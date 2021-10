Mercoledì 13 ottobre sul piano astrale ci sarà la Luna assieme a Plutone stazionare nel segno del Capricorno, nel frattempo Saturno e Giove sosteranno in Acquario. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il moto in Bilancia, così come Urano permarrà nel segno del Toro. Nettuno, infine, rimarrà stabile in Pesci, così come Venere resterà nel domicilio del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Capricorno, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: concilianti. Sebbene le difficoltà planetarie non mancheranno questo mercoledì, i nati Scorpione potranno ugualmente beneficiare della Luna favorevole in Capricorno e del moto nettuniana nel loro elemento, posizioni astrali che potrebbero renderli particolarmente affabili nel ménage amoroso.

2° posto Capricorno: focus familiare. Se da un lato le vicende pratiche e professionali reclameranno la loro attenzione, dall'altro lato sarà probabile che il terzo segno di Terra focalizzi le proprie energie mentali nel settore famigliare, ambito che in questa giornata avrà bisogno del loro supporto.

3° posto Leone: lavoro top. Ad avere una marcia in più nel settore professionale in questa giornata d'autunno saranno, con ogni probabilità, i nati Leone di prima e seconda decade, i quali metteranno in campo un mood stacanovista che gli permetterà di togliersi qualche gratificante soddisfazione.

I mezzani

4° posto Pesci: shopping. Semaforo acceso sul verde in casa Pesci per dedicare questo mercoledì allo shopping, specialmente orientato verso l'abbigliamento, grazie presumibilmente al bottino economico messo in cantiere nel periodo estivo.

Amore in secondo piano.

5° posto Acquario: fai da te. Alcune faccende pratiche insolute legate al nido domestico potrebbero necessitare della manualità nonché della voglia di dedicarsi al "fai da te" dei nati Acquario, con la dolce metà che parrà non ammettere ulteriori procrastinazioni in tal senso.

6° posto Ariete: serata top.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La prima parte di questa giornata d'ottobre per i nati Ariete sarà, c'è da scommetterci, dedicata ad alcune questioni burocratiche da mettere a punto, mentre quando si avvicinerà l'ora di cena il primo segno zodiacale rispolvererà la viscerale passionalità in coppia che lo contraddistingue.

7° posto Toro: affaccendati. Tante, forse troppe le attività lavorative e famigliari che dovranno portare a compimento i nati Toro nel corso di questa affaccendata giornata, col primo segno di Terra che arriverà a sera esausto ma soddisfatto di non aver rimandato alcunché.

8° posto Bilancia: focus comportamentale. Le effemeridi del mercoledì potrebbero indurre i nati Bilancia di seconda e terza decade a riflettere sul proprio modo di comportarsi durante alcune situazioni stressanti. Il parterre planetario, capitanato dall'opposizione Urano-Plutone, spingerà il secondo segno d'Aria a mettere in campo maggior determinazione in tali occasioni, anziché indietreggiare e far avanzare in prima linea terze persone.

9° posto Sagittario: spese extra. La voglia di catapultarsi in un nuovo orizzonte professionale per i nati Sagittario è stata il leitmotiv estivo, ma per chi tra loro ha concretizzato tale passo esistenziale, ecco che in questa giornata qualche spesa non preventivata potrebbe fargli storcere il naso.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: volubili. Come la Luna che lo governa, il primo segno d'Acqua parrà risentire di un tono umorale altalenante nel corso di questa giornata autunnale, il quale innervosirà non poco i colleghi nel luogo di lavoro.

11° posto Vergine: perplessi. Qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto nel settore lavorativo in questo giorno, coi nativi che rimarranno presumibilmente sgomenti di fronte al comportamento ostile di alcuni capi nei loro riguardi.

12° posto Gemelli: lavoro flop. Giornata da prendere con le pinze per quanto riguarderà le faccende professionali di casa Gemelli, settore che riserverà delle amare sorprese in termini relazionali, come un subalterno che si tirerà improvvisamente indietro nello svolgere la solita mansione lavorativa.