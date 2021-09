L'Oroscopo di venerdì 1° ottobre 2021 è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative al primo giorno del nuovo mese in relazione a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole, Marte e Mercurio in Bilancia;

Luna in Leone;

Venere in Scorpione;

Nettuno in Pesci;

Saturno in e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 1° ottobre 2021.

Previsioni astrologiche del giorno 1° ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo venerdì 1° ottobre 2021 la Luna illumina una parte di voi che spesso celate dietro la timidezza. Col partner vi compensate a vicenda e anche se il dialogo non è la vostra specialità, vi capite al volo. Una sensualità e un magnetismo cui la persona amata non saprà resistere. Tirate fuori quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto: presto potrebbe diventare realtà. Neanche la vostra proverbiale oculatezza riuscirà a farvi desistere di fronte ad una serie di tentazioni costose. Una volta tanto è lecito! Condividere rafforza l’unione. Un bell’acquisto per la casa vi rende complici di una piccola follia. Nel commercio la Luna porta guadagni, ma anche in fase progettuale, seduti davanti al pc, lavorate concentrati ottenendo risultati costruttivi.

Toro - L’oroscopo del 1° ottobre al segno del Toro invoglia alla buona intraprendenza, in ogni campo. Amanti delle sfide e insofferenti alle regole, anche quando si tratta di divertirsi fate di testa vostra, calandovi volentieri nel ruolo di leader. Figli adolescenti vi danno belle soddisfazioni, ma reclamano la propria indipendenza: magari vi somigliano.

Niente imprudenze con una persona conosciuta da poco: potrebbe essere l’occasione per volare alto, ma c’è anche il pericolo di un brusco atterraggio. Meglio evitare di esporsi troppo, o peggio ancora di lanciarsi, per non correre il rischio di precipitare. Complice un’abile organizzazione, riuscirete a concludere gli impegni della giornata, anche se i nuovi progetti oggi rimangono in fase di stallo.

Meglio accontentarsi di fare un piccolo passo alla volta, senza mettere troppa carne al fuoco.

Gemelli - Fase all’insegna della riflessione e anche della concretezza, doti piuttosto insolite per voi, che vi aiuteranno a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte, senza renderne conto a parenti o amici. Le finanze sono il leitmotiv della giornata: tra la spesa settimanale, il centro estetico e qualche extra, il bancomat è sempre in azione! Obiettivi ambiziosi da ridimensionare, amici e colleghi vi danno consigli utili, da seguire alla lettera. L’impazienza allunga un’ombra su un rapporto ancora fragile. Realtà e aspettative, in ambito sentimentale, potrebbero non coincidere.

Siete molto ostinati. Rischiate di fossilizzarvi sulle vostre posizioni per un’assurda questione di principio.

Cancro - Giornata non di tutto riposo. I contrattempi, l’accavallarsi degli impegni e un po’ di ansia vi mettono di cattivo umore. State troppo sul chi va là. Basta uno stimolo, un sospetto, per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola. Intraprendenti e pronti a osare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l’equilibrio per acquistare maggiore autonomia. Con le unghie e con i denti difendete i vostri spazi da chi vorrebbe imporvi la propria visione della vita. Con l’apporto di efficienza e spirito costruttivo, il lavoro procede speditamente.

Grazie a determinazione e tenacia, tutto è sotto controllo. Siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporvi per un incarico di rilievo.

Oroscopo e consigli delle stelle del 1° ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Potrebbero presentarsi buone opportunità, che però richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, faranno bene al morale e al portafogli. Una serata al cinema o al teatro sarà l’occasione per dimostrare la vostra intenzione di fare la pace. Evitate insensati colpi di mano per arraffare “tutto e subito”. Non fidatevi delle promesse, non ascoltate chiacchiere e non fatene a vostra volta. Incomprensioni e malintesi si sprecano. Un po’ di amarezza per una spiacevole discussione con un amico/a.

In famiglia si discute molto animatamente su questioni finanziarie e di principio, e forse spenderete una fortuna in un acquisto insoddisfacente. L’energia non manca, difetta la lucidità. Vi affannate, ma alla resa dei conti c’è molto fumo e poco arrosto.

Vergine - Giornata da stare guardinghi. Qualcuno vi tiene sotto controllo: evitate gli stratagemmi per risparmiare la fatica, e mostratevi solerti e intraprendenti. Un consiglio dall'Astrologia: avete voglia di un bel sogno? Allora sarebbe facile idealizzare il partner, ma la fantasia diverge dalla realtà. La capacità analitica offuscata vi induce a comportamenti alquanto insoliti. Seguite la regola aurea della prudenza e fate marcia indietro!

Contro il sentimento nulla può la ragione. Vivete l’amore fino in fondo, pur nella sua complessità. Mettete al primo posto la concretezza, evitando di smarrirvi in desideri di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputate importante. L’instabilità affettiva vi rende malinconici? Analizzate bene ciò che sta accadendo dentro e fuori di voi.

