Diamo il benvenuto al nuovo mese scoprendo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute di venerdì 1 ottobre per i dodici segni. La Luna protegge l'Ariete durante le prossime 24 ore, al contrario di Venere che potrebbe portare qualche momento sottotono ai Pesci. Nuovi alleati in ambito lavorativo per la Bilancia, lo Scorpione invece deve stare attento alla concorrenza. Di seguito l'Oroscopo completo della prima giornata del mese per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo 1 ottobre 2021

Ariete: la Luna in posizione amica porta serenità e vivacità a questa prima giornata di ottobre.

Bene l’amore e le questioni professionali.

Toro: il nuovo mese inizia con qualche agitazione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la gestione della casa. È meglio agire con cautela ed essere diplomatici.

Gemelli: è una giornata spensierata e ricca di vitalità, durante la quale prevale la voglia di stare in compagnia e dedicarsi alle persone care. Ok il lavoro.

Cancro: l’oroscopo di ottobre consiglia al segno di rimboccarsi le maniche per quanto riguarda la sfera lavorativa. Già la prima giornata del mese si rivela vantaggiosa per chi intende avviare degli investimenti o richiedere un finanziamento.

Leone: questo mese segna la rinascita del segno per quanto riguarda l’amore.

Quello che sta per iniziare si rivela un weekend passionale ed eccitante. Stress in ambito lavorativo.

Vergine: l’oroscopo consiglia al segno di entrare nel nuovo mese con i piedi di piombo. Soprattutto per quanto riguarda le finanze, è meglio fare bene i conti. Fisico sottotono.

Bilancia: questa giornata si rivela vantaggiosa per le relazioni e le collaborazioni professionali, dove qualcuno potrebbe trovare dei nuovi alleati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Incontri favoriti per i single.

Scorpione: le stelle consigliano di tenere gli occhi bene aperti in ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe cercare di mettervi in cattiva luce. Al contrario, c'è serenità all’interno dei rapporti sentimentali e in famiglia.

Sagittario: il nuovo mese inizia con un buon recupero fisico è un ritrovato entusiasmo.

E' una giornata vantaggiosa sotto tutti punti di vista.

Capricorno: quella dell'1 ottobre si rivela una giornata di introspezione e ricerca di se stessi per il segno. Meglio prendersi un momento e dedicarsi alla cura della propria anima.

Acquario: il nuovo mese potrebbe iniziare con qualche ostacolo per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Tuttavia, questo non sarà di intralcio, ma servirà come stimolo.

Pesci: nonostante un cielo sgombro di nuvole, la prima giornata di ottobre potrebbe essere faticosa a causa dell’opposizione di Venere. Alti e bassi in amore. Bene il lavoro.