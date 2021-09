L'oroscopo del fine settimana dal 18 al 19 settembre 2021 è pronto a evidenziare come potrebbe evolvere il prossimo week-end in imminente arrivo. Astrologicamente parlando questi due giorni vedono ancora la presenza della Luna e di Venere nel campo dello Scorpione. Il Sole, insieme al pianeta Marte, sarà ancora in transito sui gradi della Vergine, mentre Nettuno viaggia solitario nel comparto dei Pesci. Nel segno della Bilancia ritroviamo sempre Mercurio. Gli altri astri cosiddetti "veloci" restano stabili: Plutone in Capricorno con Saturno e Giove in Acquario.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo del week-end dal 18 al 19 settembre.

L’oroscopo del week-end 18-19 settembre, da Ariete a Cancro

Ariete - Se qualcuno ha l’ardire di farvi notare la vostra permalosità, riuscite subito a dimostrargli che non si sbaglia aggredendolo e insultandolo. Il problema è che non accettare le critiche fa sì che la vostra immagine pubblica ne risenta molto.

Lavoro. Non contate troppo su chi vi ha coperto di promesse, potrebbe velocemente mutare di posizione lasciandovi con un pugno di mosche.

Amore. La vostra è una relazione “affiatata”, anche se oggi con Giove e Luna in ostilità potreste avere qualche difficoltà nel condividere.

Salute. Il sonno ritempra, ma deve essere abbondante e senza interruzioni: allontanate tutte quelle fonti di rumore che possono infastidirvi.

Toro - Il meglio in questo week-end lo otterrete in ambito sentimentale; il periodo sta prendendo una piega decisamente romantica.

Vi sarà facile mietere conquiste. Anche soldi e successo sono possibili, ma solo con una dose supplementare di diplomazia.

Lavoro. Dai lavori artigianali potrete ottenere grandi soddisfazioni. Le attività che necessitano di creatività e fantasia vi riusciranno benissimo.

Amore. In sintonia con la stagione, i desideri sbocciano e fioriscono, riscaldati da un tenero sentimento. Il meglio tocca ai nati in prima decade.

Salute. Una particolare attenzione dovete riservarla alla linea. La golosità può rivelarsi un vero e proprio attentato al rapporto peso-altezza.

Gemelli - Piacevoli opportunità di condividere i vostri interessi con persone di alta levatura spirituale.

Tiro alla fune tra pigrizia e necessità di fare. Organizzate gli impegni, in modo da accontentare sia il bisogno di isolamento sia la voglia di socializzare.

Lavoro. Potete contare sull’intelligenza e sul buonsenso, i quali in pratica associandosi all’intuito, costituiranno delle armi davvero imbattibili.

Amore. Specie in una relazione che è iniziata da poco, lasciate al tempo il compito di farla crescere e alle vostre attenzioni di fortificarla.

Salute. Dalla tradizione una ricetta per un bagno riposante e anche tonificante: aggiungete all’acqua un decotto di foglie di alloro.

Cancro - Ottima la giornata di sabato, benevola quanto quella di domenica.

Nei vostri confronti porteranno qualche occasione di guadagno extra, una vera manna dopo i chiari di luna dell'ultimo periodo. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.

Lavoro. Riuscirete ad appianare le difficoltà con intelligenza, senso della misura, il che, vista la vostra impulsività, equivale a un successo.

Amore. Le ripicche per vecchi motivi tornano di nuovo alla ribalta. Frenate! Poco probabile la possibilità di fare colpo su due piedi.

Salute. Una volta tanto saprete evitare di spendere energie a vuoto, scongiurare gli eccessi per un buon recupero. Attenzione alla dieta!

Le previsioni del fine settimana 18-19 settembre, da Leone a Scorpione

Leone - L'oroscopo del week-end al Leone indica che Luna e Venere stanno per regalare una giornata effervescente, tutta all’insegna del dinamismo e del buonumore.

Collaborazioni e amicizie condite da idealismo. Brillanti e intraprendenti, non perderete le occasioni per divertirvi che vi capiteranno a portata.

Lavoro. Di certo le idee non vi mancano. Dovreste però distinguere il vero dal falso e quelle realizzabili da quelle che sono semplici chimere.

Amore. Una new entry nella vostra cerchia di amici scatena la fantasia e stuzzica il vostro spirito di conquistatori. Sfoderate il fascino e colpite!

Salute. Assumete integratori alimentari a base di vitamina A e beta-carotene, per favorire la tintarella e mantenere la pelle sana e luminosa.

Vergine - Gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nelle relazioni con l’esterno, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza.

