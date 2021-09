L'oroscopo di martedì 7 settembre descriverà una giornata ricca di sorprese e di novità. I pianeti influenzeranno la nostra vita sentimentale, lavorativa e sociale, evidenziando aspetti più o meno caratteristici della personalità di ogni segno zodiacale.

Il Cancro e il Sagittario dovranno prendere delle decisioni difficili, mentre la Bilancia darà spazio all'amore. Il Leone si sentirà molto meglio e i Pesci saranno pronti a dare battaglia per difendere i loro valori. Il Toro e la Vergine daranno la precedenza alla famiglia, al contrario dello Scorpione che preferirà trascorrere la giornata con gli amici.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 7 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 7 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sul posto di lavoro non sarà facile mantenere la calma. Ci saranno delle situazioni che vi faranno perdere le staffe e che rischieranno di compromettere la vostra posizione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non saltare subito a conclusioni affrettate: prima di agire riflettete bene sulle conseguenze.

Toro: la vita in famiglia vi apparirà più luminosa che mai. Adorerete essere circondati dalle persone care e ricambierete il loro affetto in tutti i modi possibili. Il clima positivo e sereno vi aiuterà a fare luce sui vostri pensieri e a riflettere su alcune importanti decisioni.

Per fortuna avrete accanto chi, nel bene e nel male, sarà sempre pronto a darvi dei consigli.

Gemelli: il passato tornerà a bussare alla vostra porta. Lascerete libero spazio ai ricordi e questo potrebbe avere sia dei risvolti positivi che dei risvolti negativi. L'oroscopo di domani suggerisce di non farvi travolgere dalla nostalgia e di concentrarvi sul presente.

Avrete modo di rimediare a tante decisioni che considerate sbagliate.

Cancro: la giornata di domani sarà determinante per il vostro futuro. Dovrete prendere delle decisioni inaspettate che potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. Per fortuna, avrete molte risorse da sfruttare e non verrete lasciati soli. Parenti e amici saranno pronti a supportarvi e infondervi un coraggio del tutto nuovo.

Previsioni zodiacali di martedì 7 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone: finalmente, la ruota della fortuna tornerà a girare dalla vostra parte. Dal punto di vista emotivo, vi sentirete molto meglio e sarete pronti a intraprendere nuovi percorsi. L'ansia degli ultimi giorni sparirà improvvisamente e lascerà il posto a tanta serenità. Le energie non vi mancheranno, ma attenzione a non superare i vostri limiti.

Vergine: l'amore della famiglia vi farà sentire appagati e sereni. Questo clima positivo vi aiuterà anche a essere più produttivi e a mettervi in gioco con maggiore tranquillità. I successi raggiunti vi consentiranno di aumentare la fiducia in voi stessi e di trovare nuove risorse da poter sfruttare.

Potrebbe essere il momento giusto per provare a rimettervi in forma.

Bilancia: tutte le vostre attenzioni saranno rivolte al partner. Proverete dei sentimenti travolgenti e non vedrete l'ora di trascorrere del tempo insieme. Proverete a organizzare una giornata speciale, caratterizzata da tante sorprese e da una dolce atmosfera romantica. Il legame con il partner vi tranquillizzerà e vi consentirà di affrontare le difficoltà a testa alta.

Scorpione: gli amici rappresenteranno una via di fuga dalle realtà. Non vedrete l'ora di trascorrere del tempo insieme, per dedicarvi ad attività divertenti e spensierate. Sarete così presi dal vostro gruppo da non rendervi conto che il partner desidera maggiori attenzioni.

Le previsioni zodiacali consigliano di mantenere la calma.

Astrologia di domani 7 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vostra vita potrebbe cambiare, ma dovrete essere pronti a intraprendere un nuovo percorso. Le decisioni che prenderete avranno delle conseguenze non indifferenti, soprattutto dal punto di vista lavorativo. La cosa importante sarà capire cosa volete davvero ottenere dalla vostra professione. In amore, tutto andrà per il meglio.

Capricorno: uno dei vostri sogni nel cassetto starà per diventare realtà. Avrete paura di non riuscire a realizzarlo nel modo in cui vorreste, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di abbandonare ogni timore e di godervi il momento tanto atteso.

Sarete circondati da amici affettuosi, ma anche da persone invidiose

Acquario: aprirete il vostro cuore alla persona amata. Sarà un bel momento per voi, ma non è detto che i vostri sentimenti vengano ricambiati. Accettare un eventuale rifiuto non sarà semplice, però, per fortuna, i vostri amici sapranno come tirarvi su di morale. Inoltre, il lavoro avrà in serbo diverse sorprese interessanti per voi.

Pesci: crederete fermamente nei vostri valori e farete di tutto per difenderli. Non darete soddisfazione a chi vi criticherà e continuerete ad andare dritti per la vostra strada. Proverete a circondarvi di persone ottimiste e rispettose. Non sopporterete chi cercherà di soffocare le idee degli altri con le proprie. Non sarà ancora il momento giusto per l'amore.