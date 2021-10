L'Oroscopo dal 18 al 24 ottobre anticipa una settimana movimentata. Dopo un avvio del mese sottotono, finalmente la situazione si smuoverà. Le prossime giornate saranno foriere di novità estremamente interessanti, inoltre, non mancheranno impegni inderogabili per la maggior parte dei segni.

Prima di scendere nel dettaglio con le previsioni, è bene tenere in considerazione l'aspetto astrale della settimana. Si partirà con l'acceleratore con la Luna in Ariete per tre giornate. Mercoledì non mancherà il plenilunio, destinato ad avere effetti sulla psiche dei segni zodiacali più sensibili ai transiti astrali.

Fino a venerdì la Luna soggiornerà nella casa del Toro per poi spostarsi e rimanere in quella dei Gemelli per tutto il weekend.

Ci sarà un po' di carne a cuocere, delle questioni da sbrogliare. Occhio allo stress e via libera ai trattamenti estetici e di ristrutturazione. L'autunno porta sonnolenza e apatia, ma superato questo scoglio, ecco che comincia il bello. Amore, lavoro, salute, soldi, benessere, famiglia, amicizia, carriera, passiamo in rassegna le previsioni delle stelle dal 18 al 24 ottobre.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Partite avvantaggiati con la Luna dalla vostra parte che vi illuminerà la strada che avete scelto di percorrere. Qualcuno finirà per interrompervi mentre parlate e questo finirà per farvi sbottare, perché detestate le interruzioni.

Avrete modo e tempo di capire dove state andando e di sradicare ogni incertezza che vi portate dentro. Fuori apparite forti e sicuri di voi stessi, ma dentro covate una grande insicurezza e fragilità. Quel malessere che vi ha tormentato negli ultimi tempi vi darà finalmente tregua e sarete in pieno recupero psicofisico. Via libera alle uscite romantiche e alle passeggiate serali.

Anche se ci sono state delle stangate, nessuno vi vieta di guardare le vetrine e fantasticare.

Toro - Reinventatevi, la fantasia non vi manca di certo. Nonostante gli aumenti e le complicazioni che l'autunno ha portato con sé, riuscirete a cavarvela e questo perché tendete a dare il meglio nelle situazioni più difficili. Possedete fin troppi oggetti, perciò per un po' di tempo smettete di comprare cianfrusaglie e riutilizzate quello che avete.Giovedì e venerdì saranno due giornate fortunate e intense.

Vi sentirete forti e invincibili. Apprenderete una notizia che vi scuoterà nel profondo. La tempesta generale sta per volgere a conclusione, ma sarà bene tenere duro fino alla prossima estate. Attenzione alle false amicizie, qualcuno sparla di voi a vostra insaputa.

Gemelli - Siete un segno equiparabile ad un uragano. Starvene in panciolle non fa per voi, infatti nella vostra mente avete sempre un progetto da perseguire. Siete un po' insicuri e questo perché in passato avete incassato delle sonore batoste e delle umiliazioni. Chi consegue una carriera o sogna di sfondare, non deve smettere di studiare e sperimentare. Gli ostacoli e i problemi servono a rafforzare il carattere, perciò se vi arrendete allora tornerete al punto di partenza.

Prediligete libri spronanti, soprattutto in questa stagione che tende a smorzare gli entusiasmi spingendo verso l'apatia. I vostri pomeriggi risultano essere cambiati, specie se adesso in famiglia ci sono state delle novità. Problemi economici da sistemare, magari siete in procinto di vendere un immobile o di acquistarne un altro. Vi occorrerà un po' di liquidità, la fine del mese si avvicina e faticate a sbarcare il lunario: riducete le uscite e lo svago.

Cancro - State attraversando un autunno svogliato in cui siete tentati dal divano e dal lurido pessimismo. A partire da questa settimana la musica cambierà e voi comincerete a destarvi. Avrete voglia di ricominciare altrove, magari di spiccare il volo e imparare a contare esclusivamente sulle vostre forze.

