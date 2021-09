Cosa aspettarsi dal nuovo mese? Il transito di Venere in Sagittario lascia presagire un ottobre positivo per il segno, sia per quanto riguarda l'amore che il fisico. Al contrario, l'opposizione di Giove e Urano potrebbe ostacolare il Leone. E' tempo di nuovi amori per il Cancro. I Pesci si spogliano delle insicurezze e si abbandonano all'eros. Di seguito l'Oroscopo completo per amore, lavoro e salute dei dodici segni.

Oroscopo del mese: ottobre 2021

Ariete: la Luna in Leone protegge e accudisce l’amore durante il nuovo mese, rendendolo vivace e passionale.

Al contrario il Sole, Marte e Mercurio potrebbero agitare i rapporti con un ex socio, collaboratore o coniuge. Siete furbi, a volte è meglio cercare di aggirare gli ostacoli che abbatterli! Cautela il 6, il 13 e il 20 durante i cambi lunari.

Toro: questo mese concilia con la ripresa di un buon ritmo lavorativo e favorisce la routine. Tuttavia, negli affari e nelle questioni finanziarie sarà meglio badare a rispettare le norme. Venere resta in opposizione per la prima settimana, però poi non crea molti problemi alle coppie, al contrario di Marte, puntiglioso e geloso.

Gemelli: questo è il mese in cui si può raccogliere di più in ambito lavorativo, le stelle favoriscono soprattutto chi lavora a contatto con il pubblico.

Chi è alla ricerca di un impiego può trovare risposte durante le prime due settimane di ottobre. Il 6 la Luna Nuova porta entusiasmo e vivacità all’amore. Buona la forma fisica.

Cancro: il passaggio di Venere in Sagittario potrebbe rivelarsi faticoso per il fisico. Mercurio procura stress e agitazione, rendendo opportuno staccare appena possibile quando si ha la possibilità di concedersi un po’ di pace.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ambito lavorativo è un buon momento, produttivo e vantaggioso. L’amore è più bello con la vostra Luna che splende.

Leone: Sole, Marte, Mercurio e Venere vi tengono per mano durante il nuovo mese, anche se l’opposizione di Giove e Urano non escludono qualche imprevisto. Potrebbe esserci ad esempio la fine di una collaborazione o di un’unione sentimentale.

Mercurio vi svecchia, vi rende più attivi, è il momento migliore per prendersi cura del proprio corpo.

Vergine: è un buon momento per il lavoro. La collaborazione con i colleghi può portare a grandi risultati. Venere, invece, richiama la vostra attenzione sulla casa e la famiglia. Il Primo Quarto di Luna può scaturire la nascita di un nuovo amore. Attenzione, la gelosia potrebbe essere un ostacolo, meglio tentare di tenerla sotto controllo.

Bilancia: Sole, Mercurio, Marte e Saturno formano triangoli di armonia nel cielo del segno. In ambito lavorativo è possibile migliorare la propria condizione e aumentare gli incassi. È un mese positivo per l’amore, magnifico per sposarsi. Anche gli incontri sono favoriti.

Buona la salute.

Scorpione: Venere nel vostro cielo vi rende sensuali e provocanti durante la prima settimana e diventa poi pratica, aiutandovi ad occuparvi delle vostre finanze e degli investimenti. È un buon momento per chi svolge una professione sanitaria o lavora a contatto con con il pubblico. Questo Marte poco energico vi invita a non stancarvi troppo.

Sagittario: ottobre è il mese della socialità e dei nuovi incontri. Se custodite un sogno nel cassetto, un progetto da realizzare, è arrivato il momento di tirarlo fuori. Venere vi rende irresistibili, i cambi lunari favoriscono gli incontri. La forma fisica è al top.

Capricorno: con Sole, Mercurio e Marte in quadratura, ottobre è un mese faticoso per il fisico.

Venere protegge l’amore e vi rassicura. Alti e bassi nel lavoro.

Acquario: le stelle vi sostengono con grande forza, mettendo in risalto le vostre capacità e il vostro talento. Marte vi invita a restare in movimento e praticare sport. È un bel mese per nuovo amore.

Pesci: è un cielo passionale che vi invita ad esplorare e vi rende curiosi e intriganti. Per quanto riguarda la vita pratica, le stelle vi invitano alle speculazioni finanziarie, ma favoriscono anche le divisioni di eredità e beni di ogni tipo. Siete ambiziosi nella carriera.