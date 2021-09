Le previsioni zodiacali di martedì 21 settembre 2021 valutano i settori legati all'amore e al lavoro. In primo piano la giornata numero due della corrente settimana, in questo contesto legata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Dunque sotto analisi esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire chi avrà fortuna in campo sentimentale e nelle attività lavorative? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia di martedì, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 21 settembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 21 settembre

Bilancia: ★★★★. La partenza di questo nuovo martedì si preannuncia discreto sotto tanti punti di vista. Diciamo che sarà abbastanza sostenibile per la maggior parte di voi Bilancia (ascendente permettendo). Per questo nuovo giorno puntate tutto sull'intraprendenza: vi permetterà di avere un tocco vincente in determinate situazioni. In amore tenerezza e buonsenso ristabiliranno la pace e favoriranno l'intesa con il vostro partner. Gioie e positività, seppur con il contagocce, vi attendono se non altro per farvi sperimentare fino in fondo cosa si prova quando le cose vanno come desiderato.

Single, non accadrà nulla di particolarmente entusiasmante al vostro cuore. Nella maggior parte dei casi sarà calma piatta: dovrete attendere un po' prima di vedere nuovi e interessanti incontri. Nel lavoro, infine, dovrete analizzare con occhio critico situazioni e/o progetti, giusto per captare eventuali segnali o minacce nascoste.

Scorpione: "top del giorno". Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano l'arrivo di un 21 settembre senz'altro più che positivo, in primis nei comparti attinenti i sentimenti e le attività lavorative. La primissima parte della giornata potrebbe essere di riflessione, adatta per pianificare le cose importanti da portare avanti nel periodo.

Invece la parte centrale di questo giorno servirà per passare all'azione. Per i sentimenti, perciò, avrete sicuramente delle grandi opportunità da sfruttare. Chi ha già un rapporto sereno potrà senz'altro contare su grandi gioie e momenti di felicità pura. Venere in aspetto favorevole vi permetterà di toccare il cielo con un dito insieme a chi amate. Single, un gesto inaspettato da parte di un amico/a o conoscente vi rasserenerà. Qualcuno vi inviterà a riflettere su ciò che avete intorno, ma non riuscite a vedere. In alcuni momenti del giorno sarete piuttosto permalosi: evitate discussioni con chi avete di fronte. Nel lavoro dovreste mostrare più spesso apprezzamento per i collaboratori/colleghi di cui avete stima.

A volte è necessario esprimere ciò che vi sembra ovvio.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 21 settembre al Sagittario preannuncia l'arrivo di un martedì "sottotono". Valutata come negativa per via di congiunzioni astrali dissonanti, la giornata invita a rimandare eventuali discussioni in corso, altrimenti potrebbero esserci complicanze maggiori. In amore, si consiglia di stare lontano dai guai! Cercate di mantenere in primis una certa distanza dalle dispute con il partner. Visto il periodo sforzatevi a essere più amorevoli verso la persona amata, occupandovi in prima persona dei suoi desideri e relativi bisogni. Per i single, il momento richiede molta audacia. Sarebbe utile rimanere con i piedi per terra, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni.

L'amore potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta, ma voi non sarete sicuramente ancora pronti.Per quanto riguarda il lavoro, invece, persone importanti si congratuleranno per il vostro operato: bene così! Diciamo che un riconoscimento, soprattutto quando è meritato, fa sempre molto piacere.

Oroscopo e stelle del giorno 21 settembre

Capricorno: ★★★. Il prossimo martedì si presume possa portare in dono poco o nulla, in quanto il periodo è stato classificato con il "sottotono". In amore sono più facili i rapporti con le persone del circondario. Se il vostro cuore ha preso una sbandata, ora tornerete sulla giusta carreggiata. In altre parole è possibile capire se vale la pena fare una diversa scelta sentimentale oppure tentare di mettere "una pezza" all'attuale rapporto.

Non date corpo ai fantasmi del passato e, soprattutto, lasciate stare le scenate di gelosia: non avete motivo per dubitare della sincerità della persona che amate, quindi state sereni. Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti. Nel lavoro non prendete troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto, adottate un atteggiamento severo e procedete risoluti verso gli obiettivi prefissati.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di martedì indicano che la giornata partirà inaspettatamente al rallentatore. In alcuni frangenti molti di voi del segno, forse, troveranno da ridire su certi atteggiamenti e/o sulle decisioni di un familiare/amico/collega o qualcuno a loro vicino, ma non avrete il coraggio d'intervenire per quieto vivere.

In campo sentimentale, gli astri vedono l'andamento generale abbastanza sotto stress: in vista un periodo poco efficace verso il quale impegnarsi con forza. Spesso vi sembrerà di non avere le "armi" giuste per controbattere: state calmi, una soluzione si trova sempre. In coppia in arrivo probabili tensioni di vario genere, in primis verso il partner. Single, le idee per utilizzare il tempo libero, almeno quella fettina che riuscite a ritagliarvi tra un impegno e l'altro, saranno poche e non avrete la testa per fare altro. Intanto, a coloro in cerca d'amicizia a scopo sentimentale, diciamo di stare rilassati e tranquilli. Nel lavoro gli astri vi suggeriscono di accettare nuovi incarichi o responsabilità solamente se sottoscritti da un compenso congruo e adeguato.

Parlatene con chi di dovere e poi deciderete.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 21 settembre prospetta una giornata decisamente in linea con le vostre più rosee attese. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere un cerchio: spenderete poco in termini di energia, cercando con intelligenza di dare il massimo con minimo sforzo. In amore emozioni nuove in arrivo vi renderanno straordinari. Cercate eventualmente di rinsaldare il rapporto di coppia con piccole attenzioni, molte affettuosità e tanta passione a sfondo puramente passionale: non pianificate e non fate programmi, lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto senz'altro verrà da sé. Per coloro ancora single il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto alle attuali congiunzioni astrali molto favorevoli.

Il consiglio del giorno: mettete pure da parte quella vostra innata riservatezza e liberate quel bel sorriso che vi distingue. Nel lavoro, grazie alle stimolanti influenze delle stelle, la giornata si prevede proficua, di grande impatto e positivamente in fermento.

Classifica oroscopo del 21 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 21 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ad avere il massimo apporto positivo da astri benevoli saranno questo martedì gli amici dello Scorpione, a questo giro designato al "top del giorno". A tenere il passo del predetto segno di Acqua solamente altri quattro fortunati. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 21 settembre: