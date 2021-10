Martedì 12 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna e Plutone sostare in Capricorno, nel frattempo Urano stazionerà nel segno del Toro. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Bilancia, così come Saturno insieme a Giove permarranno in Acquario. Nettuno, infine, continuerà il transito in Pesci come Venere rimarrà stabile in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Bilancia, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: lungimiranti. Grazie al trigono tra il Luminare diurno nel segno e Urano di Terra, il quale nascerà in seconda casa, sarà probabile che i nati Capricorno assumano un mood lungimirante questo martedì, specialmente per ciò che riguarderà le faccende amorose.

2° posto Bilancia: sereni. Il clima che, con ogni probabilità, si respirerà nel nido domestico di casa Bilancia parrà viaggiare sui binari della serenità, merito soprattutto dello Stellium sui loro gradi che strizzerà l'occhio al moto diretto del Grande Malefico d'Aria.

3° posto Leone: piaceri. 24 ore dove i felini potrebbero mettere in secondo piano, anche se momentaneamente, le questioni pratiche e professionali per concedersi qualche gratificante pausa ristoratrice, che potrà spaziare dal dedicare del tempo a un hobby sino a fare una capatina in quel locale esclusivo in centro.

I mezzani

4° posto Vergine: schietti. Martedì dove potremmo assistere una ad una versione particolarmente sincera dei nati Vergine di prima e seconda decade, sebbene i loro mancanti peli sulla lingua faranno storcere il naso a qualche capo o collega.

Probabili chiarimenti sentimentali in tarda mattinata.

5° posto Acquario: contrattazioni. Un po' come gli altri segni Fissi, i nati Acquario avranno buone chance di trascorrere questa giornata autunnale senza avere ben chiaro cosa li attenda sul fronte lavorativo, difatti queste 24 ore avranno il sapore delle contrattazioni.

6° posto Sagittario: ritorni di fiamma. Il sestile tra la Bianca Signora nel segno e Saturno in Acquario sarà, c'è da scommetterci, il fautore di un ritorno di fiamma sentimentale per i nati Sagittario, i quali si ritroveranno sul cellulare quel messaggio che tanto avevano desiderato nei mesi estivi.

7° posto Scorpione: stanchi.

Le fatiche spese negli ultimi mesi dai nati Scorpione, in particolar modo per ciò che ha riguardato lavoro e abitazione, potrebbero fargli accusare la stanchezza prima del solito nel corso di questo martedì. Il parterre planetario, inoltre, inviterà i nativi di terza decade ad appianare eventuali contrasti pregressi con la famiglia d'origine.

8° posto Cancro: a testa bassa. Nonostante le probabili provocazioni che giungeranno dal fronte affettivo, i nati Cancro saranno chiamati in questo giornata a fare orecchie da mercante e proseguire a testa bassa verso gli obiettivi desiderati.

9° posto Pesci: stand-by. Se il dodicesimo segno zodiacale fosse un device, questo martedì potrebbe premere il tasto pausa e mettersi in stand-by, così da rallentare i pensieri che si rincorrono ossessivamente nelle loro menti ultimamente.

Ultime posizioni

10° posto Toro: distratti. Mercurio retrogrado in Bilancia sommato a Nettuno, anch'esso retrogrado, in Pesci sono saranno probabilmente gli artefici della distrazione che regnerà sovrana in casa Toro, soprattutto quando si tratterà di fare qualche lavoretto di manutenzione in casa.

11° posto Gemelli: amore flop. Ciò che potrebbe accadere ai nati Gemelli sul fronte sentimentale nel corso di questo giorno sarà subire l'atteggiamento prevaricatore del partner, condito da imposizioni e prese di posizione che lasceranno attonito il segno Mobile.

12° posto Ariete: lavoro flop. Sebbene nel luogo di lavoro sappiano svolgere le mansioni assegnategli a menadito, i nati Ariete avranno buone possibilità di avvertire una certa pesantezza nei rapporti con capi e colleghi, trovando le maggiori difficoltà nel far comprendere le proprie ragioni in alcune situazioni stressanti.