È il momento di costruirvi una situazione lavorativa più stabile, ma dovete realizzarla con pazienza.

Lavoro. La prospettiva di una gratifica o di un aumento di stipendio è una tentazione che vi stimola a lavorare con più precisione e impegno.

Amore. Non date per scontato l’affetto delle persone care, piuttosto coltivate i rapporti con costanza, tenerezza e generosità d’animo.

Salute. Accogliete le occasioni di fare attività fisica, di immergervi nella natura: avete bisogno di un contatto più fluido con il vostro corpo.

Bilancia - La Luna in Pesci vi favorisce durante la sua permanenza nel segno d'Acqua, fino al prossimo lunedì mattina. Su di voi anche l'influenza favorevole e armoniosa del Sole in congiunzione a Marte.

Con queste premesse altisonanti, difficile non prevedere per voi un week-end di successo e allegria.

Lavoro. Per non perdere appunti importanti e tralasciare scadenze, fate ordine: prima di tutto sulla scrivania, poi in testa sarà più facile.

Amore. Una gita domenicale insieme al partner, magari per far visita ad amici, oltre a rivelarsi piacevole favorirà spiegazioni e confessioni.

Salute. Sentirete nelle membra un vigore fisico in grado di smuovere le montagne, abbattere qualsiasi record e affrontare ogni situazione.

Scorpione - La partita giocata oggi dalla Luna - nel segno dei Pesci - si concluderà a vostro favore, se saprete resistere alle azioni in contropiede di Marte e Giove. Prendete fiato prima di assumere qualsiasi decisione e state sempre attenti a moderare l’impulsività.

Lavoro. Non fatevi distrarre da pensieri superficiali e continuate a puntare ai traguardi che più contano, per dare forma e seguito alle idee.

Amore. Sarà l’impulso a spadroneggiare, insieme a quella spontaneità che vi rende davvero irresistibili e compensa la carenza di dolcezza.

Salute. Marte in posizione disarmonica dal cielo della Bilancia vi ammonisce e raccomanda prudenza: nei movimenti cercate di evitare gli strappi.

Oroscopo sabato 18 e domenica 19 settembre: previsioni del week-end da Sagittario a Pesci

Sagittario - Tenero inizio di week-end, la colazione insieme all’amato/amata è più dolce del cornetto che romanticamente vorreste dividere in due (non lo fate solo per golosità). Poi l’effetto maliardo della Luna svanisce, tanto più che cambiando posizione vi mette alla prova.

Lavoro. Pagate con gli interessi il relax che vi siete concessi in anticipo giorni fa. Richieste da soddisfare all’istante, come se il mondo stesse per finire.

Amore. Svegliarsi abbracciati e rimanere a scambiarsi coccole e tenerezze senza l’incubo di dover correre al lavoro: questa sì che è vita.

Salute. In piena forma al mattino ma nervosi e alterati la sera: il voler fare sempre troppo alla fine della giornata contribuisce a buttare a terra la pressione.

Capricorno - I raggi benevoli del Sole illuminano Plutone nel segno. Può stabilirsi un contatto che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova, più allargata. Una buona organizzazione vi permetterà di spostarvi agevolmente anche in luoghi piuttosto lontani.

Lavoro. Vi sentirete sempre più carichi col passare delle ore. Concentrate gli impegni più importanti nelle ore pomeridiane.

Amore. In coppia di giorno volano i malintesi, ma la notte, sotto le stelle cadenti, trovate l’antica sintonia. Progetti e fantasie per un futuro a due.

Salute. Anche se avete a disposizione buone energie, potete aiutare il vostro organismo con integratori e ricostituenti naturali.

Acquario - Una mattinata di sabato serena, tra le coccole di partner e familiari. Nel pomeriggio di domenica però diventate inquieti e la serata rischia di essere meno gradevole del previsto: pensate già al rientro di lunedì? Gelosia e possessività invadono il campo, un dialogo chiarificatore può sciogliere molti dubbi.

Lavoro. Concentratissimi sul lavoro, fortunatamente riuscite a mettere da parte i problemi personali e a concludere presto e bene le vostre faccende.

Amore. Si registra un turbamento forse in coincidenza di un momento di confusione. Ideale un viaggio, una gita a due, una seconda luna di miele.

Salute. Arrossamenti della pelle e fastidi alle gengive, frutto dello stress. Consigliati lavaggi frequenti con infuso di liquirizia e malva.

Pesci - Le previsioni per il week-end del 18-19 settembre preannunciano due giornate splendide e pieno di ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione degli altri. Ottimo periodo per meeting, stage e seminari.

Nel corso delle due giornate potreste incontrare facce nuove.