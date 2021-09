Mercoledì 8 settembre troviamo sul piano astrale la Luna, Mercurio e Venere sostare nel segno della Bilancia, nel frattempo Marte e il Sole risiederanno sui gradi della Vergine. Nettuno, invece, continuerà il moto retrogrado in Pesci, così come Urano permarrà nell'orbita del Toro. Plutone, in ultimo, proseguirà il domicilio in Capricorno come Giove assieme a Saturno rimarranno stabili in Acquario. Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: mondani. La voglia di concedersi una parentesi mondana potrebbe condire lo spensierato mercoledì che trascorreranno i nati Bilancia, specialmente la terza decade del segno in vena di fruttare gli sgoccioli del transito venusiano per fare delle stuzzicanti conoscenze affettive.

2° posto Acquario: intuitivi. Saturno nella loro orbita trino al duetto Mercurio-Luna in Bilancia avrà buone chance di acuire le doti percettive di casa Acquario, rendendo i nativi particolarmente intuitivi sulla strada da intraprendere quando l'argomento virerà sull'ambito carrieristico.

3° posto Gemelli: novità professionali. Mercoledì dove i nati Gemelli verranno a conoscenza, con ogni probabilità, di uno stravolgimento lavorativo non indifferente, il quale li indurrà a mutare la loro mansione futura oppure a stringere nuove alleanze.

I mezzani

4° posto Vergine: premurosi. Nel ménage amoroso di casa Vergine sarà probabile notare un atteggiamento insolitamente premuroso da parte dei nativi nei riguardi della dolce metà, la quale rimarrà piacevolmente sorpresa di tale trasporto emotivo.

5° posto Scorpione: concilianti. Non cedere alle provocazioni del partner o accettare qualche compromesso in coppia potrebbero essere due prerogative messe in campo dal terzo segno Fisso durante questa giornata settembrina. Serata di fuochi d'artificio in camera da letto.

6° posto Cancro: sinceri. Dopo aver ingoiato qualche rospo sul versante professionale nelle ultime settimane, i nati Cancro saranno probabilmente decisi a sviscerare il proprio malcontento alle persone che li hanno precedentemente messi in difficoltà.

7° posto Leone: introspettivi. La nona dimora sarà irradiata dalla congiunzione Luna-Mercurio nell'affine Bilancia inducendo, c'è da scommetterci, i felini ad assumere un mood introspettivo, soffermando i loro pensieri soprattutto su alcune traballanti questioni sentimentali.

8° posto Sagittario: verso l'ignoto. La spensieratezza del duetto Venere-Luna da un lato e l'audacia poco ponderata di Giove e Saturno che cammineranno all'indietro, il tutto condito dal Novilunio quadrato del 7 settembre, potrebbe spingere i nativi a fare un passo esistenziale verso un territorio inesplorato.

9° posto Toro: a tentoni. Alla stregua di un bimbo che avanza a carponi, i nati Toro avranno buone possibilità di non conoscere appieno il sentiero da intraprendere durante questa giornata, in particolar modo se liberi professionisti alle prese con un nuovo oneroso progetto.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. Con la Bianca Signora al giro di boa nel dirimpettaio segno della Bilancia e Mercurio a dargli manforte, il primo segno zodiacale potrebbe prendere una sbandata affettiva, anche se già legato sentimentalmente, per un collega o un amico.

11° posto Pesci: gelidi. Riuscire ad entrare in simbiosi col partner o con un amico fidato sarà, con tutta probabilità, un'ardua impresa per i nati Pesci durante questo mercoledì, col terzo segno d'Acqua che preferirà starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti piuttosto che dialogare.

12° posto Capricorno: comunicazione flop. Semaforo acceso sul rosso per il fronte comunicativo di casa Capricorno, coi nativi che potrebbero peccare di un pizzico di ferocia nell'esprimere il proprio dissenso, la quale sarà facilmente scambiata per mera cattiveria.