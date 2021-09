L'Oroscopo di lunedì 27 settembre è pronto a rivelare come andrà l'amore e il lavoro in questo giorno di inizio settimana. In evidenza in questo contesto sono le previsioni relative a tutti i 12 segni dello zodiaco. La giornata di lunedì ad alcuni porterà successi da cavalcare, sogni da vivere con chi si ama, e magari anche qualche bella sorpresa. Ad altri segni la giornata potrebbe riservare nuovi impegni da portare a termine, situazioni da mettere in sicurezza, oppure ulteriori energie da spendere nel lavoro o semplicemente in famiglia.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano il Sole in congiunzione a Marte in Bilancia con la Luna in Gemelli in trigono a Giove e Mercurio. Venere intanto risulta ancora nel segno dello Scorpione con Nettuno in transito in Pesci. Saturno e Giove restano in Acquario con Plutone posizionato in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 27 settembre dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 27 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Svaghi e vita mondana questo lunedì passano la mano: la socievolezza è in calo. Non vi conviene chiudervi in casa, potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza. Per il momento siete in fase di transizione.

Il ritmo di questi ultimi tempi è un po’ pigro, però non rinunciate alla vita sociale e, se vi capita, a qualche spostamento fuori programma. Un’atmosfera affettuosa promette serenità nella coppia. Un alito di romanticismo soffia sull’intesa. Nel lavoro potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma attenzione a non farvi dei nemici.

L’avventura è pericolosa, ma la tranquillità per voi è insopportabile. Potendo scegliere, opterete per il rischio.

Toro - L’oroscopo del 27 settembre al segno del Toro preannuncia belle novità. In molti seguirete la ferrea logica che conduce alla meta in pochissimo tempo, e anche se fosse un obiettivo particolarmente arduo, ce la farete.

Ottime chance in amore, se seguite la corrente e non vi fate bloccare per paura di stravolgimenti e cambiamenti, che di solito non amate particolarmente. Fidatevi dell’istinto, ma anche di persone affidabili e concrete che conoscono bene le vostre intenzioni. Sul lavoro la squadra funziona alla perfezione: c’è sintonia e obiettivi comuni. Non cambiate nulla di ciò che avete già iniziato, se non per comprovate necessità o urgenze.

Gemelli - La settimana comincia all’insegna della concretezza. Idee esaltanti e innovative trovano i consensi sperati: ora non resta che metterle in pratica! Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, lasciate la strada vecchia per la nuova: è la migliore.

Con la presenza della Luna nel segno, il sole per voi torna a splendere. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione. Non lasciatevi sfuggire un’occasione d’oro per inoltrare tutte le richieste che vi stanno più a cuore. Qualche complicazione, soprattutto di ordine economico. Non date troppo spazio all’immaginazione se una telefonata inattesa potrebbe confondere le idee.

Cancro - Buone notizie sul piano finanziario. In arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso, nelle faccende pratiche, sarete concreti e costruttivi.

Discussioni in merito a un’eredità o alla gestione di denaro comune, in cui dovrete difendere i vostri interessi. Grazie a un bel colpo d’occhio, sarete in grado di organizzare il lavoro in modo davvero ineccepibile. Potrebbero arrivare dei piccoli ma importanti cambiamenti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 27 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Sprizzate energia e buonumore, grazie alla Luna in Gemelli. Programmi di viaggio a breve scadenza. Confidenze affettuose con la persona del cuore. Fortuna in affari, studi, spostamenti. Serata improvvisata con vecchi amici: fra chiacchiere e risate, il tempo vola. Nonostante le innumerevoli difficoltà, non vi perdete d’animo e con la vostra immancabile ironia, sdrammatizzate i problemi.

Colpi di fulmine se single! Facendo leva sulla tempestività, rimuoverete facilmente gli intralci di lavoro e risolverete alcune questioni importanti che vi tengono in ansia.

