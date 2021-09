L'oroscopo della giornata di venerdì 1 ottobre vedrà un inizio di weekend positivo per il Leone, forte della Luna che passa in congiunzione, mentre Capricorno potrebbe sentire un po’ di stanchezza a causa di Marte in quadratura. Per la Bilancia non mancheranno momenti all'insegna del romanticismo e della passione, al contrario, Acquario vedrà tutti i limiti della propria relazione di coppia. Ecco del dettaglio le previsioni Oroscopo della giornata di venerdì 1 ottobre.

Oroscopo e previsioni di venerdì 1 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: mese di ottobre che si apre davvero bene in ambito sentimentale.

La Luna si affaccerà dal segno del Leone, e vi darà una mano con il vostro rapporto, sempre più affiatato e piacevole giorno dopo giorno. Se siete single sentirete il bisogno di trascorrere del tempo con le persone che più amate. In ambito lavorativo ci sono ancora diversi ostacoli da superare, dunque abbiate pazienza, perché anche voi presto avrete le vostre vittorie. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo di venerdì 1° ottobre purtroppo negativo per voi nativi del segno. Sarà una situazione astrologica poco soddisfacente al momento, soprattutto in amore. Ciò nonostante non significa che dovrete stare con le mani in mano. Va bene a volte litigare con il partner, ma poi bisogna saper risolvere la situazione.

Se siete single meglio pensare ai vostri progetti al momento e non all'amore. Settore professionale che non sarà un granché, forse vi mancano le idee per i vostri lavori. Voto - 5️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in ottima forma in questo venerdì. La Luna in sestile vi permetterà di iniziare bene questo mese, e voi per primi sentirete il bisogno di fare qualcosa in più per il voi e per il partner, soprattutto i nati nella seconda decade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete single potrebbero esserci delle scelte sentimentali da fare. Nel lavoro siete inarrestabili grazie a questo cielo così promettente. Continuate così, e soprattutto, puntate in alto. Voto - 9️⃣

Cancro: un oroscopo che promette bene dal punto di vista amoroso grazie in particolare a Venere. Si preannuncia una giornata interessante da vivere insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single quella voglia di scrivere dolci parole d'amore potrebbe non lasciarvi andare in questa giornata. Date libero sfogo alle vostre emozioni. Nel lavoro forse è meglio non rischiare troppo, perché non sempre potete uscire vincitori. Voto - 7️⃣

Leone: inizio di weekend positivo per voi nativi del segno. In questa giornata arriverà la Luna nel vostro cielo, che dal punto di vista sentimentale vi permetterà di recuperare terreno, considerato anche che Venere sarà meno influente. Se siete single non si escludono nuovi incontri. Nel lavoro potreste avere in mente dei cambiamenti, ma valutate con attenzione se possono rivelarsi vincenti. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo nel complesso positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore Venere brilla dal segno dello Scorpione, che garantisce stabilità e piacevoli momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari riuscirete a trovare il vostro equilibrio tra vita privata e sociale. Nel lavoro sarà una giornata tutto sommato tranquilla, che non richiederà particolari sforzi da parte vostra. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di venerdì all'insegna del romanticismo per voi nativi del segno. Non mancheranno bei momenti tra voi e il partner, grazie in particolare al sostegno della Luna in sestile dal segno del Leone. Per quanto riguarda voi single vi piacerà molto chiacchierare e trascorrere del tempo insieme ad altre persone.

Nel lavoro carichi a mille come siete, non potrete mancare all'appuntamento verso il successo, soprattutto i nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: cielo leggermente contrario nei vostri confronti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 1° ottobre. Con la Luna in quadratura, dovrete cercare di essere comprensivi nei confronti del partner, e mai impulsivi. Sappiate inoltre una parola carina, un gesto inaspettato, o una carezza, saranno più che sufficienti per dimostrare i vostri sentimenti. Se invece siete single dovrete fare molto di più per riuscire a rimediare un appuntamento. Settore professionale che da un po’ di tempo non brilla. State fermi a guardare non vi aiuterà a risalire.

Voto - 6️⃣

Sagittario: un oroscopo davvero ottimo in questa prima giornata del mese. L'arrivo della Luna stabilisce un’intesa di coppia davvero grandiosa per voi. Anche voi cuori solitari potrete contare su bei sentimenti, soprattutto se nel vostro cuore c'è una persona per cui batte. In ambito lavorativo accoglierete con piacere nuove idee e iniziative, che possano in particolare darvi l'occasione di mettere in piedi progetti sempre più convincenti. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali nel complesso discrete per voi nativi del segno. Venere torna a dominare la scena all'interno del vostro rapporto, che scorrerà serenamente. Per quanto riguarda i single emozioni e sentimenti non mancheranno, ma sicuramente andranno anche sfruttati.

Nel lavoro potrebbe capitarvi una seconda occasione, che non andrà sprecata. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che in amore non vi darà tante soddisfazioni secondo l'oroscopo, non quando Venere e Luna si trovano in una posizione scomoda per voi. Single oppure no, sarà meglio fermarsi un momento a riflettere cosa volete davvero. Settore professionale che invece continua a convincere grazie a Giove, Saturno e Mercurio che vi supportano nelle vostre imprese. Voto - 7️⃣

Pesci: oroscopo di venerdì tutto sommato discreto. In amore avrete la possibilità di vivere momenti emozionanti insieme al partner, e vi sentirete molto legati alla persona amata. Se siete single qualcuno potrebbe avere una forte influenza su di voi. Sul posto di lavoro saprete svolgere bene i vostri incarichi, ma non aspettatevi risultati eccellenti. Ciò nonostante sentitevi comunque fieri di quanto riuscirete a fare. Voto - 8️⃣