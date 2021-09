Questa settimana sarà più che importante per scrollarsi definitivamente di dosso le ultime vicende estive e abbracciare l'arrivo dell'autunno. L'Oroscopo dal 20 al 26 settembre prevede un equinozio autunnale decisamente ispirato per molti segni zodiacali, in modo particolare per coloro che sono nati in questo periodo. Il caldo, piano piano, sta sparendo così come le lunghe giornate trascorse sotto al sole o magari a fare degli aperitivi in compagnia oppure insieme alla famiglia. Spazio alle questioni più importanti, ma considerando che sarà una settimana transitoria che inizierà con la Luna Piena in Pesci, occorrerà portare molta pazienza e seguire le indicazioni delle stelle.

Amore, lavoro, salute, benessere, soldi, amicizie, scopriamo anticipatamente che cosa potrebbero riservare le previsioni astrologiche della settimana a ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il vostro non è certamente un segno che si arrende con tanta facilità. Ed ecco che in questa settimana vi rifiuterete di lasciare l'estate alle spalle. Dentro di voi sarete un pochino combattuti tra la voglia di infilarvi subito il pigiama per trascorrere un pomeriggio-sera in compagnia della televisione, e la necessità di uscire a divertirsi. Tempo al tempo ed entrerete in modalità autunnale. Non trascurate le amicizie più care, organizzate qualcosa di piacevole per il fine settimana.

Queste giornate saranno l'ideale per concentrarsi sulla carriera professionale o scolastica, ma anche sulla famiglia e l'abitazione.

Toro - L'idea del ritorno della stagione autunnale, sotto sotto vi fa provare sentimenti piacevoli. Avete avuto un'estate vivace, non siete stati fermi un solo secondo ed ora custodite tantissimi ricordi.

Vi sembra di aver vissuto due estati in una, vi sembrerà di aver recuperato quella dell'anno precedente. Sarete circondati di richieste e conoscenze utili. In casa forse occorre ristrutturare qualcosa, magari cambiare mobili o elettrodomestici. Sarà una settimana favorevole ai conti e ai bilanci, qualcuno si ritroverà ad ultimare un trasloco o a chiudere una relazione estiva che non funziona più.

Cercate solamente di non stressarvi, altrimenti ne pagherete in salute.

Gemelli - Settimana stabile, anche se qualcuno sarà in fase di recupero dopo le ''corse'' effettuate nei giorni precedenti. Chi è ritornato a studiare o a lavorare, mal tollera il pendolarismo ma purtroppo non sembra esserci una valida soluzione a questo. Sfogate le vostre frustrazioni, non covate tutto dentro. Le giornate che verranno favoriscono la comunicazione. Con il partner di sempre c'è stata un po' di noia e lontananza, ma presto vi renderete conto di quanto sia preziosa quella persona che vi sta accanto. Un membro della famiglia sta per cambiare vita: sostenetelo/a. Arieggiate gli ambienti di frequente, l'aria chiusa e le radiazioni a cui siete costantemente esposti potrebbero essere la causa del vostro mal di testa frequente.

Cancro - Siete un segno che non si stanca mai, almeno all'apparenza. In questo periodo della vostra vita avete molteplici responsabilità. Famiglia, soldi, amore, salute, tutto ciò vi riguarda da vicino. Le prossime settimane saranno prettamente transitorie, quindi preparatevi a chiudere l'estate assieme a quei vestiti freschi e colorati che avete indossato sinora. La Luna Piena in un segno d'acqua non andrà sottovalutata. L'autunno vi porterà sonnolenza ma non avrete tempo per pensarci perché sarete decisamente indaffarati in un nuovo progetto che finalmente vedrà la luce. Dovrete portare enorme pazienza in tutte le situazioni. Chi lavora o studia in un edificio pubblico, vorrebbe un po' di silenzio e tranquillità, magari c'è un collega o un capo fin troppo invadente nei vostri confronti.

La settimana e l'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornate importanti queste che andrete a trascorrere. A fare da cornice all'intera settimana saranno le vostre intrinseche intenzioni, che ormai da tempo sembrano cambiate. Non precludetevi niente e accettate eventuali proposte, inviti o incarichi. Chi lavora ma vorrebbe fare del part-time oppure cambiare completamente mestiere, dovrà cercare di farsi notare e soprattutto valere. Niente si ottiene per caso, inoltre bisogna essere ruggenti! Potreste essere oggetto d'invidia: tra i colleghi o i compagni di scuola c'è qualcuno che vi sta tenendo d'occhio da tempo.

Qualche nativo del Leone vorrebbe fare shopping o condurre una vita più eccitante e lussuosa, ma i soldi scarseggiano.

La fine del mese sarà un pochino dura da sostenere, perciò stringete la cinghia e non cedete alle tentazioni. Rivedete le vostre priorità e fate un bel piano settimanale da seguire il più possibile.