Vergine - Luna armoniosa a Mercurio: il giorno è intonato come un canto. Un ribollire di calde emozioni vi tiene allegramente sulla corda. La famiglia vi dà sicurezza, ma non il brivido dell’emozione. Meglio in coppia, dove l’intesa fisica e quella sentimentale viaggiano a braccetto. Concreti ma creativi, razionali ma generosi: se lavorate nel commercio, non faticherete ad allargare la clientela. Tanti progetti professionali per il futuro, forse esagerati rispetto alle potenzialità e alle condizioni attuali. Voglia di rinnovare il guardaroba?

Non dimenticate che il giallo è il colore che vi dà equilibrio.

Bilancia - Questo lunedì potete contare su due grandi alleati in cielo: Sole e Marte favoriti dagli ottimi aspetti di Saturno. Quest'ultimo lancia un bel trigono, bilanciando sfide amorose e inviti a gogò. È particolarmente fortunato tutto quello che è detto e poi fatto, in perfetta sintonia con la rapidità bilancina. Saprete manifestarvi al meglio in un rapporto d’amicizia. Una simpatica compagnia sarà l’alternativa a un amore che ancora sembra sfuggirvi. Riuscite a trovare il punto di equilibrio tra lavoro, riposo e vita sociale. Ogni programma scorre senza intoppi. Affari all’estero, o comunque a distanza, richiedono il vostro intervento.

Scorpione - Meno dinamici e propositivi del solito, questo lunedì vi conviene tenere un profilo basso, non forzare con le attività quotidiane ed evitare motivi di tensione. Probabilmente dovrete occuparvi della gestione di un bene comune che richiede un intervento. Nelle trattative pugno di ferro con guanto di velluto: ogni tanto lanciate la battuta di spirito che distrae l’interlocutore portandovi in vantaggio. In amore, intuito formidabile, creatività e fascino. Teneri ma fermi coi figli, rispolverate giochi e fiabe e bandite i videogiochi a favore della fantasia. Ritagliatevi un po’ di spazio per i vostri hobby e interessi, avete bisogno di distrarvi.

Astrologia di lunedì 27 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una giornata frizzante da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare. Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati, superiori alla media, ve li conquisterete sul campo. Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo lavorativo e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma. Siete bendisposti a confrontarvi con la persona amata per chiarire un malinteso. Dubbi in merito a un acquisto: seguite l’istinto.

Capricorno - Qualche nuvola appare all’orizzonte, portando a galla vecchie diatribe familiari.

Con più flessibilità e meno impeto, darete risposte efficaci. A parte un po’ di carenza organizzativa, che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la caverete. In amore, un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee o per i programmi favorisce un’intesa più solida ed efficace. Nel lavoro dovrete considerare alcune proposte che comportano dei cambiamenti alla luce degli sviluppi futuri.

Acquario - Certe situazioni cominciano ad andarvi un po’ strette. Le stelle accentuano il vostro bisogno di rinnovarvi ed uscire dalla noiosa routine. Nel rapporto a due, per stemperare le ansie occorrono un po’ di dolcezza e di coccole in più.

Vi danno noia soprattutto le bugie e le mezze verità, avete anche voi i vostri difetti ma la schiettezza tra i vostri ideali è sempre al primo posto. Al lavoro dovrete darvi da fare più del previsto: vi costerà fatica, ma sarete soddisfatti dei risultati. La simpatia e la fiducia che vi dimostrano i colleghi vi dà la carica necessaria per portare velocemente a termine i vostri impegni.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 27 settembre predice che gran parte delle stelle sono dalla vostra e sanno offrirvi ciò di cui avete bisogno: intraprendenza, ottimismo e capacità di fiutare le buone occasioni. In amore tanta la voglia di evasione. È vero, la stagione autunnale incombe, ma pensare alle ferie natalizie è prematuro, anche perché in questo periodo avete ancora tante cose da sistemare.

Doveri e desideri si scontrano e anche per degli stacanovisti come voi sarà difficile trovare un equilibrio. Buoni risultati nel lavoro ed entusiasmo al top per una visita inaspettata che vi riempie di gioia. Non vi perderete in chiacchiere: un po’ di silenzio aiuterà a fare ordine.