Chi è in una relazione insana, farà bene a fuggire a gambe levate il più lontano possibile e a chiedere un aiuto appropriato.

Sarete guidati da una grande forza saggia che abbatterà ogni singolo dubbio. Otterrete una ricompensa grazie alla vostra tenacia e resilienza. Avrete modo di allacciare nuove amicizie e contatti, che potrebbero tornarvi utili in futuro. Possibili opportunità professionali, ma dovrete farvi notare! A livello economico si parla di un periodo difficile, le vostre finanze sono KO. Una scomoda situazione vi sta rallentando e state avendo difficoltà a chiudere occhio la notte.

Previsioni astrologiche della settimana, l'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Passione e romanticismo non mancheranno, specie all'interno del rapporto di coppia.

Chi si ama consoliderà il legame, superando difficoltà e diffidenze. Chi è single, invece, potrebbe risentire una persona appartenente al passato e accettare un'uscita, ma se è finita una volta allora finirà ancora perché le minestre riscaldate non sono buone. Imparate a lasciare il passato nel passato. Per poter avanzare verso un futuro ricco di opportunità e sorrisi, dovete assolutamente concentrarvi sul presente.

Niente piove dal cielo, perciò dovete mettercela tutta per arrivare dove desiderate. La crisi economica che vi ha investito vi ha messo all'angolo, ma ne verrete a capo. Sfruttate internet nel miglior modo possibile. Guardate video istruttivi e leggete di più: solo così potrete rimanere al passo con i tempi e superare la crisi.

Vergine - L'oroscopo settimanale apre le porte a delle giornate movimentate. Non starete fermi un minuto e attorno a voi ci sarà una grande agitazione. Succederà qualcosa di particolare a livello generale, quindi tenete gli occhi bene aperti. Nel lavoro, in famiglia, ma anche in una relazione, siete stanchi di fare e dire sempre le stesse cose. La voglia di fuggire altrove sarà ancora più elevata in questa settimana.

La vostra vena romantica risulterà maggiore, perciò la passione non mancherà. Chi è in dolce attesa prova insicurezza per il futuro. Non siete soli e ve ne renderete conto in queste prossime giornate in cui qualcuno vi saprà scaldare profondamente il cuore. Chiamata o visita inaspettate nel weekend, una vostra vecchia conoscenza si rifarà viva.

Bilancia - Sole, Mercurio, Marte sarà un miscuglio particolare, destinato a rendervi imprevedibile questa settimana. Sarete al centro di un test, una verifica o un esame. Siete molto intelligenti, perciò non dovrete preoccuparvi che le cose possano prendere una brutta piega. Cercate di muovervi di più, perché siete fin troppo sedentari e questo non va bene una volta superati i 40 anni! Vi state alimentando male, le stelle invitano ad andarci piano con il cibo spazzatura e a fare un controllo generale. Una persona a voi vicina non starà bene, inoltre, un progetto che avete particolarmente a cuore, rischierà di andare in fumo per colpa vostra.

Con i figli o i genitori, dovrete essere pazienti e più presenti.

In settimana avrete modo di vivere degli episodi indimenticabili. Occhi bene aperti perché qualcuno finirà per darvi, involontariamente, una soluzione efficace, destinata a risolvere i vostri problemi. Un parente vi contatterà!

Scorpione - Fare il pendolare, il più delle volte, è un incubo! Sui mezzi di trasporto i ritardi, le cancellazioni, gli incidenti non mancano quasi mai. Dunque, aspettatevi una settimana pungente e piena di vicende. In generale non tollerate le persone maleducate e invadenti, ma cercate di non rispondere male agli sconosciuti altrimenti finirete soltanto per crearvi delle complicazioni. Siate più indulgenti e non permettete ai problemi altrui di diventare i vostri: ne avete già abbastanza!

All'interno della sfera sentimentale, non vi fidate più del partner. Qualcosa risulta essere cambiato e in settimana non mancheranno litigi. Prendete le distanze da ciò che è logoro, specie se avete già provato a farlo funzionare.

