Le previsioni zodiacali di venerdì 17 settembre 2021 sono pronte per valutare l'andamento del prossimo fine settimana lavorativo. Dunque in primo piano le previsioni sul quinto giorno di questa settimana tutte imperniate sui comparti amore e lavoro. In primissimo piano in questo contesto i soli sei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, l'unica in grado di stabilire chi avrà un periodo positivo e chi invece sarà costretto, volente o nolente, ad attendere tempi migliori.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 17 settembre su sentimenti e attività lavorative per poi passare alla classifica finale, in questo caso valida per tutti i dodici segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 17 settembre

Bilancia: 'top del giorno'. In arrivo uno splendido venerdì 17 settembre, davvero efficace perché sottoposto alla benevola influenza della Luna, nel frangente in sosta nel settore dell'Acquario. In amore, quasi tutto andrà a gonfie vele, in primis per quelli già in coppia. In tanti non esiterete a manifestare i più intimi sentimenti a chi si ama: imparate ad assecondare i desideri del partner e solo in seguito mettete in chiaro i vostri.

Single, sarete pieni di fascino e di sentimento, saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile. Proverete delle sensazioni nuove: vi lascerete trascinare dalle tentazioni o cadrete dolcemente tra le braccia della persona che sapete? Nel comparto lavoro, oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizzerà nel periodo.

Uno spiccato senso di intuizione vi farà guadagnare stima e complimenti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano la giornata sotto analisi in questo contesto non troppo male per voi della del segno, anche se potreste vivere frangenti abbastanza pesanti seppur non difficili da risolvere. Per i sentimenti, si consiglia di procedere sereni ma con occhi e orecchie bene aperti: 'l'inghippo' potrebbe saltar fuori quanto meno ve lo potreste aspettare.

Se in coppia ci dovessero essere dei dubbi su qualcosa, tranquilli, avete la testa dura e lo sapete, quindi convincetevi che non c'è niente che non va nella vostra vita affettiva. Single, migliorerà la capacità di porsi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenterà il piacere di stare in compagnia delle persone che vi piacciono. Buoni i rapporti sociali in generale: venerdì e sabato avrete la possibilità di incrementare nuove amicizie. Nel lavoro, si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco. Ultimamente le avete un pochino trascurate, giusto? Occhio se operate sotto contratto: probabile ritardo o intoppo da gestire.

Sagittario: ★★★.

L'oroscopo del 17 settembre al Sagittario preannuncia un venerdì quasi sicuramente 'sottotono'. Secondo l'Astrologia, in tanti avrete non poche curiosità e in qualche caso voglia d'evasione dalla solita monotonia quotidiana. In amore, meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni se forzate potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, se saprete essere dolci e comprensivi con il partner, la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante. Per i single, qualche litigio potrebbe rompere un clima idilliaco che si stava già instaurando tra voi e la persona che sapete. Se così fosse, allora rimandate i corteggiamenti ad un momento più favorevole.

Non preoccupatevi più di tanto, vedrete che tutto si sistemerà. Per il lavoro invece, datevi un piccolo obbiettivo da raggiungere e senz'altro riuscirete a fare centro. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte.

Oroscopo e stelle del giorno 17 settembre

Capricorno: ★★★★. La giornata sarà mediamente accettabile, anche se in certi momenti sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. Gli astri prevedono, quindi, parlando in senso lato, tanta lucidità da mettere in gioco. In merito agli affetti, i vostri ideali romantici saranno sempre più forti. Avete ragione a pensare di poter raggiungere livelli di soddisfazione amorosa molto alti, ovviamente con il vostro partner.

Diciamo che basterà solamente esprimere al meglio i vostri sentimenti più sinceri, per avere riscontri positivi in seno al rapporto. Single, il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli e pimpanti agli occhi degli altri. Quasi certamente amplierete il giro delle conoscenze oppure gli ambienti che andrete a frequentare saranno eleganti e molto accattivanti. Nel lavoro invece, sentite che le cose stanno girando nel modo giusto con la piacevole sensazione di avere in pugno le situazioni: ottimo così.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani, preannunciano una giornata portata a braccetto dalla dea fortuna. Molti di voi del segno avrete senz'altro un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, abbastanza 'faccia tosta' la quale, se ben usata, potrebbe senz'altro tornare utile in più di qualche occasione.

In campo sentimentale, viste le ottime premesse, i sentimenti verso il partner subiranno un notevole miglioramento e, grazie agli astri positivi, potranno arrivare delle belle novità interessanti in primis la vostra vita a due. Single, la vita amorosa sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo. Occupatevi maggiormente del vostro fisico. In generale, sarà importante parlarsi, capirsi e accettarsi per ciò che si è, ma sarà anche fondamentale sorridere. In pratica sembrerà che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti. Nel lavoro, la fase risulterà essere ricca di novità liete che stimoleranno al meglio il vostro umore. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e nel buon esito dei vostri sforzi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 17 settembre preannuncia un venerdì sicuramente molto positivo, ovviamente da affrontare con tenacia e dedizione. Riscoprirete così diversi piaceri che la vita routinaria a poco a poco stava sgretolando. In campo sentimentale, senz'altro, andrà tutto bene. Sarà l'amore che farà muovere il mondo e voi vi sentirete in grado di spostare, se necessario, l'intero universo, ovviamente insieme alla vostra dolce metà. In aumento quasi sicuramente sia l'affidabilità che la fiducia reciproca nelle coppie, in primis quelle già rodate da un pezzo. Per coloro ancora single in campo amoroso sarete capaci di miscelare tenerezza e passione nella giusta dose. Dote questa che in questo preciso momento non andrà affatto sottovalutata perché potrebbe portare qualcosa di speciale.

Nel lavoro, per chiudere, il periodo vi darà soddisfazione, sicurezza e felicità; insomma, vi piace quello che state portando avanti, perciò continuate così.

Classifica oroscopo del 17 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 17 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Il quinto giorno della presente settimana vede al comando della nostra classifica a stelline il segno della Bilancia, convincente nei riguardi dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Molto interessante nonché altamente positiva la giornata anche per gli amici Cancro, Acquario e Pesci, tutti a pari merito in seconda posizione e valutati a cinque stelle.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata ai restanti simboli astrali? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 17 settembre: