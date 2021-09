L'oroscopo di sabato 18 settembre sarà ricco di sorprese e di novità per tutti i segni zodiacali. Il desiderio di successo spingerà molti oltre i propri limiti, mentre altri preferiranno condurre una vita più semplice e riservata.

Il Cancro, il Leone e il Capricorno avvertiranno il desiderio di affermarsi sul posto di lavoro, mentre Il Sagittario sarà molto vicino alla sua famiglia. I Gemelli avranno bisogno di supporto emotivo, al contrario della Vergine e dei Pesci che appariranno sicuri e sereni.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 18 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 18 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete bisogno di un pizzico di romanticismo da parte del partner. Infatti, vi sembrerà un po' distante, ma se gli aprirete il vostro cuore le cose potrebbero cambiare. Sarà importante esprimere le vostre emozioni senza lasciarvi trasportare dallo sconforto e dalla tensione. Attenzione a non esagerare con i cibi troppo conditi.

Toro: la giornata di domani sarà caratterizzata da tante emozioni diverse. Proverete gioia, tensione, paura, ansia e soddisfazione. Farete fatica a tenere tutto sotto controllo, ma l'importante sarà seguire il vostro cuore. Potreste ricevere una telefonata sorprendente. Attenzione a non rivelare subito i vostri segreti.

Gemelli: vi sentirete un po' disorientati a causa degli ultimi eventi. Avrete bisogno di appoggiarvi a qualcuno che conosca il vostro stato emotivo e che riesca a supportarvi al meglio. Per fortuna, il partner e gli amici non si tireranno indietro e saranno subito pronti ad aiutarvi. Vi mostreranno grande empatia e rispetto.

Cancro: avrete tanti obiettivi da raggiungere, soprattutto dal punto di vista professionale. Dovrete affrontare diverse sfide causate anche dai vostri colleghi. Forse, vi verrà richiesto di compiere un grande sforzo, ma gli astri saranno clementi con voi. La giornata, pur avendo alti e bassi, sarà positiva e produttiva.

Previsioni zodiacali di domani 18 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: ultimamente vi siete sentiti un po' giù di corda, ma adesso è arrivato il momento di ripartire. Tornerete a essere padroni delle vostre energie e a desiderare di raggiungere tutti i vostri obiettivi. Alimenterete l'ambizione e la competizione. Darete spazio anche ai sentimenti, ma il lavoro avrà la precedenza su tutto.

Vergine: avrete piena fiducia nelle vostre capacità. La vostra autostima vi aiuterà a confrontarvi con il prossimo e a trarre il meglio dai rapporti interpersonali. Non avrete paura di fare il primo passo in amore, perché preferirete ricevere un rifiuto piuttosto che vivere nell'incertezza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dare spazio alla vostra creatività.

Bilancia: la giornata apparirà piuttosto monotona. Anche se cercherete di movimentarla, vi renderete conto di non riuscire a organizzare qualcosa di divertente da fare. Gli amici saranno impegnati e anche il partner avrà poco tempo da dedicarvi. Le previsioni zodiacali consigliano di non lasciarvi travolgere dallo sconforto: questo momento passerà presto.

Scorpione: ci sarà un cambiamento significativo all'interno della vostra vita. Inizialmente, potreste rimanere spiazzati, ma voi vi adatterete con semplicità. L'oroscopo di domani consiglia di sfruttare l'occasione per crescere sia dal punto di vista personale che professionale. Inoltre, fare nuove esperienze vi consentirà anche di entrare in contatto con persone sconosciute.

Astrologia di sabato 18 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: i familiari saranno un punto di riferimento insostituibile per voi. Accetterete i loro consigli e vi confronterete con loro anche per cose di poco conto. Vi sentirete amati e apprezzati per la vostra personalità. Anche voi farete di tutto per dare vita a un clima domestico sereno e positivo. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di puntare sugli interessi in comune.

Capricorno: non accetterete un no come risposta. Lotterete per ottenere il lavoro dei vostri sogni e farete di tutto per dimostrare di essere persone valide. Il capo potrebbe chiedervi di fare una prova pratica, ma questo non vi dovrà spaventare. Anzi, sarà un modo per convincerlo e per ottenere, finalmente, il posto tanto desiderato.

Acquario: sarete molto disponibili verso la vostra famiglia. Sbrigherete le faccende quotidiane con entusiasmo, ma apprezzerete la collaborazione da parte di chi vi sarà attorno. Il rapporto di coppia procederà senza ostacoli, ma attenzione a non essere troppo protettivi: potrebbe essere un punto a vostro sfavore.

Pesci: niente riuscirà a turbare la vostra serenità. Affronterete la giornata con entusiasmo e voglia di fare, ma lascerete lo stress fuori dai vostri piani quotidiani. Trasmetterete positività anche alle persone che vi saranno accanto, ma attenzione a non farvi influenzare da chi vede tutto nero. Potrebbe esserci una bella sorpresa in ambito sentimentale.