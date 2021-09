L'estate esce di scena e lascia il posto ad un autunno piuttosto promettente. L'Oroscopo autunnale si presenta ricco di sfaccettature poiché i prossimi saranno dei mesi di ripartenza, ricostruzione e soprattutto di riscoperta. Tra i segni zodiacali c'è chi soffrirà la carenza di luce solare, con riscontri negativi sull'umore e la psiche, e c'è chi si sentirà motivato e pieno di iniziativa. Tante le vicende che contorneranno questa stagione a partire dai sentimenti e dal lavoro. In linea generale, invece, le stelle prevedono ampi movimenti economici e finanziari che andranno ad occupare una buona parte della mente dei segni.

Tra soldi e salute, la preoccupazioni sull'avvenire non lascerà scampo. Tuttavia, ogni medaglia ha una doppia faccia. Se da un lato l'autunno può arrivare ad intaccare il tono, dall'altro lato costituisce anche un punto di rilancio. Del resto 'Le difficoltà aumentano via via che ci s'avvicina alla meta'. Amore, lavoro, salute, soldi, società, famiglia, benessere, scopriamo al volo che cosa riservano le previsioni astrologiche dell'autunno 2021 a ciascun segno.

Oroscopo autunnale dall'Ariete al Cancro

Ariete - In estate avete avuto modo di ricaricarvi, lasciandovi un po' andare e mettendo da parte tutte quelle preoccupazioni inerenti la famiglia, il lavoro, lo studio. Per l'autunno sono previsti degli aumenti, destinati a darvi qualche grattacapo di troppo.

Sarete in cerca di soluzioni efficienti, magari che vi facciano risparmiare dei soldi. Non sarà il periodo migliore per sostenere trasferimenti o per fare degli investimenti, le stelle invitano ad essere parsimoniosi e soprattutto alternativi. Pensare diversamente vi aiuterà a trovare quella soluzione destinata a darvi un po' di respiro.

Toro - Detestate il freddo e soprattutto l'autunno. Dopo il divertimento e la spensieratezza estiva, sarà piuttosto dura per voi occuparvi solo di lavoro/studio. Le faccende domestiche vi attendono, sarà una stagione in cui dedicarsi alle ristrutturazioni. Dovrete prendere una decisione, ma non fate quello che non vi sentite di fare.

Evitate di contrarre polemiche, vi capiterà di incontrare qualcuno che non sarà d'accordo con le vostre idee, ma fregatevene e passate oltre. Dedicatevi a quel progetto che avete interrotto: basta scuse!

Gemelli - Non appena il freddo inizierà a bussare alla vostra porta, diminuirete le uscite e vi concentrerete su un progetto in particolare. Ciò non significa che vi annoierete, anzi. Sarete alle prese con delle novità che vi terranno mentalmente occupati. Un membro della vostra famiglia si sentirà poco bene, facendovi impensierire moltissimo. Cambiamenti in atto, le stelle parlano di lavori in corso. Coloro che studiano potrebbero non sentirsi più in linea con il percorso scelto. Chi lavora alle dipendenze vorrebbe mettersi in proprio.

Libido sotto ai tacchi!

Cancro - In questo autunno, progettuale, sentirete l'esigenza di dover dare spazio a voi stessi. Da tempo state inseguendo un sogno che però si allontana ad ogni vostro passo. Avrete modo, nei primi mesi autunnali, di riflettere e capire che cosa vi blocca, perché le stelle parlano di lotte interiori. Il momento peggiore delle vostre giornate sarà la notte. Verso gli inizi di novembre sarete chiamati a prendere una decisione importante. Non sarà un periodo favorevole per l'amore e i sentimenti, ma lo sarà per mettere un punto a tutti quei discorsi lasciati a metà. Riceverete un elogio o una promozione, finalmente. Scorpacciate di divertimento e serie tv!

Previsioni astrologiche dell'autunno, oroscopo dalla Vergine allo Scorpione

Vergine - Le stelle parlando di un certo sentimento vi sta oscurando la mente e la visuale, impedendovi di proseguire nel vostro cammino. Questo sarà un autunno dove sarà possibile ritrovare la pace interiore. Siete soliti lamentarvi quando qualcosa prende una piega diversa da quella che vi aspettate, ma nella vita è bene tenere in conto anche gli imprevisti. Per questa stagione che precede l'inverno, cercate di fare piazza pulita del superfluo e ripartite, anche da zero se necessario. Non è mai troppo tardi per iniziare un progetto, per studiare, per viaggiare, per innamorarsi: l'età è solo una scusa!

Leone - Vi aspetta un autunno ruggente, proprio come l'animale che simboleggia il vostro segno.

Sarete impegnati nello studio o nel lavoro, alcuni in entrambe le cose. C'è chi ha fatto delle rinunce mettendo la famiglia in primo piano, ma nei prossimi mesi vi renderete conto che tutto può cambiare da un giorno all'altro. Tirate fuori quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto altrimenti ammuffirà. Entro la fine dell'anno dovrete cercare di concludere almeno uno di quei buoni propositi fatti a gennaio scorso. Qualcuno o qualcosa vi farà un po' di filo da torcere, ma grazie arriverà un aiuto inaspettato a risollevarvi.

Bilancia - Autunno in cui mettere via le vecchie questioni e fare spazio ai progetti nuovi. L'ultima parte di ottobre riserverà sorprese, ma attenzione a non strafare.

Tendete sempre a perdervi tra mille progetti o buoni propositi, per poi rimanere con un pugno di mosche in mano. In questa stagione cercate di lavorare sui vostri peggiori difetti perché non è possibile lasciare sempre le cose a metà. Portare a conclusione qualcosa vi sarà di grande aiuto. Una persona che ci tiene tanto a voi vi saprà spronare, fidatevi di lei/lui. Sorprese in arrivo, soprattutto tra fine novembre e inizio dicembre. Con il Natale in arrivo, dovrete prendere una decisione importante. L'amore sarà esplosivo e incandescente: chi si ama farà faville!

Scorpione - Autunno positivo per il segno dello Scorpione che godrà di un oroscopo di tutto rispetto. Certo, qualcosa di inaspettato sarà da mettere in conto.

Sarà il periodo giusto per vendere e aspettare che passi la tempesta. Evitate di sperperare denaro, sono in arrivo degli aumenti e delle grosse spese da sostenere. Dietro ad ogni cambiamento si cela l'opportunità di compiere un passo avanti. Aggiornatevi, sfruttate questo periodo per recuperare quel terreno che avete perso e per fare un upgrade alle vostre conoscenze. Arriverà una notizia che vi scuoterà nel profondo, spingendovi a prendere una certa decisione insospettabile. L'ultima settimana di ottobre si rivelerà divertente e magica, inoltre vi ritroverete ad uscire o organizzare un evento importante.

L'Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Dopo il divertimento estivo, vi accingerete a gustarvi un autunno tutto da scoprire.

Dimenticate ciò che avete trascorso l'anno passato, perché questa stagione sarà magica e promettente. Chi cerca un lavoro, troverà qualcosa che lo porterà a rimettersi in gioco. Cercate solamente di non strafare mettendo a dura prova il vostro corpo: a tutto c'è un limite. Non dovrete esitare a chiedere aiuto o consiglio di fronte ad un certo imprevisto che potrebbe rivelarsi prossimamente. Tra fine ottobre e i primi di novembre ci sarà molto movimento. L'amore di coppia sarà pronto a compiere un passo in più. I più anziani non devono sentirsi inutili poiché ogni età è speciale e riserva sorprese, basta solamente accettare l'avanzare del tempo e mettersi l'anima in pace.

Capricorno - La prima parte dell'autunno sarà una sorta di via di mezzo.

Caldo e freddo si alterneranno, perciò dovrete fare molta attenzione alla vostra salute. A novembre sono previste delle grosse stangate, perciò attenzione a non sperperare denaro con tanta facilità. Qualcuno arriverà al punto di vendere casa oppure di chiudere una certa collezione che ormai va avanti da fin troppo tempo. Dicembre sarà un mese piuttosto diverso, infatti sono previsti una serie di cambiamenti. Davanti agli ostacoli o alle sfortune dovrete mostrarvi resilienti e pazienti. Sono previste anche belle cose. Sorrisi, sorprese ed emozioni non mancheranno. A novembre avrete modo di chiudere un certo affare, grossi saldi in arrivo e tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire!

Acquario - L'autunno rappresenterà il vostro periodo di forza.

La calma vi circonderà, portandovi a terminare un progetto che avete in serbo da tempo. Qualcuno o qualcosa arriverà in vostro soccorso e vi aiuterà ad affrontare la tristezza tipica dell'autunno. Le vostre serate saranno caratterizzate da bellissime serie tv. Il vostro cuore si appassionerà di nuovo e tornerete a sognare un futuro migliore. I sogni sono il miglior carburante umano! Ed ecco che novembre riserverà saldi e sconti, utili per chi dovrà risparmiare ma al contempo necessiterà di prodotti o libri. Dicembre, invece, sarà magico. Con l'arrivo del grande freddo e l'uscita di scena dell'autunno, tutto attorno a voi comincerà ad illuminarsi scaldandovi l'anima. Otterrete consensi e proposte: finalmente avrete modo di scrollarvi gli ultimi due brutti anni di dosso.

Pesci - L'autunno sarà carico di aspettative, ma dovrete prima di tutto superare gli ostacoli previsti nella prima parte della stagione. Quindi fino a fine ottobre la vostra mente potrebbe risultate distratta e il vostro tono fiacco. Attenzione agli sbalzi di temperatura, i vostri polmoni saranno alquanto delicati in questo periodo. Chi si ritroverà a studiare o a sostenere esami per l'abilitazione alla professione, si sentirà molto intimorito dal futuro. Attacchi d'ansia notturne, cercate di stare tranquilli perché passerà. Da novembre in poi gioirete e starete meglio. Ritroverete la forma fisica e tornerete a progettare. Nei primi di dicembre sarete impegnati con gli addobbi natalizi, dei viaggi ma anche degli eventi memorabili che non dimenticherete mai. Amore? Per qualche single intraprendente, sta per arrivare!