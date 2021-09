Volge a conclusione anche il mese di settembre e l'Oroscopo fino al 3 ottobre apre le porte ad una settimana impegnativa, destinata a mettere alla prova tutti i segni zodiacali. Non mancheranno novità e risvolti a livello generale. I giorni più importanti saranno quelli con la Luna in Cancro, in particolar modo martedì e mercoledì (Ultimo quarto). Il weekend riserverà qualche movimento in più, si parlerà soprattutto di denaro e salute. Queste ultime due tematiche saranno il fulcro delle varie discussioni, inoltre ci sarà da prendere una certa decisione.

Amore, lavoro, famiglia, soldi e fortuna saranno al centro delle previsioni astrologiche della settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Avrete molta carne a cuocere in questa settimana di transizione. Via settembre e largo ad un ottobre che si preannuncia piuttosto autunnale. L'odore della pioggia e la caduta delle foglie, vi appagherà lo sguardo e la mente. Dormire sarà molto più facile e piacevole, specie se tendete a soffrire il caldo e la presenza delle zanzare. Qualche nativo tende a soffrire di malesseri notturni. Durante il weekend lo stress raccolto nell'arco della settimana, diminuirà e questo grazie al fatto che finalmente potrete tirare un bel respiro di sollievo.

Sarete chiamati a fare qualcosa che non ve la sentite di fare, pensateci bene!

Toro - Non dovrete assolutamente cedere alla pressione, perché questa settimana si rivelerà pesante e interminabile. Per via del fatto che tendente a cambiare idea ogni due secondi, vi ritroverete ad un bivio e sarete costretti a decidervi in fretta.

Le stelle, nel vostro futuro, vedono un cambiamento importante. Forse cambierete mestiere oppure sosterrete un trasferimento. Ad ogni modo cercate di non sobbarcarvi ulteriori responsabilità. Il fronte economico risulterà deprimente, purtroppo sono previsti rincari e uscite di denaro. Avete stretto così tanto la cinghia che orma non sapete più che cos'altro risparmiare!

Portate pazienza, presto o tardi uscirete dal tunnel.

Gemelli - Delle soluzioni saranno a portata di mano in questa settimana che inizierà con la Luna dalla vostra parte. Le parole chiavi di queste giornate saranno 'autunno' 'ricongiungimento' 'denaro' e 'famiglia'. Le stelle parlano della presenza di una persona che amate moltissimo e che vorreste vedere felice, potrebbe trattarsi di un figlio, un nipote o anche di un potenziale partner. Dovrete mettere ogni cosa nero su bianco e organizzare la settimana ad opera d'arte. Non esiste solo il lavoro, ma anche lo svago. Ritagliatevi dei momenti per fare ciò che vi appassiona e per perdere lo sguardo nella natura autunnale. Le passeggiate, in questo fresco periodo, aiuteranno mente e corpo ad affrontare il cambio di stagione.

Cancro - Settimana da re/regina per tutti coloro che sono nati sotto questo splendido segno. Sensibili, empatici e spesso ingenui, siete un segno 'vivo' e non vi si può odiare. Tendete a vivere la vita con tanta intensità e sapete apprezzare la presenza di chi vi sta accanto. Sarà una settimana importante, forse una persona a voi speciale si ritroverà a festeggiare qualcosa e voi saprete stupirla. Manca ancora molto a Natale, ma in cuor vostro non vedrete l'ora di fare l'albero, organizzare gite e mangiare i dolci tipici di quel periodo. Cercate di concentrarvi sul lavoro/studio, non dovrete assolutamente cedere alla distrazione. Le stelle invitano a puntare forte su un certo investimento e a tagliare delle spese: rincari in arrivo.

Dalla Vergine allo Scorpione, l'oroscopo settimanale

Leone - A correre troppo veloce, prima o poi, si finisce per sbandare e farsi del male. L'autunno profuma di magia e progetti, ma attenzione a non strafare perché c'è un limite a tutto. Siete un segno che tende a sottovalutarsi oppure a vedere soltanto pessimismo attorno. Cercate di cambiare atteggiamento, magari con l'aiuto dei libri o delle persone giuste. Coltivate il sapere, allacciate nuovi contatti e siate curiosi davanti alle novità. La diffidenza fa molti danni perché vi porta a respingere ciò che è nuovo anziché abbracciarlo. Comunque sia, in settimana si verificherà qualcosa di importante che vi farà urlare di gioia. Occhio agli sbalzi climatici e ai movimenti economici che potrebbero ridurvi i soldi nel conto.

Vergine - Sarà una settimana da dedicare alla salute. Dunque, fareste bene a diminuire il carico di lavoro quotidiano, qualunque esso sia. Delegate il 'delegabile' e mettete in stand-by ciò che non è urgente. Curate l'alimentazione, concedetevi delle belle passeggiate nella natura, disegnate, leggete, interagite con la famiglia e le amicizie che vi stanno più a cuore. Reinventatevi. Prenotate dal parrucchiere e/o dall'estetista e lasciate che qualcun altro si prenda cura di voi. Bandite la sedentarietà e trovatevi un progetto da coltivare. Chi è in pensione non dovrebbe lasciarsi andare al pessimismo, anzi adesso potete fare tutto ciò che vi pare e piace, dovete solamente osare. Guardatevi attorno e troverete l'ispirazione giusta.

Bilancia - Il Sole dalla vostra parte vi garantirà serenità e voglia di mettersi in gioco. Dopo un'estate di svago, giungerà il momento di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Sarà bene prestare attenzione a ciò che si dirà in giro, inoltre, in famiglia dovrete assumervi le vostre responsabilità e non scaricare le colpe sugli altri. Siete un segno prudente e sempre in cerca di risposte, a volte vi sentite trascurati. Sfruttate di più i vostri talenti, perché da un po' di tempo vi state impigrendo e spegnendo e questo è un gran peccato! Vi ritroverete a interagire con una persona che in futuro potrebbe rivelarsi invadente, attenzione.

Scorpione - Finalmente la ruota comincerà a girare in questa favolosa settimana.

Dopo un periodo altalenante, ritornerete a vedere una persona a cui tenete moltissimo. Sul piano personale e sociale, si prospettano dei giorni avvincenti. La vostra casa sarà più immacolata che mai, specie perché troverete del tempo per riordinarla. Prudenza con i soldi, sono previsti rincari e grossi movimenti finanziari. Qualcuno sarà in cerca di una nuova abitazione, vi piace cambiare e poi vorreste più spazio per voi o magari stare più al centro. Negli anni le vostre esigenze sono cambiate. Buone notizie per ci cerca un impiego da tempo: qualcosa si smuoverà.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana da prendere con le pinzette. Ultimamente vi sembra che stia andando tutto a rotoli.

Dal denaro alla salute, avete moltissime preoccupazioni che vi rendono difficile addormentarvi quando siete a letto. Qualche nativo potrebbe sentirsi stanco e dolorante, altri dovranno trovare la forza di fare qualcosa che non li convince più di tanto. Vi sentirete 'costretti' e 'impauriti'. Passerà. Cercate solamente di tenere duro e di non improvvisare con il fai-da-te, soprattutto se riguarda la salute. Muovetevi di più perché trascorrete troppo tempo seduti e davanti agli schermi. Uscire e respirare a pieni polmoni l'aria autunnale, sarà un vero toccasana per i vostri polmoni e la pelle. Weekend di pausa e riflessioni.

Capricorno - In questa settimana sarete di corsa e avrete poco tempo per annoiarvi.

Detestate starvene in panciolle, dovete sempre avere qualcosa da fare altrimenti rischiate di impazzire. Ed ecco che queste giornate faranno al caso vostro. Adorate l'autunno, perché è tutto così magico e pulito. Dopo un periodo di caldo estremo, finalmente la vostra pelle potrà rinfrescarsi e rigenerarsi. Con l'arrivo dell'autunno cadono non solo le foglie ma anche i capelli, perciò non preoccupatevi e fate attenzione quando cucinate. Sarete molto ispirati e motivati. Coloro che da tempo combattono una battaglia interiore, otterranno ottimi risultati.

Acquario - La prima parte della settimana partirà con il freno a mano tirato e quindi faticherete moltissimo. Si prevedono crisi economiche in futuro, che si ripercuoteranno in special modo sul lavoro autonomo.

Ottobre vi spingerà a fare le consuete pulizie e a dire addio ai vestiti e pigiami estivi. La parte finale della settimana, invece, sarà piuttosto veloce e carica di entusiasmo. Avrete di che gioire. Apprenderete una notizia generale destinata a lasciare tutti a bocca aperta. Entro gennaio delle situazioni potrebbero capovolgersi completamente. Spazio alla famiglia e all'amore, cercate di non contrarre discussioni e siate molto pazienti. Soldi in arrivo, finalmente!

Pesci - Si prospetta una settimana di attese e rinvii. Dovrete tenere mente e occhi aperti poiché potrebbero giungere dei messaggi oppure delle occasioni ghiotte. Saranno giornate favorevoli ai cambi di look, quindi via libera ad un nuovo taglio di capelli oppure allo shopping.

Purtroppo non tutti i nativi di questo segno potranno concedersi di fare spese pazze, a causa dei rincari in dirittura d'arrivo e delle grosse uscite di denaro affrontate di recente. Faticate a sbarcare il lunario e non sapete che altro inventarvi per risparmiare, ma la soluzione è quella di reinventarsi daccapo un nuovo mestiere o di prendere in considerazioni consulenze private. Aspettatevi dei giorni di revisione, progetti e cure, qualcuno si ritroverà in coda in un luogo pubblico. Amore coniugale così così.