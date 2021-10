Nella fine settimana del 16 e 17 ottobre sul piano astrologico la Luna si sposterà dal segno dell'Acquario (dove risiedono Giove e Saturno ) ai gradi dei Pesci (dove sosta Nettuno). Il Sole, Mercurio e Marte, invece, proseguiranno l'orbita in Bilancia, così come Plutone continueranno il domicilio in Capricorno Venere , infine, permarrà in Sagittario come il Nodo Lunare Nord rimarrà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Acquario, meno entusiasmante per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia : finanze top.

A sorridere, nel corso del weekend, potrebbe essere il bottino finanziario di casa Bilancia, coi nativi che dovrebbero evitare, al contempo, spese voluttuarie e/o investimenti, così da tenersi un cuscino economico in eventuali periodi di magra.

2° posto Acquario : sabato smart. Grazie al Luminare femminile congiunto a Saturno nel segno durante la giornata inaugurale del weekend, i nati Acquario potrebbe trascorrere un sabato all'insegna della spensieratezza, godendosi appieno l'affetto delle persone care.

3° posto Sagittario : lavoro a gonfie vele. Dopo le paturnie burocratiche e pratiche delle ultime settimane, questo fine settimana rappresenterà probabilmente la luce in fondo al tunnel per il terzo segno di Fuoco nel settore professionale.

io mezzani

4° posto Gemelli : osservatori. Porsi in una visione d'osservazione sul fronte relazionale, soprattutto domenica, sarà l'esercizio che consiglierà probabilmente il parterre planetario ai nati Gemelli, così da evitare di prendere decisioni affrettate in tal senso.

5° posto Leone : determinati. Se nella giornata di sabato, causa imprevisti lavorativi, i felini potrebbero perdere per strada l'entusiasmo che li contraddistingue, sarà domenica che ritroranno la ferrea determinazione nel raggiungere gli obiettivi che raggiungere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Scorpione : trasgressivi. Fine settimana nel quale il segno Fisso avrà buone possibilità di avvertire una voglia di condire il settore sentimentale con un pizzico di trasgressione in più, e ciò sarà più evidente per i single che non lasceranno nulla al caso sotto le lenzuola.

7° posto Pesci: la posizione lunare di domenica nell'orbita, congiungendosi alla retrogradazione nettuniana, potrebbe indurre il dodicesimo segno zodiacale a tornare coi piedi per terra, a seguito del mood pensieroso che ha contraddistinto le ultime settimane.

Ciò suggerisce di dedicare nuovamente il tempo necessario a sbrigare alcune faccende pratiche insoluto.

8° posto Capricorno : capro espiatorio. Pur di non accollarsi alcuna colpa rispetto agli ultimi accadimenti, i nati Capricorno potrebbe etichettare come capro espiatorio una persona cara, la quale, com'è lecito aspettarsi, rispedirà al mittente le loro insinuazioni.

9° posto Ariete : titubanti. Semaforo acceso sul giallo per le domande sentimentali di casa Ariete, specialmente per i nativi che hanno da poco intrapreso una storia amorosa, i quali risulteranno indecisi se sancire la fine della stessa nel weekend o meno. Influenzati dallo Stellium opposto, però, farebbero bene a prendere di prendere decisioni in queste 48 ore.

Ultime posizioni

10° posto Vergine : critiche. Nella giornata di sabato sarà probabile che i nativi debbano fare i conti con qualche critica proveniente dal partner o dai figli, alla quale saranno chiamati a rispondere con la dovuta calma e provando a trovare nei panni dell'interlocutore.

11° posto Toro : amore flop. Le domande affettive di casa Toro probabilmente risentiranno di qualche scossone degno di nota nel corso del fine settimana, coi nativi che s'infiammeranno come cerini alla minima provocazione della dolce metà.

12° posto Cancro : stand-by. Queste 48 ore risulteranno particolarmente utili al primo segno d'Acqua per ritrovare l'equilibrio interiore smarrito durante le ultime settimane, così da ritrovare entusiasmo e buoni propositi.