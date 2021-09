Le previsioni zodiacali di giovedì 30 settembre 2021 sono pronte a regalare emozioni o saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza quest'oggi la quarta giornata della corrente settimana, come al solito messa sotto analisi da parte dell'Astrologia quotidiana. Punto centrale su cui concentrare l'attenzione, la nuova classificazione stelline come al solito corredata dalle interessanti previsioni astrali segno per segno: in questo contesto impostate sulla prima sestina dello zodiaco.

Tra i migliori in assoluto, si prospetta un "effervescente" giovedì, senz'altro carico di novità e buone possibilità, per Leone e Vergine.

Entrambi questi due fortunatissimi segni hanno a che fare con un periodo davvero positivo in amore come nel lavoro. Iniziamo dunque a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 30 settembre segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

2° posto - Toro, Cancro;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 30 settembre, amore e lavoro

Ariete : ★★. L' oroscopo del 30 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata nella quale potrebbero esserci diverse difficoltà da superare. Diciamo pure abbastanza nervoso soprattutto nei riguardi dei rapporti interpersonali in generale. In amore, sarà una giornata di pulizie, in tutti i sensi: sentirete un grande impulso a dare una svolta alla vostra vita, vorrete cambiare ciò che non vi rende felice, ma anzi vi desta soltanto.

Avrete così un confronto paritario con la persona del cuore e vi chiarirete senza omettere niente. Single, le parole chiave da usare in questo giorno dovrebbero essere calma, diplomazia e pazienza: la giornata negativa urterà la vostra salute, rendendovi irritabili, sia in casa che fuori. In famiglia un problema potrebbe ripresentarsi e ci sarà buona volontà per venirne fuori!

Solamente le amicizie saranno la vostra grande risorsa di questo momento, e saprete sfruttarle abilmente. Nel lavoro, probabilmente in giornata non avrete le idee molto chiare, soprattutto per quanto riguarda le vostre effettive attitudini e quindi anche le possibilità di successo. Alcuni rapporti di lavoro potrebbero essere un po' tortuosi o difficili.

Toro: ★★★★. Il prossimo giovedì sarà banale, scontato e anche un po' svogliato per voi del segno, non sarà affatto negativo! In campo sentimentale, gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa ed aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti del futuro, ma anche e soprattutto in voi stessi e nel partner. Single, il giorno vi troverà fascinosi, molto simpatici e comunicativi. Se vi piace qualcuno, ma non riuscite mai a parlarci, riuscirete a programmare un'occasione con questa persona così da migliorare l'opinione personale nei vostri vostri confronti.

Non ci vorrà molto, perché le domande che vi stanno a cuore vanno affrontate con decisione. Nel lavoro, gli influssi del cielo sono buoni e preziosi per trovare nuovi spazi, ma anche per inventare un modo diverso di operare. Così, la vostra creatività potrebbe arrivare ai massimi storici.

Gemelli: ★★★. Giornata sottotono, valutata nelle attuali previsioni come abbastanza pensierosa. A fronte di ciò, in amore mantenete nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie. In coppia alti e bassi: se vuoi ottenere qualcosa di più dal partner, in cambio fare qualche promessa. Come sapete bene, bisogna osare per ricevere! In famiglia si discute molto per questioni finanziarie e di principio, rendendo la giornata delicata, almeno dal punto di vista emotivo.

Iniziate ad aprire un po' di più il cuore al partner, confidando le vostre ansie o eventuali timori: questo atteggiamento non potrà farvi che un gran bene. Single, non aspettatevi di ottenere successo solo con il fascino, ma cercate di munirvi anche di argomenti validi, pratici e convincenti. Non esiste solo l'acceleratore, spesso bisogna usare anche i freni! Avete tutte le qualità necessarie, basta solo volerlo veramente. Nel lavoro, la praticità non sarà il vostro forte. Quello che conta è non farsi soffiare le idee migliori da sotto il naso. Perciò prima mettete bene per iscritto tutto quanto e poi agite.

Oroscopo e stelle di giovedì 30 settembre

Cancro : ★★★★. Giornata discretamente buona, valutata nelle predizioni di giovedì come lineare e tranquilla su molti fronti.

In amore, buono il rapporto di coppia. In primo piano soprattutto l'amicizia e i rapporti con il parentado, messi in risalto dal momento sicuramente improntato al buon dialogo. Per i sentimenti, la sintonia con il partner sarà ai massimi livelli, i dialoghi saranno sereni e distesi, grande sarà la complicità. Si profila così un giovedì tranquillo, finalmente concedetevi qualche ora di riposo per riprendervi dalle tante cose da fare. Sarete del tutto liberi di fare ciò che desiderate, tipo non fare proprio niente, così il bilancio della giornata sarà positivo. Single, vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti; scoprirete che la ragione non è tutto e questo vi dispiacerà un po', ma vi aprirà nuove prospettive.

Fatevi piacere quello che vi viene offerto dagli amici, senza pensarci troppo: accettate un invito per la serata. Nel lavoro, con gli astri complici la fiducia in voi stessi permane ad alta quota e vi regalerà la carta vincente per risolvere le situazioni più complicate. Abbiamo l'estro e la capacità di apportare cambiamenti nei progetti in atto; potete anche contare su una buona entrata di denaro.

Leone: ★★★★★. Tempo di riscossa per voi del segno. Dunque, questo giovedì si prospetta sicuramente molto agevole, ottimo e con una marcia in più per la maggior parte di voi nativi. In amore, giornata armoniosa: vi aspettano infatti ore molto positive. Farete molte cose, anche parecchio diverse tra loro, ma sarete contenti e soddisfatti, in completa sintonia con il partner.

Gioirete dell'elettricità che sentirete stare in compagnia della persona che fa battere il vostro cuore, cosa che confermerà sempre più i vostri sentimenti nei suoi confronti. Single, vi farete strada con il sorriso sulle labbra e l'entusiasmo nel cuore; non vi demoralizzerete nemmeno quando, forse, affronterete un imprevisto. Giorno ideale per migliorare il rapporto con il vostro corpo: a vostra disposizione una buona riserva di energia che non vi lascerà mai a terra. Nel tempo libero, cerca di svagarvi con gli amici. Nel lavoro, è un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre e anche per crearne una diversa da prima. Sarete così in grado di aumentare i guadagni.

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, giovedì 30 settembre, predice l'arrivo di un giorno fantastico, prettamente in linea con quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza. Ovviamente tutto il periodo è stato valutato in modo positivo, certamente in grado di dare a questa parte della settimana toni vincenti. In campo sentimentale, vi sentirete un vulcano di passione e di energia. Sarete così felici di ogni singolo momento della vostra giornata e farete il possibile per condividere il vostro entusiasmo con tutte le persone che avranno la possibilità di trascorrere un tempo insieme a voi. Le stelle vi renderanno euforici di avere al vostro fianco una persona tanto simile a voi nelle abitudini e nello stile di vita.

Infatti, proprio per questi motivi l'avete scelto/a. Single, viaggiare per voi è una delizia, che si tratti di una breve vacanza o di vagabondaggi della mente alla ricerca di nuovi orizzonti culturali. Di sicuro il vostro tempo libero riceverà l'impronta della curiosità, sempre a caccia di stimoli inediti, grazia anche ad una splendida complicità con gli amici di sempre. Nel lavoro, sarà una giornata eccezionale, dove potrete dare libero sfogo alle vostre idee. La strada davanti a voi sarà spianata e vi distinguerete per il vostro modo di agire.

