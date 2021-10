Nella settimana da lunedì 11 a domenica 17 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Sagittario (dove risiede Venere) ai gradi dei Pesci (dove sosta Nettuno), mentre Urano stazionerà nell'orbita del Toro. Giove e Saturno (in moto diretto da lunedì) proseguiranno il domicilio in Acquario, così come Plutone permarrà nel segno del Capricorno. Il Sole, Marte e Mercurio, in ultimo, continueranno la sosta in Bilancia.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Sagittario, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: creativi.

Il Grande Malefico che ingranerà la marcia diretta unito allo Stellium nel segno, capitanato da Mercurio, donerà probabilmente alla seconda e terza decade nativa una buona dose di creatività, la quale risulterà una manna dal cielo per chi opera nel settore dell'arte e della scrittura.

2° posto Sagittario: originali. Calcare lo stesso palcoscenico e mettere in atto la medesima opera teatrale potrebbe non essere l'idea primaria del segno di Fuoco, coi nativi che godranno a piene mani di una spinta viscerale verso il sentiero dell'originalità, specialmente nelle faccende lavorative dei liberi professionisti.

3° posto Acquario: lavoro top. Le questioni professionali, che a breve riceveranno il sostegno della totalità dei pianeti generazionali, avranno buone chance di procedere col vento in poppa nel corso di questa settimana.

Da segnare sul calendario le giornate del 14, 15 e 16 ottobre dove il Luminare femminile si congiungerà al duetto Giove-Saturno, donando ai nativi un mood lungimirante e coscienzioso.

I mezzani

4° posto Leone: inizio smart. La prima parte di questa settimana sarà, con ogni probabilità, la migliore per i felini, in quanto il ritorno del moto diretto saturniano, la Luna di Fuoco di lunedì e il binomio Marte-Sole nell'affine Bilancia gli permetteranno di raggiungere qualche risultato pratico degno di nota.

5° posto Cancro: tenaci. Nonostante le diverse osticità planetarie, che fortunatamente andranno alleggerendosi col trascorrere delle settimane, i nati Cancro di prima decade (leggermente meno bersagliati dal parterre) potrebbero decidere con fermezza di perseguire i propri scopi mettendo in campo grande tenacia.

6° posto Scorpione: domenica top.

Sino a sabato pomeriggio, la settimana di casa Scorpione sarà presumibilmente zeppa di faccende pratiche e burocratiche nonché lavorative da sbrigare. Dall'ora di cena del 16 ottobre e per l'intera domenica, invece, le frequenze astrali dovrebbero acquietarsi considerevolmente, rendendo il segno Fisso spiccatamente affettuoso nel ménage amoroso.

7° posto Vergine: entrate extra. Se da una parte il bottino finanziario di casa Vergine potrebbe rimpinguarsi a dovere nel corso della seconda parte settimanale, dall'altra parte, per far sì che ciò accada, i nativi dovranno faticare le rinomate sette camicie. Amore in stand-by per la seconda decade.

8° posto Capricorno: occasioni da valutare. Le giornate del 12 e 13 ottobre avranno buone possibilità di riservare delle buone occasioni monetarie per i nati sotto il segno del Capricorno, i quali però dovrebbero scendere a compromessi con l'azienda che gli offrirà tali opportunità.

Sarà probabile, difatti, che i nativi debbano cambiare sede professionale o rivedere alcuni termini contrattuali per cogliere al volo l'occasione lavorativa.

9° posto Pesci: letargici. Conclusasi la stagione estiva e in attesa di buone nuove dalle stelle, i nati Pesci potrebbero decidere di ritirarsi, per così dire, in letargo, scegliendo di limitare i rapporti col mondo circostante al minimo indispensabile. Fortunatamente, nel corso del 17 mattina, tale torpore lascerà presumibilmente spazio ad una rinnovata voglia di mondanità in casa del dodicesimo segno zodiacale.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Riuscire ad avere un dialogo fluido e costruttivo con la dolce metà potrebbe essere un'ardua impresa per il primo segno Fisso durante questa settimana, in particolar modo nel weekend, quando sarà facile che si inneschi un polverone dialettico per una futilità in coppia.

11° posto Ariete: straniti. L'ambiguo comportamento dell'amato bene avrà buone possibilità di far drizzare le antenne native, col primo segno zodiacale che rimarrà perplesso ma insolitamente non chiederà lumi allo stesso. Semaforo acceso sul verde, invece, nella giornata di lunedì, durante la quale il supporto amicale risulterà fondamentale e rigenerante.

12° posto Gemelli: accuse. Settimana da prendere con le pinze quella che potrebbero trascorrere i nati Gemelli, in quanto al loro cospetto pioveranno inaspettatamente delle accuse che, seppur fatte a fin di bene, li feriranno nell'orgoglio. Anziché mettere il muso, però, i nativi farebbero bene a guardare tali critiche da un'altra prospettiva, così da tentare di raddrizzare il tiro qualora ce ne fosse di bisogno.