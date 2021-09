L'oroscopo della giornata di giovedì 9 settembre prevede un Acquario particolarmente ambizioso e con grandi aspettative grazie a un cielo particolarmente favorevole, mentre Marte in trigono per il segno del Capricorno porterà discreti miglioramenti in ambito lavorativo. Cancro sarà in crescita grazie a un quadro astrale in miglioramento, mentre Toro potrebbe assumersi qualche rischio in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 9 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 9 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che ancora non sarà convincente, soprattutto in ambito sentimentale a causa di Venere e della Luna in cattivo aspetto. La vostra relazione di coppia continua a navigare in brutte acque, ma la situazione dovrebbe presto cambiare. In ogni caso, attenti a non causare guai. Se siete single avrete bisogno di sentirvi apprezzati, ma per farlo dovrete saper attirare le simpatie degli altri. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno favorevoli vi aprono a nuovi progetti, che però dovrete essere in grado di saper gestire. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo di giovedì nel complesso stabile in ambito amoroso, ma con possibili imprevisti all'orizzonte per via di alcuni cambiamenti astrali.

Il vostro rapporto continua a convincere per il momento, ma dovrete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Per quanto riguarda i single attenti alle polemiche. Nel lavoro le energie non vi mancano grazie a Marte, e potreste anche decidere di assumervi qualche rischio. Voto - 7️⃣

Gemelli: una fabbrica di idee ed energie dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo di giovedì 9 settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vi ritroverete ad fronteggiare nuove sfide che affronterete con un notevole entusiasmo. In ambito amoroso se siete single, a volte non c'è un perché nell'amore, ma vi impegnerete per riuscire a fare colpo. Se invece siete già impegnati, i rapporti con il partner saranno distesi, armoniosi, in particolare per quelle coppie nate non da molto tempo.

Voto - 9️⃣

Cancro: un cielo ancora cupo per voi, ma comunque in miglioramento. Siete in una fase di crescita che dovrete saper sfruttare per ottenere nuovamente il meglio dalla vostra vita. In amore sarà dunque il momento di cercare il dialogo e stare vicino alla vostra anima gemella. Se siete single nuove speranze alimentano la vostra voglia di trovare qualcuno da amare. In ambito lavorativo sarete concentrati sui vostri progetti, ma attenzione a Mercurio che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di giovedì davvero valida per voi nativi del segno. In ambito lavorativo un atteggiamento logico e razionale potrebbe essere ideale per portare avanti i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore, Venere e Luna favorevoli ancora per un po’ vi permetteranno di consolidare il vostro rapporto. Se siete single non è mai troppo tardi per innamorarsi. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di giovedì 9 settembre che vedrà un cielo ancora positivo con voi. Dal punto di vista sentimentale il vostro modo di essere generosi nei confronti del partner creerà una bell'atmosfera, che saprete perfettamente come gestire. Se siete single sicuramente troverete qualcuno con cui passare piacevoli ore in compagnia. Nel lavoro il vostro approccio sempre disponibile funziona abbastanza bene e porta buoni risultati ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di giovedì che vi vedrà assumere un ruolo da protagonisti tra i vari segni zodiacali secondo l'oroscopo, ma non ancora per molto.

Per il momento in amore godetevi la vostra relazione di coppia ma, cosa più importante, vivete ogni giorno al massimo delle vostre aspettative. Se siete single le emozioni non mancheranno neanche per voi. Nel lavoro ci saranno delle scelte da compiere, ma sicuramente avrete abbastanza lucidità da prendere le decisioni corrette. Voto - 9️⃣

Oroscopo da Scorpione e Pesci

Scorpione: settore professionale non dei migliori al momento secondo l'oroscopo, ma questo forse lo sapete già. Quello che vi serve è riuscire a trovare delle idee valide su cui investire. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, le cose stanno per migliorare: dunque, single oppure no, cogliete l'attivo e trovate quel pretesto che serve per attirare l'attenzione della vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di giovedì piuttosto sereno dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. La vostra relazione di coppia sembra procedere verso i binari giusti, dunque continuate così. Se siete single invece siate in grado di gestire le vostre priorità. In ambito professionale, forse un po’ di stanchezza si farà sentire, ma il vostro senso di dovere vi spinge a portare avanti i vostri lavori. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo ancora sottotono per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Tra voi e il partner faticherete ancora a capirvi, ma forse la soluzione ai vostri problemi di coppia potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Se siete single mostrate sempre la vostra immagine migliore, e provate a dare sempre un'impressione positiva di voi.

In ambito lavorativo Marte in trigono porterà discreti miglioramenti, ma attenti a non sovraccaricarvi di impegni. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale notevole anche nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Luna e Venere in ambito sentimentale rendono gioioso il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single qualcuno sicuramente riuscirà a fare breccia nel vostro cuore. Sul fronte lavorativo sarete sempre voi a prendere l'iniziativa, soprattutto se si tratta di progetti ambiziosi. Voto - 9️⃣

Pesci: un cielo al momento un po’ anonimo, ma che nelle prossime ore avrà molto da offrirvi, soprattutto in ambito sentimentale. Per il momento dunque, sfruttate questo tempo per preparare qualcosa di speciale per il partner.

I single a modo loro riusciranno a essere simpatici agli altri. In ambito lavorativo un po’ di ansia è normale quando si ha a che fare con grandi progetti. L'importante alla fine sarà il risultato. Voto - 7️⃣