Bilancia - Giornata vivace e movimentata, ricca di incontri. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Potrete vivere le relazioni professionali con grande serenità. Dedicate tempo a consolidare l’amicizia che sta nascendo con un collega.

Buone opportunità vi arrivano on line o di persona, è il momento ideale per lanciarsi in un nuovo progetto. Sole e Luna regalano buonumore e desiderio di contatti umani. Disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali. Sereni con il partner, dolci ma fermi con i figli, seguendo i principi e le regole ricevuti in famiglia. In serata potrebbe arrivare una bella notizia.

Scorpione - Il vostro piglio e il senso d’iniziativa vi renderanno vincenti anche dove altri, prima di voi, hanno inesorabilmente fallito. Complimenti! Saprete apportare dei cambiamenti nei progetti in corso e potrete contare su un’entrata imprevista di denaro. Un familiare con lunga esperienza intanto, sarà in grado di darvi il consiglio giusto per sbloccare una questione delicata.

Dimostrategli la vostra gratitudine. Accettate l'invito e l'amicizia di persone interessanti e influenti, e lasciatevi catturare da nuovi hobby. Ci sono alcuni che non amano guardare in faccia la realtà, quando è scomoda: non forzate la situazione, se non volete causare loro spiacevoli disagi. Puntando sull’empatia e con un po’ di pazienza, riuscirete a non ferire la sensibilità di chi vi circonda.

Astrologia di venerdì 1° ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Accogliete nella vostra vita persone e vicende nuove. Visitate luoghi diversi da quelli soliti, e vi sentirete molto più soddisfatti e vitali. Impulsivi come sempre, non prenderete in considerazione segnali importanti inviativi da chi vi ama.

Sarete facilmente irritabili. Potreste perdere la pazienza per inezie, rischiando di esasperare chi vi vive accanto per le vostre prese di posizione. Un familiare vi proporrà un affare. Potreste associarvi con le persone care per realizzare dei progetti. Adottando uno stile di vita più dinamico e una dieta più sana, vi accorgerete di apportare una vera e propria rivoluzione alla vostra vita. Proverete simpatia per i colleghi di lavoro più in ombra. Vi darete da fare per dare loro una mano.

Capricorno - Venerdì fantastico grazie al sestile Luna-Sole/Marte, che vi aiuta a concludere in fretta i vostri impegni per dedicarvi a una serata movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, al cinema o a una festa.

Affari proficui. L’incontro casuale con una persona nuova riserverà grandi sorprese in futuro: la sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni. Potrebbe arrivare una proposta di trasferimento: valutate quanto stress comporterebbe il cambiamento. Proibito dare corda all’emotività, soprattutto sul fronte delle amicizie. Si litiga per questioni di denaro e di interessi o per i rispettivi amori. Guardate agli ostacoli come occasioni di possibilità piuttosto che come intralci: modificate la visuale.

Acquario - Giornata ricca di belle soddisfazioni! Miglioreranno i rapporti con colleghi e familiari. Nuove conoscenze si trasformeranno in piacevoli amicizie. Se siete single, riuscirete finalmente a conquistare la persona che da un po’ vi fa battere forte il cuore.

Marte e Giove propizi, avrete l’energia necessaria per fronteggiare le eventuali difficoltà che dovessero presentarsi. Ma non dimenticate la prudenza. Siate meno gelosi e sospettosi, specie se non avete prove. Il partner è stanco della vostra diffidenza, quindi meglio rinviare qualsiasi confronto. Nel lavoro vi troverete in condizione di dover difendere le vostre idee. Non è necessario cadere in un acceso diverbio. Avrete voglia di ampliare la vostra autonomia. Potreste ampliare i vostri orizzonti con un viaggio all’estero, o grazie all’incontro con uno straniero. Fate in modo però di non costruire castelli in aria. Attenti alle false promesse, siate più razionali.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 1° ottobre predice geometrie planetarie incoraggianti. Cercate quindi di prendere di petto, una volta per tutte, una situazione delicata che vi sta progressivamente sfuggendo di mano. Toglietevi la maschera della spavalderia, e vedrete che sarete accettati anche con difetti e fragilità. Il Sole in Bilancia in congiunzione a Marte vi fa l’occhiolino e, se fino ad ora vi siete sentiti stanchi e demotivati, avvertirete una sferzata di energia rigenerante. In amore avete voglia di fare sul serio, di porre le basi di una relazione duratura: convivenze, matrimoni. Nel lavoro vi sentirete un po’ confusi dalle novità. Fate prima mente locale, poi con interventi mirati ristabilite l’organizzazione generale. Sarete ottimisti, instaurerete relazioni armoniose con il prossimo. Ci sarà anche un discreto benessere economico.