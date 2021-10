Nel fine settimana del 9-10 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Venere transitare nel segno del Sagittario, nel frattempo Saturno e Giove risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Nettuno, invece, continuerà la sosta in Pesci, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Plutone, infine, permarrà in Capricorno come il Sole, Marte e Mercurio rimarranno stabili nel segno della Bilancia.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: finanze top. Il bottino economico di casa Sagittario parrà godere degli ottimi influssi derivanti dal sestile che Venere nel segno formerà con Saturno in Acquario, i quali gli permetteranno di togliersi qualche sfizio in materia di shopping.

2° posto Leone: lavoro top. La promozione professionale che aleggia da tempo per i felini, ma che non si ancora concretizzata, potrebbe trovare il favore del parterre planetario e divenire realtà da questo weekend sino al 20 del mese corrente.

3° posto Acquario: investimenti. Eccezion fatta per la confusionaria mattinata di sabato, il quarto segno Fisso mediterà probabilmente in questo weekend di mettere in atto qualche investimento pubblicitario, seppur di piccola entità, per lanciare un progetto pratico.

I mezzani

4° posto Bilancia: affabili. Nulla parrà scalfire l'armonia interiore del secondo segno d'Aria nel corso di questo fine settimana autunnale, coi nativi che risulteranno concilianti anche con le amiche più invadenti.

Si prospetta un sabato sera infuocato sotto le lenzuola.

5° posto Ariete: focus amicale. Dall'ora di pranzo del 9 ottobre in poi, i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero avvertire la voglia di staccare dalla routine giornaliera per trascorrere del tempo assieme alle amiche di sempre, così da svagarsi e raccontarsi le ultime vicende accadute.

6° posto Toro: buongustai. Rinunciare ai piaceri della tavola sarà, con ogni probabilità, un arduo compito in casa Toro nel corso del weekend, coi nativi che non baderanno a spese per soddisfare le proprie voglie culinarie.

7° posto Capricorno: promesse. Il complicato momento che stanno vivendo i nati Capricorno, colmo di ostacoli pratici e relazioni poco entusiasmanti, potrebbe essere alleviato da una promessa proveniente da un genitore, con quest'ultimo che assicurerà al segno Cardinale un aiuto economico o morale qualora la situazione dovesse divenire insostenibile in tal senso.

8° posto Scorpione: pensierosi. 48 ore dove i nati Scorpione sembreranno non sapere che pesci pigliare, tanto saranno immersi nei loro pensieri alle prese con una decisione che li terrà sulle spine ancora per qualche giorno.

9° posto Pesci: schietti. Insolitamente alla loro indole diplomatica, i nati Pesci potrebbero dare sfoggio di una sincerità viscerale che lascerà attonite le persone care. Tale schiettezza, inoltre, avrà buone chance di avere conseguenze poco edificanti, in quanto sarà probabile che i nativi feriscano involontariamente il partner o un amico fidato.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: pigri. Il secondo segno di Terra, nella giornata di domenica, potrebbe risultare particolarmente accidioso, specialmente sul fronte professionale facendo inalberare letteralmente i vertici aziendali.

Amore in stand-by.

11° posto Gemelli: testardi. Malgrado i suggerimenti di virare altrove provenienti dagli affetti più cari, i nati Gemelli difficilmente cambieranno idea nel corso di questo fine settimana, dando dimostrazione di una cupidigia fuori dall'ordinario.

12° posto Cancro: amore flop. La spavalderia affettiva proveniente dalla Bianca Signora di Fuoco sommata alla retrogradazione nettuniana nel loro Elemento indurrà, c'è da scommetterci, i nati Cancro a divenire sfuggenti nei riguardi sia della dolce metà che dei figli.