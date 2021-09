L'oroscopo del 20 settembre mette in luce l'andamento della prima giornata della nuova settimana. La configurazione planetaria permette di comprendere con gli astri influiranno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale di tutti i segni zodiacali.

Il Toro e lo Scorpione, per esempio, avranno molta fortuna nei rapporti romantici, mentre la Bilancia e il Sagittario temeranno di essere rifiutati. L'Ariete e i Pesci avranno bisogno di riflettere su determinate scelte e il Leone sarà piuttosto preoccupato per la sua situazione economica.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di lunedì 20 settembre.

Oroscopo di lunedì 20 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi troverete davanti a un bivio. Il lavoro vi metterà a dura prova e non saprete come comportarvi. Da una parte, non vorrete rinunciare a seguire l'istinto, ma dall'altra vi consiglieranno di dare più spazio al vostro lato razionale. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi del tempo e di analizzare tutte le alternative possibili.

Toro: Cupido vi sorriderà e vi permetterà di vivere una giornata all'insegna dell'amore. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da una forte affinità e avrete modo di condividere diverse esperienze. Potrebbe essere il momento giusto per fare un piccolo passo avanti. L'importante sarà sondare prima il terreno in modo da farvi un'idea della sua possibile reazione.

Gemelli: vi sembrerà di non essere compresi dalle persone che vi saranno accanto. In particolare, avrete la sensazione che il partner non riesca a mettersi nei vostri panni. Non riuscirete a trovare una soluzione immediata, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlarne a cuore aperto. Sicuramente, subito dopo, vi sentirete molto meglio.

Cancro: vi sentirete molto vicini alla natura. Proverete il bisogno di allontanarvi dalla città per ritagliarvi un piccolo spazio che sia solo vostro. Anche se non riceverete l'appoggio dei vostri amici, trascorrerete una giornata serena, all'insegna della spontaneità e del benessere. Questo vi aiuterà anche a fare il pieno di energie.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 20 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: farete di tutto per migliorare la vostra situazione economica, ma non sarà facile arginare le numerose spese. Avrete bisogno di adottare delle strategie che vi consentano di risparmiare il più possibile. Inoltre, potrebbe essere di grande aiuto mettervi alla ricerca di un'attività utile ad accompagnare il lavoro principale.

Vergine: non sarà una giornata molto fortunati. Ai numerosi imprevisti, susseguirà una lite con il partner. Avrete bisogno di un po' di tempo per riprendervi e per fare il punto della situazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenervi tutto dentro e di confrontarvi con una persona cara.

Bilancia: avrete nel cuore una persona speciale. Vorreste rivelarle i vostri sentimenti, ma la paura di non essere ricambiati sarà più forte. Non vi sentirete ancora pronti ad accettare un eventuale rifiuto e preferirete aspettare. Le previsioni zodiacali consigliano di non rinunciare totalmente a dichiararvi. Potreste rimanere stupiti dalla sua reazione.

Scorpione: finalmente avrete modo di confrontarvi con il partner senza alcun ostacolo. Vi renderete conto di potervi lasciare alle spalle inutili incomprensioni. Fare la pace vi aiuterà a consolidare il vostro rapporto e a riscoprire lati dell'altro che da tempo avevate dimenticato. Sarà una giornata romantica e ricca di sorprese.

Astrologia di domani 20 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sentirete il bisogno di intraprendere una nuova relazione sentimentale e sarete anche certi di aver trovato la persona giusta. Parlarle a cuore aperto, però, non sarà semplice. Avrete la sensazione di essere i soli a provare determinate emozioni e quindi temerete di non essere corrisposti.

Capricorno: il rapporto con gli amici andrà a gonfie vele. Condividerete tanti bei momenti e riuscirete anche a organizzare qualcosa di divertente. Nonostante questo, sentirete il bisogno di approfondire la conoscenza di nuove persone. Ciò potrebbe anche aiutarvi a trovare l'anima gemella.

Acquario: il lavoro presenterà delle sfide non indifferenti.

Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per riuscire ad avere successo. Per fortuna, non avrete paura di esporvi e tutto andrà per il meglio. Le vostre azioni non passeranno inosservate agli occhi dei colleghi che non potranno fare a meno di esprimere la loro ammirazione.

Pesci: questo lunedì non sarà molto semplice per voi. Vi renderete conto di poter porre rimedio a scelte fatte in passato, ma non saprete se ne varrà la pena. Il vostro primo istinto sarà quello di chiedere consiglio agli amici e al partner. Le risposte che riceverete, però, potrebbero non piacervi. L'oroscopo consiglia di seguire il vostro cuore.