Nel weekend il vostro spirito si sentirà più appagato e sereno. Quei tormenti vissuti in settimana, saranno un lontano ricordo. Occhio ai malanni di stagione, copritevi bene e cercate di andare a dormire ad un orario più consono.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Chi la fa l'aspetti! Sarà la settimana della rivincita, quindi riuscirete a ripagare con la stessa moneta chiunque vi abbia fatto un torto. Volterete pagina, scrollandovi il passato di dosso. Qualcuno prenderà parte ad un evento speciale oppure riceverà un invito interessante.

Il lato finanziario e lavorativo continuerà a darvi mille pensieri. State brancolando nel buio ed avete tagliato abbastanza spese. Cercate di non buttarvi giù e ingegnatevi come meglio potete.

Delle opportunità busseranno alla vostra porta e dovrete essere abili ad accaparrarvele. Serate davanti alla televisione o in compagnia di una persona che sa come scaldarvi il cuore: che cosa volere di più? Qualcuno sta combattendo una battaglia interiore, ma la luce in fondo al tunnel non tarderà a palesarsi.

Capricorno - In questo periodo avete molta carne a cuocere: lavoro, studio, famiglia, salute. Ma il tema che vi sta dando del filo da torcere in modo maggiore è l'economia. I soldi scarseggiano e le tasse aumentano.

Chi ha anche un mutuo o una certa spesa da dover sostenere prossimamente, sta faticando a chiudere occhio la notte. Tuttavia le stelle invitano a rimboccarsi le maniche e a rivedere l'intera situazione. Tempo di bilancia, saranno effettuati ulteriori tagli.

Non tutto il male viene per nuocere. Finalmente tutti i vostri sacrifici e lotte sortiranno gli effetti sperati. Sarete notati e potrete richiedere una busta paga maggiore. Qualcuno sarà pronto a dedicarsi a qualche lavoretto artigianale oppure a offrire servivi di consulenza privata. Le vostre attese stanno per volgere a conclusione perché riceverete risposte oppure richieste.

Acquario - In amore siete molto romantici e sognatori. Tendete a farvi in quattro pur di riuscire a raggiungere i vostri scopi. Giove nel vostro segno vi renderà caparbi e risolutori. Riuscirete, finalmente, a venire a capo di quel problema che vi ha a lungo tormentato. Chi fa da sé fa per tre: mettetevi in proprio. Non sarete soli nella vostra battaglia, ma cercate di prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente. Se non potete fare palestra, almeno muovetevi in casa magari sfruttando le faccende domestiche. Una bella passeggiata all'aria aperta dovrà far parte del vostro quotidiano poiché fa bene anche all'umore.

Per quanto riguarda il tema più 'caldo' di questo autunno, i soldi, qualcosa comincerà a ingranare. I liberi professionisti dovranno cercare di mettersi in mostra, facendosi trovare dai clienti ben paganti. Il tempo è prezioso, perciò non sprecatelo dietro ai lavoretti sottopagati. In famiglia aria di armonia e amore.

Pesci - Nel vostro pentolone stanno bollendo una sacco di progetti, ma vi state trascurando un po'. Non esiste solo il lavoro o il denaro, perciò rivedete la vostra routine e ritagliatevi del tempo per voi stessi. Un po' di regolare meditazione, lettura e passeggiate all'aria aperta vi aiuteranno a ripulire la mente e il corpo da tutte quelle tossicità che avete accumulato sinora. Chi si occupa dei figli e della casa si sentirà parecchio stressato, poiché sarà una settimana agitatissima. Qualcuno potrebbe non stare bene e voi ne sarete molto in pensiero.

Nettuno in Pesci continuerà a tendervi la mano, supportandovi nelle giornate negative. A quanto apre c'è una situazione lavorativa o familiare che vi sta causando forte disagio. Chiedete un aiuto, non siete soli! Da venerdì sarete più sereni e trascorrerete un lungo weekend di svago e risate. Qualcuno che vedete a lavoro o a scuola oppure nei luoghi pubblici è innamorato di voi!