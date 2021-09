L'Oroscopo dell'8 settembre rivela una giornata all'insegna della Luna in Bilancia, in fase crescente. Quando l'astro argentato si trova in questo segno, significa che la giornata riserverà molte cose poiché si preannuncia vivida. In modo particolare sarà la vita sociale e lavorativa a finire al centro dell'attenzione, ma anche i sentimenti e la famiglia. Detto ciò, andiamo a scoprire le previsioni dello zodiaco di queste 24 ore, ricordando che a fine articolo è possibile dare un'occhiata alla posizione in classifica del proprio segno.

Previsioni astrologiche 6 settembre, oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - In queste 24 ore la vostra mente risulterà appagata e il vostro spirito sollevato. Avete vissuto una settimana un po’ turbolenta, specie se siete ritornati a lavorare o studiare. Occorrerà tenere duro per qualche altro tempo prima che vi riabituiate ai soliti orari. Fino alla fine dell’anno evitate di lasciarvi andare e concedetevi delle belle e sane passeggiate nel verde.

Toro - Giornata positiva, tutto filerà liscio e nessuno vi disturberà. Sarà l’occasione giusta per chiudere un accordo, completare l’acquisto di una casa o avanzare richieste particolari. In cucina tutto vi riuscirà bene e otterrete consensi dai vostri commensali.

Chi vive da solo da poco tempo, vorrebbe riempire la propria abitazione di inquilini pelosi.

Gemelli - Un passo alla volta e riuscirete a smaltire tutti quegli impegni che avete accumulato. Magari avete rinviato un compito o un lavoro troppo a lungo e quindi dovrete recuperare terreno. I guai di un membro della famiglia, sono i guai di tutta la famiglia perciò non voltate le spalle ad un vostro caro e supportatelo.

I figli devono imparare a cavarsela da soli.

Cancro - Attualmente qualche nativo di questo segno sta poco bene di salute e questo fattore sta incidendo abbastanza sulla psiche. Non siete soli, fatevi aiutare e apritevi a confidenze. In giornata qualcuno vi sorriderà scaldandovi l’anima. Amate molto mangiare, ma non strafogatevi in cerca di consolazione.

Nella prossima settimana sarete parecchio su di giri.

L'oroscopo del giorno dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata da dedicare alla famiglia e agli amici più cari, specie se siete stati fin troppo reclusi in voi stessi o impegnati nel lavoro. Divertitevi e scaricate lo stress accumulato. Avrete l’occasione di poter vuotare il sacco e di dare libero sfogo alla vostra fantasia. Passione stellare e incontri promettenti.

Vergine - Vi sveglierete di buon umore ed avrete voglia di darvi da fare, specie se da poco avete intrapreso una via inedita ed emozionante. Qualcuno si ritroverà a partire per le vacanze, specie se durante l’estate non c’è stato modo di fermarsi. Giornata speciale per le coppie innamorate.

Incontri fortunati.

Bilancia - Siete in attesa del vostro compleanno o di un pacco che avete ordinato. In queste 24 ore sarete tanto affamati, ma attenzione a non esagerare altrimenti finirete per sentirvi male con lo stomaco. Portate pazienza negli affari e nel lavoro. Discordie in arrivo.

Scorpione - Nostalgia dell’estate che ormai è praticamente terminata. Aspettatevi una giornata sconquassante. Non vi sentirete molto in forma. Qualcuno sta combattendo una battaglia e si sente solo. In amore, chi la dura la vince.

Oroscopo, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Negli anni avete raccolto molte delusioni scottanti, perciò siete così diffidenti. Le stelle rivelano che il vostro intuito sarà al top in queste 24 ore che profumano di occasioni, incontri e soldi.

Qualcuno si recherà dal parrucchiere o in banca, altri avranno un appuntamento scintillante.

Capricorno - Giornata con del potenziale, otterrete riscontri positivi. Chi lavora o studia si sentirà ispirato e quindi partirà avvantaggiato. In amore occorre venirsi incontro, rispettandosi a vicenda i propri limiti e spazi. I single saranno più brillanti e ammalianti che mai, quindi coloro che cercano un partner avranno maggiori successi ma dovranno essere pronti a mettersi in gioco.

Acquario - Avrete un bel po' di faccende da sbrigare. Non è facile tirare avanti di questi tempi così incerti, ma voi non siete un segno arrendevole. Ed ecco che chi cerca un lavoro oppure un'opportunità di fare soldi extra, in queste 24 ore potrà contare su stelle interessanti che invitano a proporsi, a studiare e a prendere in pugno il proprio futuro.

Pesci - Entro la fine di settembre dovrete fare i conti con molteplici questioni familiari e lavorative. Sarete molto impegnati in questa giornata che si presenta carica di faccende improrogabili, ma attenzione a non strafare. Quando siete nervosi o stressati tendente a mangiare più del dovuto.

Classifica zodiacale

Capricorno 1°

Sagittario 2°

Vergine 3°

Leone 4°

Toro 5°

Ariete 6°

Pesci 7°

Cancro 8°

Bilancia 9°

Gemelli 10°

Acquario 11°

Scorpione 12°