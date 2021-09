Mercoledì 22 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Ariete, mentre Giove insieme a Saturno risiederanno sui gradi dell'Acquario. Plutone, invece, permarrà in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro e Venere rimarrà stabile nel domicilio dello Scorpione. Nettuno, in ultimo, continuerà il transito in Pesci come Marte e Mercurio stazioneranno in Bilancia e il Sole sosterà nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Vergine e Acquario.

Sul podio

1° posto Pesci: dinamici.

Pervasi dalle intense energie dell'appena trascorso Plenilunio nel segno, i nati sotto il segno dei Pesci avranno grandi chance di risultare dinamici durante l'ultima giornata estiva, specialmente quando si troveranno nel luogo di lavoro.

2° posto Cancro: affettuosi. Venere nel loro Elemento e Nettuno d'Acqua a braccetto renderanno, con ogni probabilità, particolarmente affettuosi i nati Cancro nel focolare domestico, col partner che apprezzerà di buon grado e ricambierà col medesimo trasporto emotivo.

3° posto Ariete: puntini sulle "i". Il focus odierno di casa Ariete, soprattutto della seconda decade, potrebbe essere incentrato su qualche annosa questione che investirà il fronte professionale, dove i nativi si prodigheranno nel mettere i punti sulle "i" coi colleghi meno diligenti.

I mezzani

4° posto Scorpione: riflessivi. Il giorno finale del Luminare diurno nel segno della Vergine sommato alla Bianca Signora in ottava dimora sui loro gradi donerà, c'è da scommetterci, ai nati Scorpione un insolito mood riflessivo, il quale gli permetterà di osservare gesti e parole altrui comprendendone meglio il reale significato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° posto Toro: incontri. 24 ore dove il primo segno Fisso avrà buone chance di incontrare una vecchia conoscenza, presumibilmente facente parte la sfera sentimentale, con la quale sarà piacevole rimembrare i bei tempi trascorsi assieme.

6° posto Leone: attendisti. Il countdown relativo al Sole in Bilancia giungerà all'ultimo giorno, coi nativi di prima decade che cominceranno a percepire i primi sentori favorevoli dello Stellium.

Detto ciò, i felini potrebbero preferire mettere in campo, nel corso di questo mercoledì, un atteggiamento attendista, rimandando scelte importanti a giorni più proficui.

7° posto Capricorno: focus economico. Giornata che risulterà spiccatamente utile ai nati Capricorno per fare un bilancio delle entrate e delle uscite finanziarie mensile, così da eliminare eventualmente alcune inutili spese voluttuarie. Amore in secondo piano.

8° posto Gemelli: alleanze. Il settore relazionale, come accade oramai dal Novilunio del 7 settembre, parrà viaggiare sulle montagne russe, coi nati Gemelli che potrebbero essere costretti a riconsiderare le persone sulle quali riporre la propria fiducia.

9° posto Bilancia: affaccendati.

Il mese del compleanno è alle porte e questo mercoledì, con ogni probabilità, vedrà i nati Bilancia affaccendati nello sbrigare alcune faccende pratiche e burocratiche pendenti, così da prepararsi al meglio alle prossime quattro sfavillanti settimane che li attendono.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: cocciuti. L'atteggiamento testardo e, specialmente per la seconda e terza decade, prevaricatore che i nati Vergine assumeranno sul fronte amicale e professionale farà storcere il naso ai più. Considerando gli effetti di lunedì e martedì della congiunzione Luna-Venere opposta al Sole, sarà probabile che tale cocciutaggine gli costerà una sonora lavata di capo.

11° posto Acquario: provocatori. Il periodo controverso dei segni Fissi, di cui fa parte anche l'Acquario, non è ancora finito ed i nativi, complice la Luna opposta al duetto Marte-Mercurio nell'affine Bilancia, potrebbero assumere un mood provocatore nell'ambiente professionale.

Sebbene le loro intenzioni saranno più stuzzicanti che malevole, l'interlocutore potrebbe accusare ugualmente le loro frecciatine verbali.

12° posto Sagittario: pigri. Mercoledì durante il quale i nati Sagittario parranno allentare la morsa dello stacanovismo, che solitamente li contraddistingue, per strizzare l'occhio all'accidia, in particolar modo se vi saranno urgenze domestiche.