Una nuova settimana sta per iniziare. L'oroscopo di domani, 6 settembre, avrà in serbo tante sorprese per tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi verrà assorbito totalmente dal lavoro e chi riuscirà a trovare il giusto equilibro tra amore e vita sociale. La Vergine e il Sagittario saranno molto fortunati, mentre il Toro avrà qualche difficoltà. Il Cancro e lo Scorpione troveranno soluzioni creative ai loro problemi e l'Acquario metterà l'amore sopra a ogni cosa. Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 6 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 6 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sempre il rapporto con il partner sarà facile da gestire. Ci saranno dei momenti nei quali, nonostante il vostro impegno, non riuscirete a risolvere i problemi. Sarà necessario avere tanta pazienza e mettere da parte i vecchi rancori. Se ci sarà collaborazione da entrambe le parti, non avrete motivo di preoccuparvi.

Toro: farete fatica ad affrontare la giornata di domani. Secondo le previsioni zodiacali, vi imbatterete in diversi problemi, sia lavorativi che sentimentali. Avrete la sensazione di non potercela fare, ma sarà fondamentale fare appello a tutte le vostre risorse. Con positività e determinazione riuscirete a superare anche questo brutto momento.

Gemelli: nutrirete alcuni dubbi riguardo al vostro futuro lavorativo. Siete soddisfatti dell'impiego che state svolgendo, ma non siete disposti ad accontentarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare ad acquisire nuove abilità per crescere professionalmente. Frequentare dei corsi potrebbe essere d'aiuto.

Cancro: anche se la vita vi porrà davanti a numerose sfide, non vi arrenderete.

Cercherete un modo per arginare i problemi e per rendere tutto più semplice. Le strategie che adotterete saranno degne di nota. Grazie alla vostra creatività, riuscirete a ottenere anche quello che, al momento, vi sembra precluso. Attenzione alle persone invidiose.

Previsioni zodiacali di domani 6 settembre: la fortuna della Vergine

Leone: darete libero sfogo alla vostra fantasia. La precedenza andrà a tutte quelle attività che vi permetteranno di creare un legame profondo con la vostra sfera interiore. Non vi porrete alcun limite, ma cercherete di sfruttare tutte le risorse a vostra disposizione. Il legame con il partner sarà caratterizzato da originalità e creatività.

Vergine: la fortuna sarà dalla vostra parte. Vivrete una giornata ricca di novità e di emozioni positive. La relazione con il partner avrà modo di crescere e i rapporti con i colleghi di lavoro diventeranno sempre più gestibili. Sarete circondati dall'amore della vostra famiglia, ma nessuno avrà atteggiamenti soffocanti verso di voi.

Bilancia: avrete tanta voglia di fare. Userete tutte le vostre energie per ottenere il risultato desiderato. Anche se vi sembreranno sforzi inutili, deciderete di andare avanti per la vostra strada. L'oroscopo di domani suggerisce di non essere troppo precipitosi in amore: ponderate bene le vostre mosse o potreste pentirvene.

Scorpione: anche se in un primo momento tenderete a farvi buttare giù dai problemi quotidiani, vi riprenderete subito e sarete pronti ad affrontare tutte le difficoltà. Il vostro spirito d'adattamento vi consentirà di trovare la serenità anche nelle situazioni più disparate. Il vostro sorriso porterà una ventata d'aria fresca nella vita di amici e parenti.

Astrologia di lunedì 6 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata inizierà nel migliore dei modi. Fin da subito, sarete invasi da una carica di energia positiva. Riuscirete a recuperare alcuni impegni che avevate lasciato indietro e a contattare persone che non sentivate da tempo. In amore, sarete pronti a mettervi in gioco e ad approfondire il legame con la persona amata.

Capricorno: il lavoro vi darà tante soddisfazione, ma in amore la situazione sarà meno rosea. Vi confronterete con un partner testardo e restio a mettere in discussione le sue idee. Potrebbero esserci dei contrasti nel rapporto di coppia e delle inutili prese di posizione. Il supporto degli amici vi aiuterà a distrarvi e a pensare positivo.

Acquario: l'amore, per voi, sarà la cosa più importante. Rinuncerete a tutto, ma non a trascorrere del tempo con il partner. Vi prenderete cura di lui, cercando di renderlo felice e di supportarlo emotivamente. Si tratterà di un rapporto reciproco perché anche voi riceverete le sue attenzioni. Non fate caso alle malelingue.

Pesci: non avrete molto tempo da dedicare all'amore. Preferirete concentrarvi sugli amici e sul lavoro. Avrete ambizioni realistiche, che potranno essere realizzate con impegno e determinazione. Una persona a voi cara potrebbe assumere un atteggiamento poco gradito nei vostri confronti. Si consiglia di indagare.