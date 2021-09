Mercoledì 15 settembre troviamo sul piano astrale Marte spostarsi dal segno della Vergine (dove sosta il Sole) ai gradi della Bilancia (dove risiede Mercurio), mentre Venere staziona nell'orbita dello Scorpione. Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno il transito in Acquario, così come Urano permarrà nel domicilio del Toro. Plutone e la Luna, infine, resteranno nel segno del Capricorno come Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: voglia di emergere.

Lo spostamento marziale nel segno, pur essendo in esilio, parrà donare ai nati Bilancia alcune caratteristiche tipiche del suo segno governatore, ovvero il dirimpettaio Ariete, come la voglia di emergere. Sarà presumibilmente l'ambiente professionale ad essere maggiormente coinvolto da tale transito, settore nel quale il secondo segno d'Aria mixerà diplomazia e garbo comunicativo (Mercurio sui loro gradi) alla volontà di mettersi in risalto in maniera lenta ma costante (Marte nella loro orbita).

2° posto Leone: chiarimenti sentimentali. Marte e Nettuno, l'uno benevolo e l'altro neutrale al loro Sole di nascita, potrebbero riattivare alcuni discorsi sentimentali interrotti qualche settimana fa in casa Leone.

I felini, quindi, avranno buone chance di chiarire un equivoco o, nel caso di una lunga attesa subita, ricevere la risposta che anelavano.

3° posto Sagittario: energie top. Sebbene la Luna di Terra tenderà a rendere questo mercoledì scarno di novità degne di nota, i nati Sagittario beneficeranno, con ogni probabilità, a piene mani del trigono Marte-Saturno che gli garantirà uno stracolmo bottino energetico.

I mezzani

4° posto Acquario: strateghi. La decima casa sarà irradiata dallo sfavillante trigono che Giove retrogrado nel segno ingaggerà con Mercurio nel loro Elemento e ciò, c'è da scommetterci, stimolerà la vena strategica del quarto segno Fisso, specialmente quando si tratterà di programmare le prossime mosse professionali.

5° posto Gemelli: dritti al punto. Il Luminare femminile in Capricorno sommato allo sbarco marziale in Bilancia indurrà probabilmente i nati Gemelli di prima decade a mettere in chiaro alcune questioni irrisolte sul versante lavorativo, sbattendo i pugni sul tavolo ove necessario.

6° posto Vergine: in balia delle onde. La fotografia del parterre planetario di questo mercoledì parrà sussurrare all'orecchio dei nati Vergine come la presenza del Sole sui loro gradi sarà pressoché ininfluente per smuoverli dal routinario torpore quotidiano. A fronte di ciò, il secondo segno di Terra si sentirà come in balia delle onde, ovvero senza la possibilità di poter decidere alcun cambiamento, ma non sarà detto che lasciarsi trasportare dalla marea risulterà controproducente.

7° posto Capricorno: focus famigliare. La congiunzione Luna-Plutone nel segno assieme al Sole nell'amica Vergine sembreranno, c'è da scommetterci, spingere i nativi a concentrarsi maggiormente sul proprio nucleo famigliare, mettendo in secondo piano amicizie, professione e hobby vari durante questo giorno di fine estate.

8° posto Scorpione: taciturni. Timorosi di ferire la dolce metà a causa del loro nervosismo ben celato, i nati Scorpione in questa giornata potrebbero preferire limitare la comunicazione allo stretto indispensabile nel ménage amoroso. Probabili piccole soddisfazioni nel pomeriggio al lavoro.

9° posto Pesci: impegni pratici. 24 ore dove il dodicesimo segno zodiacale avrà buone possibilità di dover adempiere ad alcune incombenze pratiche lasciate in sospeso nei giorni appena trascorsi, le quali renderanno tale mercoledì meno entusiasmante del preventivato ma sicuramente produttivo e utile.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. La sbarazzina coppia Marte-Mercurio farà il paio alla Bianca Signora opposta rendendo, con ogni probabilità, la giornata sentimentale di casa Toro tutt'altro che scorrevole, specialmente quando l'argomento virerà sulle ex dove il partner esigerà quanti più dettagli possibili.

11° posto Cancro: lavoro flop. Una decisione professionale presa dai nati Cancro tra fine agosto e la prima settimana di settembre potrebbe ritornare di moda questo mercoledì, col primo segno d'Acqua che nutrirà diversi dubbi sulla valenza lungimirante di tale scelta.

12° posto Ariete: destabilizzati. Ci mancava un'altra opposizione per rendere il periodo del primo segno zodiacale ancora più controverso, e difatti Marte passerà in Bilancia destabilizzando non poco i nativi, in particolar modo sottraendo loro determinazione e voglia di fare ma aumentandone impulsività e aggressività.