Vergine - L'estate sta per uscire di scena ufficialmente e questa settimana sarà un po' sconquassante per voi che amate il sole e la movida. Dopo tutto quello che avete vissuto nei mesi precedenti, potreste anche sentirvi sottotono e malinconici. Non permettete ai pensieri nostalgici di farvi sprecare queste preziose giornate che nascondono qualcosa in più. Chi insegue una carriera o un certo sogno, potrà finalmente sfruttare l'ispirazione autunnale per ultimare un certo percorso. Non iniziate mille cose, ma cercate di concentrarvi su un solo progetto e concludetelo.

In questo momento potreste sentirvi spaesati e inconsistenti, ma non guai a sottovalutare le capacità di una Vergine.

Bilancia - L'equinozio d'autunno sarà magico per voi nativi della Bilancia. La settimana inizierà in maniera stellare, qualcuno si ritroverà ad emozionarsi o a scoprire una certa sorpresina. Dentro di voi vi renderete conto di come il tempo voli, perciò potreste essere pervasi da una sensazione molto strana, che potrebbe costringervi a darvi da fare. Avrete modo di chiudere eventuali affari o conti, inoltre per qualcuno ci sarà un incontro promettente. Allontanatevi dalle pessime influenze, altrimenti finirete per assorbire tutta la loro negatività e a contrarre solo brutte cose.

Le chiacchiere altrui, magari sul vostro conto, lasciatele perdere perché si vive una volta sola e quello che conta è essere felici. L'autunno vi sarà di ispirazione e motivazione. Qualcuno vorrebbe mettere su famiglia oppure andare a vivere altrove per ricominciare da zero, ma sembra esserci un impedimento.

Scorpione - L'autunno vi porterà fortuna ed anche molto da fare. Le vostre serate si faranno più serene e meno agitate rispetto a quelle trascorse nell'incandescente stagione estiva. Sarete chiamati a perseguire un certo compito e non dovrete distrarvi. Qualcuno, finalmente, potrà prendersi una pausa dal lavoro o dalla famiglia, per concedersi un po' di riposo e magari un bel viaggio in dolce compagnia.

Non siete un segno particolarmente invidioso e non esprimete mai giudizi, ma questo vostro carattere potrebbe avervi portato a perdere qualche amicizia nel tempo. Siate sempre voi stessi, qualunque cosa accada. Le stelle invitano a fare un salto e a tentare la sorte: chi non risica non rosica. Una notizia generale vi spiazzerà.

L'Oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Archiviata la fase nostalgica e di transizione, finalmente ci sarà una ripresa generale e personale. Degli importanti cambiamenti si confermeranno in questo autunno, destinato a condurvi sulla giusta pista. In settimana avrete modo di prendere delle decisioni importanti, di chiudere i conti in sospeso e di fare quella cosa che vi intimorisce tanto.

Dovrete prendere in pugno la situazione e non attendere che magicamente le cose si sistemino da sole. In amore o in famiglia, le turbolenze vissute di recente potranno essere archiviate. Ogni cosa procederà a gonfie vele e sprizzerete gioia da tutti i pori. Prendetevi cura di voi stessi partendo dall'alimentazione e dal giusto esercizio fisico.

Capricorno - Chi la dura la vince, sarà il vostro motto per arrivare a fine settimana da vincitori. Da tempo state viaggiando a gonfie vele e tutto attorno a voi risulta essere sereno. Di recente avete avuto modo di rivedere delle persone compatibili con le vostre capacità, ma in settimana allaccerete delle nuove conoscenze. Dovrete prendere una decisione importante.

Consultatevi con gli esperti e non esitate a chiedere dei consigli, ma alla fine dovrete essere voi a decidere cosa fare. In famiglia, chi ha dei figli o nipotini, dovrà tenerli sotto controllo perché potrebbero non essere del tutto onesti. Spese in arrivo, vi ritroverete a dover aprire il portafoglio per sostenere un certo acquisto fondamentale.

Acquario - Sarà bene concentrarsi appieno sui propri impegni, poiché questa settimana porterà maggiori chance di riuscita. Saranno delle giornate fertili, perfette per piantare i semi di un nuovo sogno/progetto. Le stelle invitano a mangiare sano, a muoversi di più, a idratarsi a sufficienza e ad arieggiare gli ambienti con adeguata frequenza. Pressioni all'interno del lavoro/studio, ma cercate di non farvi schiacciare dalla fatica e tenetevi alla larga da chi pretenderà l'impossibile da voi.

A breve succederà qualcosa di importante che vi riguarderà da vicino. Favorite le uscite, ma attenzione agli imprevisti.

Pesci - La settimana partirà con il piede giusto grazie al magico plenilunio nel vostro segno. Avete in cantiere qualcosa di importante, ma state evitando di illudervi facendo troppi viaggi con la fantasia. Le stelle invitano a intraprendere un nuovo hobby, avete necessità di allargare i vostri interessi e orizzonti. Vorreste vivere viaggiando oppure trasferirvi in un paese più adeguato alle vostre esigenze di vita. In ogni caso dovete cercare di mantenere la calma e di non cedere ai colpi di testa. Molto promettente sarà anche il weekend, che trascorrerete in compagnia di una persona piacevole, della famiglia o davanti alla vostra serie televisiva del momento: godetevela!