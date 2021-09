Le previsioni zodiacali di sabato 2 ottobre 2021 sono pronte a togliere il velo alla nuova classifica stelline e all'Astrologia d'inizio week-end. Ansiosi di sapere cosa riserveranno gli astri di sabato in amore e nel lavoro a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Diciamo subito che, nella sestina analizzata in questo contesto, ad avere ottime chance sarà in primis il segno il Sagittario e poi anche il Capricorno valutato a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 2 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 2 ottobre

Bilancia: ★★★. Una giornata classificata secondo le vostre effemeridi quotidiane con il segno del "sottotono". In campo sentimentale, forse vi sentirete un po' più vulnerabili del solito: non abbiate paura, soprattutto perché nessuna conseguenza negativa vi aspetta all'angolo. Se svolgerete le vostre azioni abitudinarie come di consueto, con calma e concentrazione, cercando soprattutto di privilegiare il buon dialogo con il partner. Single, il periodo sembra favorevole all'amicizia. Molti potrebbero stringerne di nuove oppure, rendere più forti quelle esistenti. A salutare una giornata decisamente fiacca arriverà una visita non troppo gradita. Nel comparto lavoro, gli astri non vi verranno di certo incontro, perciò metteteci del vostro e, magari con il tempo, l'impegno profuso sarà ripagato.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di sabato non preannunciano un periodo troppo confortante per voi nativi. Diciamo che a dominare sarà quasi certamente un periodo segnato dal "ko". Infatti, secondo l'Astrologia applicata al vostro segno, arriveranno problemi o situazioni abbastanza difficili da tenere a bada: calma, ragionateci sopra prima di prendere decisioni, ok?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i sentimenti, qualche problema di troppo da affrontare. Pertanto tensioni e frecciatine, specialmente per coloro in coppia, non risolveranno di certo le questioni aperte, tenetelo presente. Molto meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo in modo da aggiustare il tutto. Single, realizzate un progetto o mettete in agenda un obbiettivo che possa gratificare sentimentalmente la vostra vita: non accontentatevi di un semplice flirt, ok?

Nel lavoro intanto, le stelle consigliano di smetterla di inseguire traguardi impossibili anziché attenersi alle proprie reali possibilità. Il punto è che potreste compromettere tutti gli sforzi fatti finora.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 2 ottobre al Sagittario preannuncia l'arrivo di un sabato davvero magnifico in ogni senso. Diciamo pure con notevole certezza che il periodo risulterà per i più semplicemente "col botto", grazie soprattutto alla presenza nel settore del Leone di una meravigliosa Luna. In amore vi attendono una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza e intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite.

Per quanto riguarda la coppia, sarete ben felici di vivere una giornata sicuramente movimentata, ma capace di regalare emozioni splendide, concentrate in massima parte tra il centro e la fine del periodo. Per voi single, sempre che ne abbiate ancora desiderio, troverete una persona che vi farà girare la testa entro questa o massimo la prossima settimana! Dai, abbandonatevi al piacere di scoprire una nuova vita a due. Con il vostro tempismo riuscirete a sbloccare importanti situazioni a livello professionale e non. A trarne positivo vantaggio senz'altro i vostri obiettivi futuri.

Oroscopo e stelle del giorno 2 ottobre

Capricorno: ★★★★★. Questo fine settimana per voi del segno si posiziona tra i periodi migliori del mese.

A dare una forte spinta a sentimenti e interessi amorosi, senz'altro la Luna nel segno del Leone, da domenica presente nel comparto della Vergine. In merito agli affetti, soprattutto in serata la persona del cuore saprà rendervi felici, toccando le corde giuste del vostro cuore e rendendo magica l'atmosfera attorno a voi. In primo piano l'amicizia e i rapporti con il parentado messi in risalto dal momento magico: approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore. Single, la giornata si presenta bella e prestante: riuscirete ad avere una giornata soddisfacente? La possibilità c'è: un incontro o un invito inaspettato faranno il resto. Nel lavoro, invece, si prospetta un giorno alquanto positivo secondo le stelle.

La stanchezza dei gironi scorsi è ormai passata, adesso datevi da fare con i progetti che vi interessano: saranno finalmente alla vostra portata.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di sabato indicano un avvio di weekend abbastanza tranquillo in questa parte della settimana, stabile e alla lunga anche buono per certi aspetti. In campo sentimentale, in questo frangente le stelle non favoriscono i cambiamenti epocali: cercate di tenere ben saldo quello che avete faticosamente e meritatamente conquistato (si parla di sentimenti, tenetelo a mente!). In famiglia, la vostra attenzione e relativa concentrazione potrebbero essere presi a modello da qualcuno del nucleo. Single, vi siete svegliati di buonumore e avrete una gran parlantina?

Bene, sicuramente questa potrebbe essere una buona cosa, il che sorprenderà positivamente chi vi conosce da tempo. Nel lavoro le stelle vi favoriranno e vi metteranno di fronte a tante occasioni buone: starà a voi saperle cogliere al volo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 2 ottobre indica che il prossimo inizio di weekend, passaggio obbligato verso l'avvio di una nuova settimana, si presenterà molto probabilmente a due velocità. Fino a metà pomeriggio tutto abbastanza ok, poi potreste perdere qualche colpo. In amore potrebbe essere, per alcuni, il momento adatto a troncare le relazioni smorte, quelle che non fanno più palpitare il cuore da un pezzo. La domanda a questo punto è: perché continuare a rovinarsi il fegato e la vita?

A voi la risposta. Riguardo tutte le altre coppie, invece, solito andazzo: adagiatevi pure sulla tranquillità di una normale giornata come tante. Per coloro ancora single la serata sorriderà non poco e sarà certamente molto generosa con molti di voi, specie per quanto riguarda le vicende amorose. Il lavoro andrà a vostro favore: usate l'ingegno!

Classifica oroscopo del 2 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 2 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 2 ottobre: