nel lavoro se dovete fare un nuovo progetto fatevi avanti in questo momento.

Scorpione: a livello amoroso con la Luna in opposizione in momento vi vede più agitati. Nel lavoro c'è la necessità di trovare un maggiore equilibrio, puntate di più su quello che desiderate.

Sagittario: in amore mattinata che vedrà la Luna favorevole e che aiuta di più.

Se una persona è contro di voi fatevi sentire. Nel lavoro dovrete gestire meglio alcune questioni di carattere economico.

Capricorno: a livello amoroso giornata che sarà della vostra parte e aiuterà, siete protetti. A livello lavorativo meglio evitare discussioni inutili, siate più autoritari.

Acquario: per i sentimenti vi sentite più nervosi in questa giornata, ci sarà una discussione dover affrontare. Nel lavoro i rapporti con gli altri in questa giornata saranno messi alla prova.

Pesci: in amore giornata importante, anche se un po' di stanchezza si farà sentire anche nei rapporti. Nel lavoro meglio evitare complicazioni superflue, gestite al meglio i nuovi accordi.